Сияют в кризис: почему растут рейтинги лидеров Европы

Пандемия коронавируса вызвала большие потрясения, сделав мир неузнаваемым. Что не менее важно, она может изменить политический ландшафт по всему миру.

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Мировые лидеры строили планы на переизбрание, укрепление своих позиций, ставили амбициозные цели или же готовились к тому, чтобы завершить свою карьеру достойно, оставив след в истории. Однако пандемия внесла свои коррективы.

«Меркель сияет в условиях кризиса»

К закату, например, шла политическая карьера Ангелы Меркель. В последние годы западные СМИ периодически публиковали материалы о ряде неудач канцлера. В 2017 году партийный альянс ХДС/ХСС во главе с Меркель на федеральных выборах получил 33% — это худший его результат с 1949 года, что стало первым тревожным звонком для канцлера. В 2018 году она покинула кресло лидера партии, заявив, что не будет вновь баллотироваться на пост канцлера Германии в 2021 году. В ХДС тем временем уже стоял вопрос о преемнике Меркель, а сама лидер Германии в последнее время боролась за то, чтобы сохранить свое наследие путем грамотного транзита власти.

Однако пандемия коронавируса вновь вознесла Меркель на вершину политического олимпа. В марте New Zealand Herald опубликовал статью с заголовком «Лидер Германии сияет в условиях кризиса, даже когда ее власть ослабевает». В апреле в аргентинском издании Clarin вышел материал, восхваляющий работу канцлера. Deutsche Welle выпускает статью под заголовком «Коронавирус и Германия. Почему весь мир смотрит на Ангелу Меркель», а Spiegel — «От канцлера по вызову до мирового лидера: похоже, Ангела Меркель была создана для серьезных кризисов, а не для повседневной политической жизни».

Рост популярности канцлера демонстрируют и опросы. Согласно недавнему опросу Forschungsgruppe Wahlen, рейтинг одобрения Ангелы Меркель с марта вырос на 11% до 79%.

В Германии, по последним данным, выявлено 162 тыс. случаев коронавируса. Однако в стране крайне низкий показатель смертности от заболевания, особенно на фоне других европейских государств. Так, из 162 тыс. случаев 6 467 смертельные, в то время как в Великобритании и Франции, с примерно той же статистикой, уровень смертности в четыре раза выше — 26 097 тыс. (из 165 221) и 24 087 (из 128 442).

Успехи Германии неразрывно связываются с именем ее лидера. Берлин в условиях пандемии продемонстрировал впечатляющий кризисный менеджмент. Над разработкой тестов страна начала работать еще в январе, когда коронавирус, по официальным данным, даже не распространился за пределы Китая. Сейчас Германия ежедневно проводит около 50 тысяч тестов на коронавирус. Берлин считается первым в Европе по этому показателю. И это называют основной причиной, объясняющей низкий уровень смертности в стране.

Еще одним фактором популярности канцлера стал созданный имидж — Меркель разрабатывает стратегию, прислушиваясь к мнению докторов и ученых. Одним из ее консультантов, например, стал директор Института вирусологии при берлинской больнице Шарите Кристиан Дростен. Именно в этом институте и был создан первый тест еще в середине января. Сам Дростен ведет подкаст, который собрал миллионы слушателей.

«Проявляя смелость в своих выступлениях четко говорить о «хрупком промежуточном результате» и «демократическом навязывании» путем ограничения основных прав, она внесла решительный вклад в восстановление доверия людей в политическую стабильность. После отказа от поста лидера ХДС в 2018 году Spiegel высмеял «усталость Меркель». Согласно последним исследованиям ZDF, 83% опрошенных удовлетворены канцлером, а 90% считают работу правительства хорошей. Что последует за Меркель, совершенно неясно. Мы тоже будем по ней скучать», — пишет Der Standard.

Макрон спустился на землю

Укрепил свои позиции и президент Франции Эммануэль Макрон. Опросы свидетельствуют о самом высоком для него за два последних года уровне поддержки. Исследования, проведенные Le Journal du Dimanche и Ifop, показали, что рейтинг одобрения президента подскочил после его выступления перед нацией — сейчас Макрона поддерживает 51% (на 14% больше, чем в феврале).

Глава государства выступил с обращением к нации 13 апреля и объявил о продлении режима самоизоляции до 11 мая. Французский лидер всегда красноречив, публичные выступления можно по праву назвать его козырем. Однако два года назад это ему не помогло. В конце 2018 года по Франции прокатилась волна протестов «желтых жилетов» — демонстрантов, выступающих против роста цен на бензин. Тогда его рейтинг одобрения достиг рекордно низких показателей — 25%. За Макроном закрепился имидж «президента богатых», французы призывали его «спуститься на землю», и его шансы на переизбрание в 2022 году подвергались сомнению.

Всего за несколько месяцев до пандемии французский лидер столкнулся с новой волной сопротивления, на этот раз из-за пенсионной реформы.

В условиях пандемии Макрон реабилитировался. Из-за коронавируса многие правительства получили расширенные полномочия в связи с введением режима ЧС. Международные СМИ сообщали, что некоторые политические руководства могут воспользоваться ситуацией, чтобы принять непопулярные законопроекты.

Однако французский лидер не только не стал этого делать, но и вовсе приостановил все реформы, в том числе и пенсионную, пока страна сражается с коронавирусом.

В своем последнем обращении Макрон не только признал, что Франция была недостаточно подготовлена, чтобы справиться со вспышкой коронавируса, но и сказал, что сейчас самое время внести изменения, в том числе и для самого себя.

