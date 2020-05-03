«Создан человеком»: США обвиняют Китай в сокрытии данных о COVID-19

У американской администрации есть доказательства того, что новый тип коронавируса стал распространяться из уханьской лаборатории, заявил в эфире телеканала ABC госсекретарь США Майк Помпео.

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«Есть серьезные доказательства того, что это началось там. Мы с самого начала говорили, что это вирус, который появился в китайском Ухане», — так руководитель внешнеполитического ведомства США ответил на вопрос о том, видел ли он какие-либо документы, подтверждающие эту версию.

Помпео добавил, что у КНР и раньше были лаборатории, из-за которых страдали люди. «Китай и ранее заражал мир, у них и ранее были лаборатории, которые не соответствуют стандартам. Это не первый раз, когда мир подвергся воздействию вируса, появившегося из-за ошибок в китайской лаборатории», — уверен госсекретарь США.

По его словам, разведка продолжает свою работу. «Я могу заявить, что имеется значительный объем доказательств того, что это появилось из лаборатории в Ухане», — заверил он.

Американский политик добавил, что китайские власти пытались скрыть информацию о распространении вируса. «Мы можем подтвердить, что Коммунистическая партия Китая делала все, чтобы мир не узнал своевременно о том, что происходило. Есть много доказательств этого, некоторые доступны публично», — сказал он в интервью телеканалу ABC.

При этом он отметил, что «самые лучшие эксперты пока считают, что он был создан человеком». «У меня нет причин не верить этому на данном этапе», — сказал Помпео, не уточнив, о каких экспертах идет речь. В то же время он проигнорировал слова журналиста телеканала о том, что ранее то же разведсообщество США утверждало, что нет доказательств искусственного происхождения вируса.

В четверг, 30 апреля, офис директора национальной разведки США, который цитирует Associated Press, сообщил, что пока нет данных о том, что коронавирус был создан человеком.

«Разведывательное сообщество согласно с широким консенсусом ученых, что вирус COVID-19 не был создан человеком и не был генетически модифицирован», — отмечается в заявлении офиса. В американской разведке добавили, что специалисты продолжат изучать поступающую информацию, чтобы понять, каким образом возникла вспышка заболевания.

Но уже сегодня в СМИ стали появляться сообщения о том, что разведывательный союз «Пять глаз», в который входят эксперты США, Австралии, Новой Зеландии, Канады и Великобритании, выявил намеренное сокрытие Китаем данных о коронавирусе. Как передает австралийская газета Daily Telegraph со ссылкой на доклад разведсоюза, КНР якобы уничтожала доказательства наличия вируса в лабораториях, а также отказалась допускать ученых, разрабатывающих вакцину, к биоматериалам.

Ранее американский лидер Дональд Трамп предупредил Китай о последствиях, если выяснится, что Пекин допустил вспышку коронавируса сознательно.

Китай, в свою очередь, на все обвинения в искусственном создании вируса отвечает одинаково: нет прямых доказательств, а власти не скрывали информацию о вспышке. В частности, 29 апреля замминистра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн в интервью телеканалу NBC подчеркнул, что Пекин «не скрывал какую-либо информацию» о коронавирусе. При этом он отметил, что требования о выплате компенсаций нелепы и являются «политическим фарсом».

Незадолго до интервью китайского замминистра официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что у версии с искусственным происхождением коронавируса нет никаких доказательств. Таким образом он ответил на публикацию телеканала Fox News, в которой шла речь о «нулевом пациенте», который якобы работал в лаборатории Уханя.

В то же время не только Китай говорит об отсутствии доказательств. Ране директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи рассказал, что проведенные исследования указывают на естественную природу происхождения вируса — «передача от животного к человеку».