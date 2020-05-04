Вина за пандемию: США обвинили Китай в сокрытии данных

Министерство внутренней безопасности (DHS) США считает, что власти Китая умышленно скрывали часть данных об опасности и распространении коронавируса нового типа. Как сообщает Associated Press со ссылкой на доклад ведомства от 1 мая, китайское руководство делало это, чтобы запастись медицинскими принадлежностями.

В частности, КНР не стала извещать своевременно Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о степени заразности коронавируса, полагает американская разведка. В то же время китайские власти стали активнее закупать медицинские маски и респираторы, снижая объемы экспорта медсредств.

Хотя доклад и не засекречен, он предназначается сугубо для внутреннего пользования. Данных, подтверждающих версию DHS, агентство приводить не стало; также неизвестно, как аналитики ведомства сделали подобные выводы о действиях Китая.

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За день до этого британская газета The Daily Telegraph сообщила, что разведки Австралии, Новой Зеландии, США, Канады и Великобритании подозревают власти Китая в том, что они в течение продолжительного времени замалчивали и уничтожали данные о вспышке коронавируса в Ухане.

Китайское руководство заставляло молчать врачей, сообщавших о новой инфекции, уничтожало биоматериал из лабораторий, отказывалось передавать все сведения специалистам, которые работают над вакциной.

Тогда же госсекретарь США Майкл Помпео в интервью ABC News заявил, что COVID-19 начал распространяться по миру из уханьской лаборатории — и теперь «весь мир может это увидеть».

При этом еще 29 апреля замглавы министерства иностранных дел КНР Лэ Юйчэн заявил, что Пекин сожалеет об использовании «рядом политиков» кризиса с коронавирусом для «шельмования» Китая. По его словам, китайские власти не скрывают сведения о коронавирусе.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь незадолго до этого сообщил, что версия о рукотворном происхождении коронавируса не имеет под собой оснований и доказательств. Американский телеканал Fox News перед этим передавал, что «нулевым пациентом» с COVID-19 стал некий сотрудник засекреченной лаборатории в Ухане, занимавшейся разработкой разнообразного биологического оружия.

1 мая президент США Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона есть доказательства создания коронавируса в лаборатории Уханя. «Да, у меня есть», — ответил он на вопрос журналистов о том, есть ли подтверждения искусственного происхождения Sars-Cov-2 (вызывает заболевание COVID-19). Американский лидер не сообщил, какими именно доказательствами он располагает, сославшись на секретность материалов.

В то же время разведка США доложила о том, что в последнее время участились кибератаки на медицинские центры — спецслужбы полагают, что шпионы из других стран могут искать информацию о вакцине против COVID-19, чтобы использовать ее в своих разработках. Спецслужбы Великобритании также подтвердили, что зафиксировали кибершпионскую активность.

Директор Национального центра контрразведки и безопасности (NCSC) США Билл Эванина утверждает, что за атаками может стоять Китай.

«Мы можем с уверенностью заявить, что иностранная разведка, включая Коммунистическую партию Китая, попытается завладеть тем, чего мы здесь достигли», — подчеркнул он.

В середине апреля представитель ФБР заявил о попытках взлома систем организаций, занимающихся исследованиями COVID-19. По словам заместителя помощника директора Федерального бюро расследований США Тони Угорец, биомедицинские данные давно являются «приоритетом для кибершпионажа», а нынешние организации, работающие над поиском лекарства и вакцины от коронавируса, стали «главными мишенями». Незадолго до этого помощник генпрокурора по национальной безопасности США Джон Демерс рассказал, что «было бы глупо» не верить в то, что Китай попытается украсть любые данные с подробностями о разработке вакцины.