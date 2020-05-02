Политика и ничего личного: как страны используют тему геноцида

В МИД Украины указали, что отказ от признания геноцида армян связан с рядом «объективных факторов». В частности, в документе указывается, что в рамках международных организаций «Армения, которая традиционно находится в фарватере внешней политики РФ, последовательно голосует против жизненно важных для Украины решений и резолюций».

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Также МИД Украины указал, что признание и чествование событий 1915 года «является чрезвычайно чувствительным вопросом для стратегического партнера Украины — Турции».

«Поэтому, понимая стремление армянской диаспоры почтить события 1915 года, но учитывая вышеизложенное, просим воздержаться от участия в возможных коммеморативных мероприятиях на официальном уровне, а также от использования терминов «геноцид армянского народа» или «геноцид армян»», — говорится в документе.

Эта ситуация показывает исключительную политизированность вопроса о признании исторических событий геноцидом того или иного народа.

В случае с геноцидом армян ситуация действительно упирается в позицию Турции. Анкара до сих отказывается признать свою ответственность за события вековой давности, стоя в авангарде движения отрицания армянского геноцида. Турки настаивают, что власти Османской империи не отдавали приказов по убийству армян, а общее число погибших не превышает 300 тыс. человек.

Это, как следствие, мешает развитию двусторонних отношений Анкары и Еревана. При этом каждая из сторон активно пытается склонить к своей позиции других участников международных отношений.

Страны, для которых важны отношения с Турцией, избегают темы армянского геноцида. Об этом, например, почти не говорят в исламском мире, в том числе и потому, что события 1915 года носили во многом характер религиозного преследования.

Примечательно, что одно из немногих исламских правительств, кто признал факт геноцида армян — правительство фельдмаршала Хафтара в Ливии, чьи войска сейчас находятся в состоянии вооруженного противостояния с Турцией.

Армения сравнимым с Турцией дипломатическим весом не обладает. Однако на стороне Еревана в этом вопросе играет большая армянская диаспора.

Именно она сыграла ключевую роль в решении конгресса США принять резолюцию о геноциде армян в 2019 году. Тем не менее, несмотря на единогласное решение обеих палат американского парламента, Белый дом не спешит делать громких заявлений на этот счет.

До сих пор единственный американский президент, кто в отношении событий 1915 года использовал слово «геноцид» — Рональд Рейган. А нынешний глава государства Дональд Трамп использует более обтекаемые формулировки, например: «одно из худших массовых злодеяний XX века».

Здесь сказывается то, что хотя в последнее время отношения Вашингтона и Анкары стали довольно натянутыми, страны по прежнему остаются союзниками по блоку НАТО.

Несмотря на серьезные усилия, которые прикладываются Ереваном и армянской диаспорой, на сегодняшний день геноцид армян в Османской империи признан лишь в 23 странах. В частности, в России, Германии и Франции, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. К слову, папа римский Франциск не раз называл произошедшее первым геноцидом XX-века, аналогичной позиции придерживается патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

Пример Армении показывает, что добиться международного признания факта геноцида, как это удалось сделать Израилю — далеко не простая задача.

Поэтому иронии к нынешнему решению МИД Украины добавляет то, что Киев сам борется за признание голодомора в СССР в 1932-1933 годах геноцидом украинского народа. Противостояние в вопросе признания геноцидов даже отображено в документе, где указывается, Армения официально не признала голодомор на Украине геноцидом.

У Киева в этом вопросе достижения скромнее, чем у Еревана. В конце прошлого года в офисе украинского омбудсмена сообщали, что голодомор признали геноцидом 18 государств. Однако здесь так же идет речь о парламентских резолюциях. Кроме того, Парламентская ассамблея ОБСЕ и Европарламент отказались квалифицировать голод 1930-х как сознательное истребление. Не спешит с признанием и Германия, что недавно стало поводом для дипломатических препираний двух стран.

Основная проблема признания голодомора геноцидом заключается в выбранной Киевом концепции, согласно которой голод 1930-х использовался Советской властью для истребления именно украинского народа.

От этой концепции пытался отойти четвертый президент Украины Виктор Янукович. Он говорил, что голодомор был общей трагедий советского народа, от которого пострадали не только Украина, но также Россия, Белоруссия, Молдавия и Казахстан.

После госпереворота 2014 года новые власти вернулись к эксплуатации темы голодомора, попутно возложив ответственность за те события на современную Россию.

Однако такая трактовка не поставит Москву в ту же позицию, в которой находится Анкара. Ведь согласно официальной позиции российских властей, русский народ является такой же жертвой голодомора, как и украинский.

В ноябре 2018 года по этому поводу высказывались в российском МИД. В Facebook ведомства отмечено, что Москва считает голод, разразившийся в 1930-е годы в СССР, «общей трагедией русских, украинцев, казахов и других народов страны и крупнейшей гуманитарной катастрофой на территории страны».

«Попытки представить эти трагические события исключительно как «геноцид украинского народа» не имеют ничего общего ни с восстановлением справедливости, ни с историческими фактами, они носят политизированный и антинаучный характер», — подчеркнули в министерстве.

МИД также опубликовал информацию на основе сравнения переписей 1926 и 1937 года. По этим данным, численность населения Украины за этот период сократилась на 20,5%, на Северном Кавказе — на 20,4%, в Поволжье — на 23%, а в Казахстане — на 30,9%.