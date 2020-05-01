«Нам пора вернуться»: итальянская «Лига» захватила парламент

Италия еще не оправилась от пандемии коронавируса, но оппозиция уже приступила к противостоянию с правительством. 30 апреля ночью депутаты от ультраправой партии «Лига» оккупировали парламент в знак протеста против продолжающегося карантина и чрезвычайных полномочий правительства в связи с режимом ЧС.

Лидер партии, главный евроскептик страны и бывший глава МВД Маттеро Сальвини вместе с 74 депутатами «Лиги» остался в парламенте на всю ночь.

Они обещали продолжать протест до тех пор, пока итальянцы, «которые не знают, когда они смогут вновь открыться, вернуться на работу и отправить детей в школы», не получат от правительства ответ о мерах поддержки.

Реклама

Политики считают, что власти пока не выполнили большинства своих обещаний гражданам и бизнесу. К тому же обещанных мер недостаточно, нужно увеличить объем помощи и разрешить всем вернуться к работе с соблюдением санитарным ограничений, считает «Лига».

«Пришло время, чтобы парламент снова стал участвовать в принятии решений, касающихся нашей жизни, прав и свобод. Нам пора вернуться к установившейся демократии», — говорится в заявлении партии.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте, выступая в четверг в парламенте, не стал говорить о ночном инциденте, однако заявил, что принимаемые правительством меры — вынужденные.

«Наш план, даже если он включает непопулярные действия, отвечает интересам общественности. Это не предвыборная программа, созданная для достижения консенсуса», — сказал Конте.

Ограничительные меры действуют на территории страны с 9 марта. Италия стала одним из наиболее пострадавших от коронавируса европейских государств. По последним данным, в стране выявлено 205 тыс. случаев инфицирования, из которых 27 967 смертельные. Именно Италия стала первой страной в Европе, которая ввела режим ЧС — он действует с 31 января сроком на полгода.

При этом 27 апреля премьер-министр Италии Джузппе Конте объявил о постепенном послаблении ограничений. С 4 мая в стране планируется разрешить работу строительных компаний, производителей и некоторых оптовиков. Откроются для прогулок парки. Будут разрешены семейные посещения и траурные церемонии при участии не более 15 человек, но при условии сохранения социальной дистанции.

С 18 мая Рим намерен приступить ко второму этапу снятия карантина — открытию магазинов розничной торговли, музеев и библиотек, а с июня — ресторанов, баров, салонов красоты и парикмахерских. Однако школы останутся закрытыми до начала следующего учебного года в сентябре.

Как и во многих других странах, во время пика эпидемии политические силы в Италии отставили на второй план свои разногласия. Рейтинг Джузеппе Конте подскочил до 71%. По данным опроса Ipsos, более 60% граждан страны поддерживают его работу во время кризиса, и, судя по всему, «Лига» не намерена больше ждать в тени, пока общество консолидируется вокруг фигуры премьер-министра.

При этом, как отмечает Politico, недавние опросы по-прежнему ставят правую партию на первое место (около 26%), однако их рейтинг одобрения упал с января на 4%. А вот уровень популярности Сальвини среди итальянских чиновников обещает ему второе место (31%). При этом по опросам лидирует Джорджа Мелони (35%), член правой партии «Братья Италии».

Правые политики набрали популярность в стране после мигрантского кризиса 2015 года. Италия из-за своего географического положения оказалась в числе тех европейских государств, которые на себе прочувствовали последствия «политики открытых дверей», объявленной канцлером Германии Ангелой Меркель. «Лига» смогла воспользоваться моментом.

В 2018 году на парламентских выборах левоцентристская партия «Движение пяти звезд» получило 32% голосов, а националистическая «Лига» в составе правоцентристской коалиции, куда входили также «Вперед, Италия» и «Братья Италии», набрала 17%.

Изначально «Звезды» попытались сформировать коалицию с Демократической партией, которая находилась у власти прежде. Однако демократы отказались вступать в союз и предпочли уйти в оппозицию.

«Пять звезд» в результате сформировали правящее большинство с «Лигой», которая вышла из правоцентристской коалиции, чтобы войти в этот альянс.

Так правые политики вошли в правительство Италии, однако Сальвини метил в кресло премьер-министра. Когда через год на выборах в Европарламент «Лига» и «Пять звезд» поменялись местами, (34,3% и 17% соответственно), Сальвини решил воспользоваться моментом.

Объявив о распаде коалиции, политик рассчитывал на проведение досрочных выборов, в результате которых «Лига» могла бы получить уверенное большинство, избавиться от партнеров, а сам лидер партии — стать премьер-министром.

Неприязнь к правым и готовность сделать все возможное, чтобы не допустить их единоличного правления, подвигли непримиримых противников — «Пять звезд» и ДП — к созданию коалиции. Переговорам между партиями способствовал Джузеппе Конте, который в августе объявил о своей отставке из-за сложившегося правительственного кризиса. После формирования новой коалиции он снова возглавил страну.

Так или иначе, но назвать сегодняшнее правительство Италии стабильным нельзя. Сальвини же, очевидно, не отказывается от планов занять кресло премьер-министра.

И хотя сейчас итальянское общество демонстрирует сплочение вокруг фигуры премьер-министра, скоро для оппозиции настанет подходящий момент для действий.

Когда Рим оправится от пандемии коронавируса, перед ним, как и перед остальными странами, встанет другой, более сложный вопрос восстановления экономики. По оценкам Международного валютного фонда, итальянская экономика упадет на 9% в этом году по сравнению со средним показателем в еврозоне в 7,5%. Одной из причин таких последствий стал разгар эпидемии в одном из главных регионов-производителей страны Ломбардии, на долю которой приходится около 22% ВВП Италии.

Впрочем, Сальвини, судя по всему, слишком рано выступил. Остальные итальянские депутаты назвали его протест «шутовством».

Член партии «Италия Вива» Донателла Конзатти заявила журналистам, что «безответственное поведение мешает работе по урегулированию кризиса». Член «Пяти звезд» Джанлука Перилли написал в Facebook, что «падение рейтинга партии вызвало у Лиги паническую атаку».

«Вы не можете использовать Сенат для трюков, когда стране и трудящимся нужны ответы», — написал Перилли. Лаура Болдрини, бывший лидер Палаты депутатов, член «Пяти звезд», сообщила в Twitter:

«Использование институтов для получения гласности в такое время должно быть последним средством для Сальвини. Не зная, как решить проблемы, он создает их».

«Обычно он никогда не приходит, и теперь он хочет остаться здесь на всю ночь», — добавила Лора Боттичи.

Несмотря на обещание оставаться в парламенте до тех пор, пока правительство не даст ответы, личная сидячая забастовка Сальвини длилась недолго. Он рассказал местному телевидению, что пошел домой утром, чтобы принять душ и «не мешать уборщикам».