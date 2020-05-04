«США послали наемников»: Мадуро рассказал о покушении

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что «террористическая атака», произошедшая 3 мая около портового города Ла Гуэйра, в 30 км к северу от Каракаса, являлась покушением на него, передает портал El Universal.

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«Венесуэла столкнулась с попыткой морского вторжения группы наемников, обученных в Колумбии при финансировании из США. У нас есть доказательства, свидетельства, видео, все доказательства – это была попытка убить меня. Это теракт в разгар пандемии, направленный против спокойствия и мира в нашей стране», — сообщил Мадуро.

Он также выразил благодарность за поддержку своей нации и заверил, что во вторник, 5 мая, предоставит больше информации и доказательств своей версии произошедшего.

«Венесуэла побеждает пандемию и терроризм, которые посылаются извне. Венесуэла прошла большой путь в отношении пандемии благодаря поддержке других стран, таких как Китай и Россия. Нам удалось заручиться международной поддержкой Кубы, которая направила гигантский контингент врачей», — добавил глава государства.

В прошедшее воскресенье власти Венесуэлы заявили, что они сорвали штурм, проведенный при поддержке США, убив восемь нападавших. Министр внутренних дел Венесуэлы Нестор Реверол заявил, что взвод «наемников-террористов» пытался подойти к берегу на скоростных катерах, но был отбит силами безопасности.

«Некоторые были убиты, другие задержаны», — сказал Реверол в телевизионном заявлении, обвинив нападавших в заговоре с целью убийства лидеров Венесуэлы.

Реверол пояснил, что «тщательный поиск сообщников нападавших идет на суше, море и с воздуха», и пообещал «оставаться в состоянии постоянной готовности и сопротивления».

Позднее Каракас сообщил, что в операции участвовали «60 военнослужащих», включая двух бывших сотрудников спецназа США.

В марте нынешнего года Министерство юстиции США обнародовало обвинение против Мадуро и нескольких «сообщников» в организации наркотрафика и торговле людьми, в том числе в попытках контрабанды наркотиков в Соединенные Штаты.

Как уверяют в Вашингтоне, Венесуэла давно разрешила колумбийцам, связанным с Революционными вооруженными силами Колумбии, известными как FARC, использовать свое воздушное пространство для перевозки кокаина через Центральную Америку в Северную, передает FoxNews.

«По нашим оценкам, из Венесуэлы было отправлено от 200 до 250 метрических тонн кокаина. Это 30 миллионов смертельных доз», — говорится в сообщении Министерства юстиции.

Вашингтон предлагает вознаграждение в размере $15 млн за информацию, которая приведет к задержанию Мадуро, а за предполагаемых сообщников — $10 млн. США также обвинили главного судью Венесуэлы в отмывании денег и взяточничестве, в результате которого тысячи венесуэльцев потеряли свои рабочие места и средства к существованию.

«Занимая ключевые посты в режиме Мадуро, эти люди предали общественное доверие, содействуя поставкам наркотиков из Венесуэлы. Они осуществляли контроль над самолетами, вылетающими с авиабазы в Венесуэле, а также контроль за движением наркотиков через порты Венесуэлы», — заявил государственный секретарь США Майк Помпео.

23 января 2019 года во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.

Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Российская Федерация официально выразила поддержку Мадуро как президенту, законно избранному на выборах.

Аналогичное мнение высказали Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор и Турция. Мексика, будучи страной «группы Лима», поддержавшей Гуайдо, не стала присоединяться в этом вопросе к своим соратникам по альянсу.

Европарламент признал лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо легитимным исполняющим обязанности президента страны. За соответствующую резолюцию проголосовали 439 евродепутата, 104 выступили против, 88 воздержались.

Чуть ранее Мадуро заявил, что бывший лидер Колумбии Альваро Урибе готовил план покушения на него. По его словам, нападение должны были осуществить наемники.

«Предполагалось направить в Венесуэлу 32 наемника, чтобы они попытались меня убить», — сказал Мадуро, выступая в Каракасе.

Он также добавил, что в подготовке покушения «принимал участие посол Колумбии в США Франсиско Санто». Его противники обсуждали данный план в особняке Урибе, отметил Мадуро.

Президент Венесуэлы имел в виду инцидент, который произошел в августе 2018 года. Тогда главу страны попытались убить на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии.

Злоумышленники атаковали лидера Венесуэлы с помощью беспилотных летательных аппаратов со взрывчаткой. В результате покушения пострадали семь человек, но сам Мадуро не получил никаких ранений.