Вернуться к истокам: как Трамп борется с мигрантами

Пандемия коронавируса, охватившая большинство стран мира, вынуждает администрацию президента США Дональда Трампа скорректировать вектор ведения избирательной кампании. Если раньше действующий глава Белого дома планировал выстраивать свою электоральную стратегию на экономических успехах, то сейчас становится очевидно, что кризис, вызванный распространением COVID-19 и последующими ограничениями, сводит на нет все достижения Трампа в этом направлении.

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Если до 2020 года рост ВВП США составлял примерно 3% в год, то, по нынешним прогнозам, в этом году сокращение американской экономики ожидается на уровне 5,6%. Восстановления можно ожидать не ранее 2021 года. Соответственно, делать ставку на успехи в этом направлении не стоит, с учетом того, что выборы президента пройдут в ноябре текущего года.

Другая проблема — резкий рост уровня безработицы в США из-за пандемии. По данным американского министерства труда, за период ограничений за финансовой помощью обратились свыше 26 млн граждан страны, а по оценкам экспертов, всего без работы в США остаются более 33 млн человек — 20,6% экономически активного населения, что стало самым высоким показателем с 1934 года.

Всего же аналитики ожидают, что доля безработных в стране может приблизиться к 23%, что в целом соответствует показателям периода «Великой депрессии» (в 1933 году этот показатель равнялся 24,9%).

Федеральная резервная система отчиталась, что во всех американских штатах резко сократилась экономическая активность.

На фоне подобных сообщений Трамп вполне органично вернулся к истокам своей избирательной кампании — 2016, которая опиралась, помимо прочего, на ужесточение иммиграционной политики США. В конце апреля Трамп подписал указ о приостановке приема иммигрантов на 60 дней.

Подобное решение Трамп объяснял необходимостью защитить рабочие места американцев после завершения ограничительных мер.

«Постановка иммиграции на паузу, в первую очередь, поможет безработным американцам получить работу после того, как в Америке будут сняты ограничительные меры. Это очень важно. Было бы неправильно и несправедливо, если бы американцев, которые потеряли работу из-за вируса, заменили бы мигранты, приехавшие из-за границы. Мы должны в первую очередь позаботиться об американских рабочих.

Эта приостановка будет действовать на протяжении 60 дней, после чего мною и группой людей будет изучена необходимость продления или изменения, исходя из экономических условий», — заявил американский президент.

Решение Трампа уже пытались оспорить в судах, но пока что судьи принимают сторону главы Белого дома. Так, в частности, на прошлой неделе федеральный судья в штате Орегон Майкл Саймон отказался приостанавливать действие распоряжения Трампа.

При этом, если разбираться более детально, становится очевидно, что новый временный запрет коснется, в целом, весьма ограниченного числа соискателей так называемых грин-карт.

Новый запрет будет действовать только для тех иностранцев, которые еще не обратились за иммиграционными документами в настоящий момент и не находятся на территории США. Те же, кто уже прибыл в американские города (то есть имеющие необходимые документы), или обладает действующей грин-картой, или находится на территории США без нарушения правил, не подпадают под действие подзаконного акта.

Но, несмотря на это, действия Трампа имеют важное символическое значение — даже не столько в рамках борьбы за спасение американской экономики в период, когда США начнут выходить из ограничений, сколько для собственно избирательной кампании действующего президента.

Так, «Би-би-си» со ссылкой на исследование Института миграционной политики пишет, что иммигранты на сегодняшний день занимают 17% рабочих мест в США, и именно они играют важную роль в борьбе с пандемией коронавируса в США, лидирующих по количеству выявленных случаев заболевания.

В частности, иммигрантами в США являются 29% врачей, 38% соцработников, которые оказывают больным помощь на дому, 34% водителей общественного транспорта и 16% продавцов в продуктовых магазинах.

Тут, к слову, следует отдельно отметить, что исключения в указе Трампа сделаны для медицинского персонала, иностранных супругов и детей граждан США, военнослужащих, детей, которых могут усыновить граждане США, и обладателей инвестиционных виз.

Но что вовсе лишает смысла подписанный Трампом указ, по мнению источников «Би-би-си», так это тот факт, что с 20 марта, как раз из-за пандемии коронавируса, США и так перестали выдавать визы (и иммиграционные, и туристические, и рабочие).

Все это наталкивает на мысль как раз о символическом значении, которое вкладывает команда Трампа в свои действия. По большому счету, президент последовательно демонстрировал, что он помнит о своих предвыборных обещаниях и готов их выполнять. Миграционное законодательство было важной частью его программы в 2016 году.

В самом начале срока своих президентских полномочий Трамп запретил въезжать в США гражданам Ирана, Ливии, Сирии, Сомали и Йемена, а также Северной Кореи и Венесуэлы. Свое решение Белый дом объяснил соображениями национальной безопасности, а в качестве аргументации Трамп привел защиту от возможных терактов, которые произошли перед этим в ряде европейских столиц.

В 2019 году США жили в условиях самого продолжительного «шатдауна» — временной простановки работы правительства — из-за того, что Трамп не смог согласовать с конгрессом выделение средств на возведение стены на южной границе государства — с Мексикой. Тогда эти действия объяснялись необходимостью остановить поток нелегальных мигрантов в США из стран Латинской Америки, а также борьбой с наркотрафиком.

Сегодня миграционная политика Трампа опирается на попытки преодолеть негативные последствия для экономики, вызванные пандемией коронавируса.

Так или иначе, американскому президенту при всем противоречивом восприятии его действий в обществе удается заручиться поддержкой определенной части избирателей. Прежде всего, речь идет об электоральном ядре консервативных республиканцев.

С другой стороны, подобные действия, несмотря на то что новый нормативно-правовой акт, по сути, не вносит кардинальных изменений в миграционное поле США, вероятно, будут использоваться демократами для дискредитации Трампа в преддверии выборов.

«Несмотря на возможный положительный эффект от этих шагов для экономики, для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, демократы все равно будут Трампа обвинять, порицать и требовать отменить подобные решения», — говорил RT политолог Александр Асафов.

Да и в целом американские власти не спешат проявлять сплоченность в борьбе с коронавирусом, каждая сторона пытается использовать кризис в своих политических целях. Однако, как пишут американские СМИ, Трамп не опасается нападок со стороны демократов, а в публикуемые рейтинги, которые фиксируют преимущество со стороны его оппонента Джо Байдена, верить не спешит. И у него есть на то логичные основания — в 2016 году социологи до последнего также отдавали преимущество Хиллари Клинтон. Трамп же возвращается на свои привычные рельсы миграционных обещаний, которые на этот раз могут наложиться на необходимость сплочения нации для восстановления экономики после пандемии, а также к демонстрации противодействия его усилиям со стороны демократов.