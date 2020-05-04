«Продолжайте мечтать»: посольство РФ в ФРГ о «возвращении» Крыма

Российское посольство в Германии отреагировало на пари, которое предложил украинский посол в ФРГ Андрей Мельник бывшему германскому канцлеру Герхарду Шредеру, о «возвращении» Крыма Украине.

Реклама

«Новое слово в современной дипломатии Киева: предлагать пари о принадлежности исконно российских территорий и представлять себя с бокалом массандровского вина в Ялте по случаю «возвращения» Крыма Украине. Продолжайте мечтать о несбыточном», — так диппредставительство России прокомментировало пост посольства Украины в Германии, размещенный в Facebook.

Ранее Шредер выразил мнение, что «заблуждается тот, кто думает, что Россию можно к чему-либо принудить посредством санкций».

«Ни один российский президент не отдаст Крым назад Украине», — сказал экс-канцлер ФРГ в интервью газете Der Tagesspiegel.

В ответ на это украинский посол Андрей Мельник раскритиковал бывшего правителя Германии и предложил ему пари, заявив, что полуостров «вернется в лоно» Украины еще при жизни немецкого политика. Об этом он заявил через украинские СМИ.

В случае проигрыша Шредера, политика не станут звать на «торжества по случаю объединения Крыма с Украиной». Сам же посол, если выиграет спор, планирует отметить это событие «бокалами с крымским шампанским и массандровским вином», распитыми вместе с канцлером Ангелой Меркель, главой МИД ФРГ Хайко Маасом и немцами, которые поддерживают политику Украины, в «Бахчисарае и Ялте, Севастополе и Симферополе».

В качестве ответа на это заявление российский сенатор Алексей Пушков предположил, что бывший канцлер ФРГ и не заметит «вызова на пари». «Было бы и с кем пари заключать», — написал парламентарий на своей странице в Twitter, назвав Шредера крупной и признанной фигурой в мировой политике. «И посол страны, которая клянчит деньги у Германии. Слишком разные весовые категории», — отметил Пушков.

Тем временем глава комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в комментарии РИА «Новости» выразил мнение, что выступление Мельника в украинских СМИ —

«Собака лает, караван идет. Мы недавно в составе России де-юре, а де-факто — мы никогда из России и не уходили. Крымчане на протяжении многих лет были всегда с Россией, считали себя ее частью

и юридически этот факт был зафиксирован в 2014 году при соблюдении всех норм международного права, в том числе при соблюдении на тот момент Конституции АРК», — подчеркнул представитель Крымского полуострова.

В то же время парламентарий посоветовал послу Украины в ФРГ навести порядок в своей стране, а не думать о «возвращении» Крыма. «Развязали гражданскую войну и до сих пор еще пытаются говорить о каких-то вопросах, связанных с возвращением Крыма. Это невозможно. Крымчане в 2014 году приняли решение, и обратного пути нет», — заключил Гемпель.

В то же время политолог Александр Форманчук считает, что немецкий политик заранее выиграл это пари. «Герхард Шредер — очень опытный трезвомыслящий политик, был успешным канцлером. Он продемонстрировал реалистичные оценки ситуации, и, конечно, уже сегодня Шредер это пари выиграл», — считает он.

В то же время Форманчук отметил, что «несмотря на свой более молодой возраст по отношению к экс-канцлеру», Мельник за свою жизнь «не увидит Крым в составе Украины».

После госпереворота, который произошел на Украине в 2014 году, крымчане выразили желание провести референдум по присоединению Крымского полуострова к России. В голосовании приняли участие большинство жителей республики. При этом практически все проголосовали «за». Таким образом шесть лет назад Крым стал частью РФ. Но это не приняли страны Европейского Союза, США и сама Украина. Были введены санкции в отношении российских и украинских граждан, а также компаний. Объяснялись экономические меры тем, что действия России являются якобы «подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».