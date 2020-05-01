Пожелания здоровья: как в России и мире поддерживают Мишустина

Заместитель председателя Совета безопасности, председатель «Единой России», прежний глава российского правительства Дмитрий Медведев пожелал скорейшего выздоровления нынешнему главе кабинета министров Михаилу Мишустину, который заразился коронавирусом.

Реклама

«Я искренне желаю всем здоровья, особенно желаю здоровья заболевшим людям в нашей стране, своим коллегам в правительстве, Михаилу Владимировичу Мишустину и вообще всем гражданам нашей страны в этой очень сложной ситуации», — сказал Медведев на совещании по вопросам совершенствования трудового законодательства.

По сведениям Федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России зарегистрировано более 114 тыс. случаев заражения, выздоровели 13,2 тыс. человек, умерли 1169.

Мишустин возглавляет координационный совет по борьбе с распространением коронавируса. В его состав также входят директор ФСБ Александр Бортников, губернатор Московской области Андрей Воробьев, мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

Вечером 30 апреля Мишустин по видеосвязи сообщил президенту России Владимиру Путину о полученном положительном тесте на коронавирус. Глава государства назначил исполняющим обязанности премьер-министра Андрея Белоусова на время болезни Мишустина. Путин пожелал Мишустину скорейшего выздоровления. Президент выразил надежду, что глава правительства даже во время болезни будет принимать активное участие в выработке решений по поддержке граждан и экономики в нынешней ситуации.

Председатель кабинета министров будет лечиться в медицинском учреждении под наблюдением врачей, сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков.

Он отметил, что очное общение с премьером «было максимально ограничено уже несколько недель назад».

«Все встречи и совещания проходили в режиме видео-конференц-связи или телефонных звонков. Те, кто лично контактировал с председателем, будут также изолированы и пройдут дополнительное тестирование», — заверил пресс-секретарь журналистам.

Выздоровления Мишустину пожелали уже многие российские и зарубежные политики. Телеграмму со словами поддержки председателю правительства России направил, в частности, премьер-министр Абхазии Александр Анкваб, сообщает пресс-служба кабмина республики.

«Уважаемый Михаил Владимирович, с озабоченностью восприняли сообщение о подтвержденном диагнозе вашего заболевания коронавирусом. Нисколько не сомневаемся, что вы справитесь с недомоганием в ближайшее время», — указано в телеграмме.

Пожелание скорейшего выздоровления направил Мишустину и президент Сербии Александр Вучич. Он продублировал его в своем Twitter-аккаунте на русском и сербском языках.

«Уважаемый Михаил Мишустин, желаю Вам скорейшего выздоровления. Убежден, что свойственные Вам жизненная энергия, сила и оптимизм будут сильнее болезни», — обратился сербский лидер к главе российского правительства. В комментариях к пожеланиям присоединились российские и сербские подписчики.

Кроме того, крепкого здоровья Мишустину пожелал премьер-министр Индии Нарендра Моди. Он также опубликовал слова поддержки на русском языке в своем Twitter.

«Искренне желаю господину Мишустину, премьер-министру России, скорейшего выздоровления и крепкого здоровья», — написал Моди. Он добавил, что Индия «плечом к плечу с Россией» борется с пандемией.

К Мишустину в Twitter обратился и премьер-министр Непала Кхадга Прасад Шарма Оли. «Я желаю премьер-министру Российской Федерации Михаилу Мишустину скорейшего выздоровления. Правительство и народ Непала выражают солидарность с правительством России и людьми Российской Федерации в борьбе против коронавируса», — написал он.

Кроме того, главу российского правительства поддержала и ЛДПР.

В партии выразили надежду, что кабмин и дальше будет осуществлять эффективное управление экономикой и социальными вопросами в стране.

«В руководстве ЛДПР с сожалением узнали о заболевании премьер-министра Михаила Мишустина. Мы желаем скорейшего выздоровления Михаилу Владимировичу и надеемся, что правительство будет и дальше осуществлять эффективное управление всей экономикой и социальными вопросами в стране», — указано в сообщении пресс-службы ЛДПР в Telegram-канале.