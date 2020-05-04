Сделано в США: с кем Трамп поделится вакциной

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские специалисты, скорее всего, создадут вакцину от коронавируса до конца 2020 года. По его словам, в настоящее время ведется активная разработка препарата.

На вопрос журналистов, как он отнесется к созданию вакцины в другом государстве, Трамп ответил, что ему все равно.

«Я просто хочу, чтобы была вакцина, которая помогает. Если это сделает другая страна, я сниму перед ними шляпу», — добавил президент США, также признав, что подобный подход несвойственен для него.

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США сотрудничают в этом направлении с Великобританией и Австралией, подчеркнул Трамп: американская сторона нуждается в вакцине, кто бы ни создал ее.

Тем самым президент США допустил возможность отхода от своей политики «Америка прежде всего», которая особенно явно проявилась на фоне пандемии коронавируса. Пример приоритетной политики и фактически отказа от международного сотрудничества Трамп демонстрировал неоднократно.

Об этом свидетельствует история с перехватом поставок защитных средств для других стран. Подобные обвинения в адрес США звучали из Германии, Франции и Канады. Медицинские маски, заказанные правительствами данных стран в Азии, так и не достигли пункта назначения и в последний момент были переправлены в США.

Официально Белый дом отрицает факт перехвата защитных средств, но сам Трамп говорил о получении 200 тыс. респираторов из неизвестного источника — именно такое количество масок типа FFP2, к примеру, должна была получить Германия.

При этом у международного сообщества есть подозрения, что подобная история может произойти и с вакциной против коронавируса. США всеми сила пытаются изобрести препарат первыми, писал Welt, американская сторона даже попыталась переманить немецкую компанию CureVac, которая занимается разработкой вакцины, чтобы получить эксклюзивные права.

Источники агентства Bloomberg же указывали, что Вашингтон собирается ускорить темпы по разработке вакцины, сократив время для ее создания до восьми месяцев за счет симбиоза частных, государственных и военных компаний.

Цель проекта — к январю 2021 года сделать доступными 300 млн доз вакцины, прецедента столь ускоренной разработки защиты против заболевания не было. США используют все возможности для достижения поставленного результата.

Радость для всего мира?

В целом, спешка Белого дома в создании вакцины выглядит вполне оправданной, так как США лидируют по числу выявленных случаев коронавируса и жертв пандемии. По последним данным, на американской территории выявлено почти 1,2 млн случаев заболевания, в том числе более 68 тыс. летальных.

Быстрая разработка препарата в США может пойти на пользу всему миру, так как, действуя по принципу солидарности, они могут поделится им с другими странами. Однако обозреватели Politico Нахал Туси и Наташа Бертранд считают иначе — по их мнению, в случае создании вакцины Трамп продолжит следовать политике «Америка прежде всего».

В подобных обстоятельства будет несколько вариантов развития событий. Во-первых, США могут не делиться вакциной с другими странами, провести вакцинацию только своих граждан, а после перейти к выборочной помощи своим союзникам.

К примеру, США могут ограничить доступ Китая к вакцине, который в последнее время американская сторона обвиняет в распространении вируса, сокрытии информации о нем и даже в его возможном создании. Не исключено, что может произойти и обратная ситуация, если КНР первой изобретет препарат.

Второй сценарий развития событий чуть более реалистичен, по версии обозревателей, и заключается в том, что

США могут воспользоваться изобретением вакцины для получения личной выгоды.

В таком случае цена на препарат может оказаться крайне высокой, а, возможно, даже непосильной для стран третьего мира. Это создает риски дальнейшего распространения коронавируса в бедных государствах.

Реализоваться этому варианту позволит отсутствие международной координации по распространению или созданию вакцины. Какого-либо договора или механизма для регулирования данного вопроса просто не существует, хотя ВОЗ продолжительное время предлагала создать нечто подобное.

Пандемия сильно подпортила репутацию организации, ее реакция на вирус была несколько замедленной. В целом, так можно сказать обо всем мире, но все же предупреждение и борьба с такими кризисами входят в задачи ВОЗ. В последнее время Трамп активно критикует организацию и пытается переложить на нее часть ответственности за распространение вируса.

США призывают к реформированию организации, а также возможной полной смене ее руководства, что может задвинуть вопрос о мировой координации по вакцинам в долгий ящик.

Выборный аспект

Впрочем, последние заявления Трампа в отношении ВОЗ или Китая и возможные действия администрации США в отношении вакцин стоит рассматривать в контексте приближающихся президентских выборов. До голосования осталось шесть месяцев, а главный козырь американского лидера — рост экономики — был утерян из-за вызванного пандемией кризиса.

Экономика США фактически находится в рецессии, пишет CNBC, в 2020 году ожидается ее сокращение минимум на 5,6%. Кроме того, безработица почти достигла отметки в 10%, а розничная торговля и промышленность только за март упали на 8,7% и 5,4%.

В подобных условиях следование курсу «Америка прежде всего», вероятно, в большей степени относится к избирательной кампании. Учитывая, что вакцина — даже по самым оптимистичным прогнозом — не появится раньше конца года, президентские выборы к тому моменту уже пройдут.

Совокупность этих факторов наталкивает на мысль, что делать какие-то конкретные выводы относительно действий США по разработке вакцины пока что нельзя. Кроме того, неизвестно, как будет развиваться взаимодействие Вашингтона с Пекином. Хоть в настоящее время Белый дом активно критикует КНР, в начале пандемии Трамп, наоборот, хвалил китайские власти за борьбу с пандемией. Не исключено, что «гнев президента» может уйти после выборов.