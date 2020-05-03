«Коронакризис»: пойдет ли Меркель на пятый срок

Канцлер Германии Ангела Меркель стремительно набирает популярность на фоне пандемии коронавируса, успехи правительства в борьбе с эпидемией немцы неразрывно связывают со своим лидером.

Согласно апрельскому опросу Forschungsgruppe Wahlen, рейтинг одобрения Ангелы Меркель вырос до 79% — на 11% больше показателя за март, а в январе деятельность канцлера поддерживали лишь 53% немцев.

В целом, 2020 год для канцлера начался не слишком оптимистично: ряд поражений в правящей партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) на выборах в федеральных землях, кризис у ее партнеров по коалиции — социал-демократов, скандальное избрание премьера Тюрингии при поддержке правых из «Альтернативы для Германии» и под конец уход ее преемницы Аннегрет Крамп-Карренбауэр с поста лидера ХДС.

Реклама

Череда провалов в совокупности с запуском гонки за место председателя христианских демократов ударили по позициям Меркель, которая и так должна уйти в отставку в 2021 году. Немецкие СМИ даже писали, что срок канцлера может закончится еще раньше, чему должен был поспособствовать выбор нового главы ХДС, однако неизвестная переменная внесла коррективы во все прогнозы.

Фактор пандемии

Пандемия коронавируса сильно ударила по Европе, загнав экономику стран-членов объединения в рецессию, а их жителей — в изоляцию и карантин. Пострадала и Германия, но ей на данный момент удается справляться с ситуацией фактически с минимальными потерями.

По последним данным, на территории ФРГ зафиксировано почти 165 тыс. случаев заболевания коронавирусом, однако число погибших составляет лишь 6812 человек. Для сравнения — в соседней Франции показатель смертности превысил отметку в 24,7 тыс. человек, а в Италии и вовсе погибших более 28 тыс.

Успех Германии связан с успешным кризисным менеджментом — ранним началом тестирования, быстрым переходом к карантину и успешной поддержкой бизнеса. Все это сказалось на росте доверия к Меркель как канцлеру, а вместе с тем подняло показатели правящего блока ХДС/Христианско-социального союза (ХСС).

Исследование Forschungsgruppe Wahlen от 24 апреля продемонстрировало увеличение поддержки блока до 44% — это на 5% выше показателя на начало месяца. В конце прошлого года альянс ХДС/ХСС набирал меньше 30%, так что пандемия позволила им вернуть популярность.

Большинство немцев положительно оценивают действия Меркель и правительства из-за научного подхода, консультаций с эпидемиологами и врачами, поддержки жителей Германии, а также политики открытости в отношении принимаемых решений.

Пятый срок?

Позитивно относятся к канцлеру и немецкие СМИ, в прошлом писавшие о закате эпохи Меркель и неотвратимости ее ухода с политической сцены. Der Spigel отмечает ее восстановление в качестве одного из мировых лидеров и уход от титула «канцлера по вызову». Их коллеги из Der Standart указывают на ее успешную работу по возвращению веры людей в политическую стабильность, а Zeit считает действия Меркель на фоне пандемии крупной политической победой.

При этом на волне популярности канцлера в медиа возникают и намеки, что, возможно, ей стоит пойти на пятый срок и не уходить со своего поста в 2021 году.

Первыми об этого заговорили журналисты Bild, по их данным, подобная тема уже обсуждается внутри блока ХДС/ХСС.

Намекал на это и обозреватель Spigel Дирк Курбювайт, он отмечал, что Меркель замечательно проявила себя в кризисной ситуации, сместив акценты на политической арене в свою сторону. Кроме того, как писал Politico, гонка за пост председателя ХДС фактически происходит в тени канцлера, принимающего основные решение и получающего больше всего внимания.

Меркель стала неформальный лидером и вновь вернула свои позиции на фоне предстоящих перевыборов председателей партии ХДС, говорит «Газете.Ru» руководитель Центра германских исследований института Европы РАН Владислав Белов.

«Однако свое решение не идти на новый срок она не изменит, и не будет выдвигать свою кандидатуру. Съезд партии состоится в декабре, но кто будет новым председателем — неизвестно», — уверен эксперт.

Тем не менее, немецкий политолог, научный директор Российско-германского форума Александр Рар допускает, что Меркель может решить не уходить со своего поста, хотя в настоящее время вероятность такого исхода небольшая.

«На фоне коронавируса большинство немцев думают, что Меркель спасает Германию и начинают вновь в нее верить. Ее популярность растет, хотя вариант пятого срока пока нереалистичен. Но полностью этот сценарий не исключен», — сказал эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Борьба за внимание

При таких раскладах следует учитывать и тот факт, что пока гонка за пост лидера ХДС, который впоследствии может стать преемником Меркель, пребывает в состоянии частичной заморозки из-за пандемии. Ключевых претендентов на данный момент три — премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет, экс-председатель фракции ХДС/ХСС в бундестаге Фридрих Мерц и глава внешнеполитического комитета бундестага Германии Норберт Реттген.

Однако по-настоящему в игре находится только Лашет — как действующих глава самой крупной федеральной земли, он появляется в СМИ не реже Меркель, а росту его популярности способствует альянс с министром здравоохранения Германии Йенсем Шпаном.

Мерц и Реттген же не обладают возможностью оказывать прямое влияние на ситуацию в Германии, поэтому не пользуются особым вниманием со стороны медиа и граждан, которые полностью сосредоточились на эпидемии.

Если говорит о гонке за пост именно канцлера, то тут в противовес Лашету играет премьер-министр Баварии Маркус Зедер, который получает более 94% рейтинга одобрения по апрельскому опросу ZDF. Лидер ХСС официально не объявил о своем участии в кампании, но немецкие СМИ уже называют его одним из возможных кандидатов в канцлеры.

«Кто будет следующим канцлером определит то, как Германия будет выходить из так называемого «коронакризиса». Зедер призывает к продлению карантина до того момента, пока не будет стопроцентной ясности по поводу победы над вирусом. Он уверен, что открытие экономики может навредить и очень осторожничает. Лашет же борется за другую линию, а именно за постепенное открытие экономики. По его мнению, без этого она рухнет, и никто ничего не выиграет от этого», — отмечает Александр Рар.

Конфликт двух этих точек зрения определит будущий этап развития событий в Германии, продолжил политолог, страна начала постепенное выходить из карантина и в случае успеха победа будет в руках Лашета. Если же ситуация изменится в худшую сторону — прав окажется Зедер, тогда он получит больше поддержки.

«Тогда ситуация в стране будет становится все более чрезвычайной и начнут звучать призывы к Меркель остаться на посту канцлера», — подчеркнул Рар.

При этом Владислав Белов считает, что больше всего шансов на получение поста главы ХДС у Мерца, хотя пока он и не может активно участвовать в кампании.

«Мерц — идеальный кандидат для функционеров, а именно они будут выбирать лидера ХДС. Но, возможно, шанс также будет и у Лашета. Канцлером же может быть выбран Зедер, который обогнал по рейтингам Меркель», — резюмировал эксперт.