Странная церемония: Ким Чен Ын появился на публике

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые появился на публике после 20 дней отсутствия, вопреки слухам о плохом состоянии его здоровья.

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Северокорейские государственные СМИ в субботу, 2 мая, показали, как Ким присутствовал на церемонии, посвященной завершению строительства завода по производству фосфатных удобрений в городе Сунчхон в провинции Пхёнан-Намдо к северу от Пхеньяна.

Центральное информационное агентство Северной Кореи показало фотографии, на которых видно, что Ким разрезает красную ленту на церемонии открытия завода, а также беседует с работниками и партийными деятелями на фоне производственных установок предприятия. Политик выглядит совершенно здоровым и бодрым, улыбается и машет рукой присутствующим.

«Все участники разразились громогласным приветствием «Ура!». «Мы выражаем величайшую славу Верховному лидеру, который привел нас к новым свершениям в развитии производства удобрений на основе технологий чучхе и произвел грандиозный революционный прогресс в укреплении самоокупаемой экономики», — пишет ЦТАК.

Ким осмотрел несколько производственных блоков, включая цех по переработке сырья, мощности по производству желтого фосфора, а также аммонийно-фосфорных удобрений и процесс упаковки, и был проинформирован присутствовавшими здесь руководителями Трудовой партии Кореи о принципах работы завода.

Ким заявил, что «удовлетворен увиденным» и изложил задачи и пути развития химической промышленности КНДР в соответствии с «требованиями нового века». Политика также сопровождала его сестра Ким Ё Чжон.

При этом на мысли о том, что фото являются давнишними, наводят два подозрительных факта: отсутствие видеоотчета с мероприятия, а также то, что Ким не сказал ни слова о состоянии своего здоровья, хотя вся мировая пресса третью неделю говорят о его возможной смерти.

Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа попросили прокомментировать первое за 20 дней появление лидера КНДР Ким Чен Ына на публике, передает Reuters.

Американский лидер отказался отвечать, отметив, что «он пока предпочтет не комментировать». Однако глава Белого дома пообещал, что сделает заявление о северокорейском лидере «в надлежащее время». Ранее, отвечая на вопрос о Ким Чен Ыне Reuters, президент США сказал, что «знает все, но не будет вдаваться в подробности».

Первые сообщения о «серьезной болезни» главы КНДР появились 21 апреля. Издание Daily NK со ссылкой на источники заявило о развитии сердечно-сосудистого заболевания у Ким Чен Ына. При этом отправным моментом для всех слухов стало его отсутствие на праздновании дня рождения Ким Ир Сена — 15 апреля, — один из основных праздников в Северной Корее.

Фактически Ким Чен Ын не появлялся на публике начиная с 11 апреля, а также не делал никаких официальных заявлений. Хоть северокорейские СМИ и опубликовали ряд поздравлений от его имени, но эти публикации не имеют никаких точных дат.

К примеру, «Нодон синмун» разместила благодарность строителям туристической зоны на восточном побережье Вонсан-Кальма от имени Ким Чен Ына, не уточнив время ее написания и не разместив новых фото с лидером КНДР.

25 апреля американское издание New York Post со ссылкой на источник сообщило о смерти лидера КНДР.

Затем гонконгские СМИ указали, что глава Северной Кореи якобы находится в вегетативном состоянии после операции на сердце. При этом советник президента Южной Кореи по объединения и нацбезопасности Мун Чжон Ин заявил, что в настоящее время Ким жив и здоров.

«Он с 13 апреля находится в районе Вонсана. Никаких подозрительных перемещений пока не было зафиксировано», — подчеркнул силовик.

В то же время The Washington Post пишет, что в Пхеньяне началась паника на волне слухов о состоянии Ким Чен Ына. Источники издания утверждают, что жители столицы КНДР скупают продукты и электронику, в особенности импортные товары.

По информации южнокорейского издания Daily NK, с 12 апреля глава КНДР неоднократно проходил процедуры, связанные с лечением сердечно-сосудистой системы. В этот день в специализированную больницу для высшего руководства КНДР были вызваны лучшие хирурги из столичных клиник.

Согласно предоставленной журналистами информации, лечение понадобилось Ким Чен Ыну из-за «чрезмерного курения, проблем с лишним весом и переработок».

В издании также обратили внимание, что лидер КНДР уже с августа 2019 года чувствовал себя плохо из-за проблем с сердечно-сосудистой системой. Журналисты отметили, что его состояние ухудшилось после ряда подъемов на гору Пэктусан.

Сбежавший из Северной Кореи депутат Верховного народного собрания Цзи Сон Хо заявил, что глава КНДР Ким Чен Ын с «вероятностью в 99%» умер в последние выходные апреля после операции на сердце.

Об этом он рассказал южнокорейскому агентству Yonhap.

«Я могу сказать, что вероятность составляет 99% <...> Северная Корея сталкивается со сложной проблемой преемственности», — сказал экс-депутат.

Он также заявил, что руководство КНДР планирует сделать официальное заявление о смерти лидера на этих выходных. По его словам, информация о том, что младшая сестра вождя Ким Ё Чжон может возглавить страну после официального объявления о смерти Ким Чен Ына, является достоверной.

Кремль же не располагает официальной информацией о состоянии здоровья Кима, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.