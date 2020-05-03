«Просто не можем отменить»: Лукашенко решил провести парад Победы

В Белоруссии не будут отменять военный парад в честь 75-летия Победы, заявил президент республики Александр Лукашенко. Как сообщает ТАСС, эти слова он произнес на совещании по подготовке мероприятий по Дню Победы и эпидемиологической обстановке.

«Мы не можем отменить парад, просто не можем. Я долго над этим думал. Конечно, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь. Надо помнить, что те люди умирали, может быть, и от вирусов, других болезней. Но они это не ощущали порой и об этом не думали, умирали они ради нас, как бы это пафосно ни звучало», – заявил белорусский глава.

Кроме того, Лукашенко заявил, что «через день-два», если отменить парад, «люди» обвинят власти в испуге. Он отметил также, что немногочисленные ветераны Великой Отечественной войны хотят посетить парад Победы.

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«Понятно, что им уже за 90. Подумаем, как с ними быть. Я придерживаюсь своей тактики: стариков надо поберечь. Мы все видим, что все эти инфекции прежде всего цепляются за стариков, хотя болеют и молодые», – добавил он. «Тащить» на это массовое мероприятие никого не нужно, считает Лукашенко.

По его словам, некоторые российские депутаты Госдумы и члены Совфеда также желают посетить минский парад. Лукашенко выразил также идею, что в День Победы в белорусской столице могли бы быть представители всех государств. Он также

подчеркнул, что военный парад – отнюдь не самое опасное мероприятие «с точки зрения эпидемиологов и вирусологов». Глава Белоруссии отметил, что в стране не вводились ограничительные меры на праздники, и люди «сами решали, где им быть».

«Люди очень аккуратно относятся к своему здоровью. Как-то рассредоточились. Не было этого скопления», – сказал Лукашенко.

Напомним, в Белоруссии карантинные меры не вводились, вопреки заявлениям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) об опасностях пандемии коронавируса. Число выявленных случаев COVID-19 в стране составляет 16705 человек, умерло 99 пациентов, выздоровели – 3196 граждан республики.

19 апреля Лукашенко заявил, что страна выбрала верную тактику борьбы с коронавирусом. «Белорусы поступили правильно», — отметил политик, добавив, что они пройдут этот период «достойно».

За пару недель до этого белорусский президент выразил мнение, что пандемия коронавируса напрямую связана с экономикой страны и будущим существованием независимой Белоруссии. «Проблема связана с экономикой нашей страны. Должен сказать, что в какой-то степени, возможно, и с будущим существованием нашей республики, потому что никто из вас не может сказать, что произойдет с миром после этой болезни и психоза», — сказал Лукашенко.

Он также отметил, что руководство страны не знает «замысла лидеров крупных государств, как они воспользуются этой ситуацией», а также выразил опасение, что другие страны воспользуются слабостью Белоруссии, стремясь извлечь выгоду.

При этом в самом начале апреля газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила, что Белоруссия попросила у России помощи в борьбе с распространением коронавируса. «Задачу эту нужно решать совместно, поскольку если в одной стране эпидемия пойдет на спад, а в другой возникнет ее очаг, то угроза сохранится», — отметил один из собеседников издания. Он также выразил надежду, что Минск начнет более ответственно относиться к противодействию пандемии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не понимает тех, кто призывает ввести строгий карантин. По мнению Лукашенко, сидя в замкнутом пространстве люди оказываются в «атмосфере вирусов». Он также подчеркнул, что не понимает сторонников «изоляции, закрытия, перекрытия».

Добавим, наконец, что тест на COVID-19 белорусский «батька» не сдавал. «Абсолютно точно знаю, что президент до сих пор не делал тест на коронавирус. В этом нет никакой необходимости», — сказала его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт.