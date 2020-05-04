Угроза безопасности: в ФРГ требуют вывести ядерное оружие США

Ведущие члены Социал-демократической партии Германии, входящей в правительственную коалицию вместе с блоком ХДС/ХСС, требуют освободить страну от американского ядерного оружия, размещенного в ФРГ.

«Ядерное оружие на территории Германии не повышает нашу безопасность, а наоборот. Пришло время исключить возможность размещения [подобного оружия] в будущем»,

— заявил лидер фракции СДПГ в бундестаге Рольф Мютцених в интервью Tagesspiegel, опубликованном 3 мая.

Реклама

И хотя подобную точку зрения разделяют не все высшие члены СДПГ, Мютцених заручился поддержкой сопредседателя германских социал-демократов Саскии Эскен.

«Те, кто считает, что гласность и перестройка стали возможными благодаря западному ядерному сдерживанию, упускают кое-что из вида. Атомное оружие на германской земле, на германских самолетах не является ни самоцелью, ни желаемым [итогом]. Не говоря уже о том, что это очень дорого», — написала политик в Twitter.

Руководство СДПГ требует перезапустить давние дебаты относительно того, должна ли Германия оставаться под защитой ядерного зонтика США, который был сформирован в 1950-е годы. С левого политического фланга такое положение дел рассматривается как ненужная провокация в адрес России.

Эта напряженность появилась еще в начале 1980-х, когда американский план по противодействию угрозам со стороны советских ракет средней дальности, размещенных в Восточной Европе, путем аналогичного размещения оружия в Германии, вызвал волну интенсивных уличных протестов. Те события стали основополагающими моментом для становления сознания поколения левых политиков, пишет европейская редакция Politico.

Однако надежд на то, что требования СДПГ (пусть даже на достаточно высоком уровне) будут услышаны, мало. Несмотря на то, что социал-демократы входят в правительственную коалицию, большинство даже в рамках этой конструкции удерживает «Христианско-демократический союз», негласное лидерство в котором сохраняет Ангела Меркель даже после ухода с поста председателя партии.

Германские правоцентристы рассматривают американский ядерный щит как некий ключ к миру в стране. Тем не менее, ХДС не может игнорировать позицию СДПГ, которая, пусть и остается младшим, но все же партнером в действующей конфигурации власти.

С одной стороны, социал-демократы последовательно и давно выступают за сближение с Россией и более тесные взаимоотношения с Москвой. И наличие ядерного оружия в Германии — явное препятствие в этом направлении внешней политики.

С другой стороны, следует учитывать некоторый идейный кризис, который сейчас переживают многие партии в ФРГ, и в том числе и ХДС/ХСС. Следовательно, левые партии могут сформировать некий альянс уже на следующих выборах, в 2021 году. И если левый альянс станет реальностью, то в него могут, помимо СДПГ, войти Зеленая и Левая партии. Этот блок почти наверняка потребует вывода американского оружия с территории Германии, пишут европейские СМИ.

В то же время, Politico отмечает, что время, которое Мютцених выбрал для выражения своего мнения, вряд ли можно назвать случайным. Германия в настоящий момент находится в процессе сворачивания своего стареющего парка истребителей «Торнадо» — именно эти самолеты использовались Берлином для выполнения своих обязательств по ядерному соглашению с США.

За две недели до заявления лидера фракции социал-демократов в бундестаге министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, до недавнего прошлого лидер ХДС, заявила о поддержке покупки американских самолетов F-18 для замены «Торнадо» с целью продолжить выполнение Германией своих обязательств.

Берлину в этих целях потребуются десятки самолетов (предполагается, что будет куплено 45 машин), что в конечном итоге выльется в миллиарды долларов. С одной стороны, это позволит Германии приблизить свои расходы на оборону к 2% от ВВП (это требование США для всех стран-членов НАТО). Однако СДПГ вступает против такого увеличения.

Более того, Германия, будучи членом НАТО, обязуется участвовать в ядерной программе самого альянса: именно это гарантирует ей право голоса при планировании или проведении операций НАТО с применением ядерного оружия.

Если же рассматривать отдельно взаимоотношения Германии и США по вопросам ядерного оружия, то еще в прошлом месяце появилась информация о планах Пентагона обновить свой ядерный арсенал в ФРГ с заменой устаревших бомб на современные. В ближайшее время годами хранящиеся в Германии бомбы B61 должны быть заменены на бомбы новой модификации с цифровым наведением.

В принципе, сам факт совершенствования ядерного оружия и его обновление в Германии не является чем-то удивительным.

«Однако должно настораживать, что подобное решение администрация США принимает накануне завершения срока действия Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3)», — обращал внимание в беседе с «Газетой.Ru» председатель экспертного совета комитета по обороне Государственной думы генерал-лейтенант Александр Бурутин.

Вместе с тем следует учитывать, что вывод США своего ядерного оружия из Германии, хотя и кажется в краткосрочной перспективе маловероятным, нельзя назвать нереальным сценарием развития событий. Вашингтон вполне может договориться с другими странами-членами НАТО в Восточной Европе — например, с Польшей, которая достаточно часто апеллирует к якобы «российской угрозе».

Такое перемещение, впрочем, в любом случае будет воспринято Россией как провокация, что не лучшим образом может сказаться на системе безопасности на европейском континенте. Москва, как ожидают на Западе, вряд ли оставит любые подобные действия без ответа, что может привести к дестабилизации ситуации в регионе в целом.

Вряд ли подобные действия Германии останутся без ответа и со стороны США. Глава Белого дома Дональд Трамп в предыдущие годы часто подвергал Берлин критике и обвинял Германию в том, что она перестает быть надежным партнером США в Европе. Подобные призывы со стороны СДПГ также могут быть использованы Трампом как аргумент в своей риторике. И если смотреть шире, то такое положение дел может возобновить дискуссии об эффективности Североатлантического альянса — а такие вопросы уже поднимались по обе стороны океана.