Во Франции введены одни из самых жестких ограничительных мер. За нарушение карантина гражданам грозит штраф 200 евро, за повторное нарушение размер наказания составит 450 евро.

«Говорили, что мы недисциплинированный народ — и вуаля, вот как мы (хорошо) соблюдаем очень строгие правила», — заявил французский лидер.

К слову, свое выступление президент начал с опозданием на две минуты, чтобы позволить французам соблюсти традицию ежедневных аплодисментов врачам.

Конте демонстрирует «необычные навыки посредничества»

Несмотря на то, что в Италии зафиксирован один из самых высоких уровней смертности в мире, премьер-министр Джузеппе Конте также смог повысить уровень своей популярности. Его рейтинг одобрения, согласно исследованию для La Repubblica, взлетел до 71% — самого высокого уровня с тех пор, как он вступил в должность в 2018 году.

По данным опроса Ipsos, более 60% граждан страны поддерживают его работу во время кризиса. Как отмечает политический обозреватель La Stampa Фабио Мартини, Джузеппе Конте «продемонстрировал необычные навыки посредничества» в условиях пандемии. Правительство Италии встретило коронавирус в нестабильном состоянии – правящая коалиция была сформирована в сентябре между двумя непримиримыми противниками: «Движением пяти звезд» и Демократической партией.

Кроме того, Конте столкнулся с сопротивлением местных властей Ломбардии, региона, в наибольшей степени пострадавшего от коронавируса. Однако премьеру удалось ввести жесткие ограничения по всей стране.

В Италии, по последним данным, выявлено 203 591 случай инфицирования, из которых 27 682 — смертельные. Страна достаточно быстро стала очагом заболевания, когда вирус распространился за пределы Китая.

В определенной степени Италия получила долю мирового сочувствия, что также способствовало росту симпатий к лидеру государства.

Увеличению популярности премьер-министра помогла и его позиция на мировой арене. Евросоюзу предстоит решить, как именно распределить финансирование для восстановления экономик, и именно Конте возглавил лагерь сопротивления планам Берлина и Нидерландов по применению Европейского стабилизационного механизма (ESM), к которому ЕС прибег во время греческого кризиса 2012 года. Этот способ подразумевает предоставление финансовой помощи в обмен на введение в странах-получателях политики жесткой экономии, как это было в Греции, Португалии и Ирландии.

Для Конте, который еще в августе подал в отставку с поста премьер-министра из-за кризиса в правительстве, укрепление позиций играет на руку. К тому же именно в Италии сильны голоса правых партий, которые увеличили свою популярность после миграционного кризиса 2015 года.

Борис Джонсон побеждает коронавирус

Даже в Великобритании премьер-министр Борис Джонсон, которого критиковали за медленную реакцию на пандемию, укрепил свои позиции. В марте исследование Ipsos показало, что уровень его одобрения вырос до 52%, что на 5% больше, чем в феврале. Согласно опросам YouGov, в настоящее время рейтинг Бориса Джонсона составляет 34%. Несмотря на то, что уровень одобрения кажется низким, премьер-министр все еще на 9% более популярен, чем его предшественница Тереза Мэй в период завершения своей политической карьеры.

В отличие от своих европейских коллег, Борису Джонсону не удалось сразу продемонстрировать качества кризис-менеджера. Напротив, его действия подвергались критике.

Первоначальная стратегия Великобритании по борьбе с пандемией кардинально отличалась от мер, введенных практически во всей Европе.

12 марта премьер-министр объявил, что не будет закрывать учебные заведения, запрещать спортивные мероприятия, и лишь посоветовал пожилым гражданам воздержаться от поездок, а тем, кто обнаружил у себя симптомы коронавируса, оставаться дома.

Через несколько дней 229 британских ученых обратились с открытым письмо к правительству, призывая его принять более жесткие меры по борьбе с пандемией. К введению тотального карантина правительство страны обратилось лишь 24 марта.

19 апреля британское издание The Sunday Times сообщило, что Борис Джонсон пропустил пять первых заседаний чрезвычайного правительственного комитета COBRA по пандемии коронавируса.

Джонсон появился на собрании COBRA лишь 2 марта, когда ситуация уже начала набирать критические обороты, а спустя десять дней объявил о своей достаточно мягкой стратегии.

В расследовании The Sunday Times также отмечается, что в течение последних лет правительство было полностью сосредоточено на Brexit и упустило многие проблемы в Национальной системе здравоохранения, а также переоценило способности Великобритании реагировать на чрезвычайные ситуации.

В условиях подобной критики по отношению к премьеру его позиция все же достаточно прочная. Этому, к слову, способствовал и тот факт, что Борис Джонсон перенес коронавирус, что вызвало рост сочувствия среди населения. 5 апреля он был госпитализирован, а в 27 апреля вернулся к работе.

Европейские лидеры на волне одобрения

Рост популярности европейских лидеров в условиях пандемии стал сегодняшней политической тенденцией. На 33% (до 77%) подскочил рейтинг канцлера Австрии Себастьяна Курца, на 30% (до 75%) поднялся уровень поддержки премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, на 40% (до 79%) выросла популярность премьер-министра Дании Метте Фредериксен.

Такая тенденция в условиях кризиса не нова. Красноречивые выступления глав государств, их меры по борьбе с кризисом и появление на телеэкранах в тяжелое время вызывают у людей чувство защищенности, они видят, что во главе страны стоит лидер, который ответственен за решение проблемы.

К тому же атмосфера напряженности и даже страха заставляет СМИ двигаться в направлении меньшей беспристрастности, а оппозицию — на некоторое время отставить противостояния.

В 1980 году почти вдвое увеличился уровень поддержки президента США Джимми Картера после захвата заложников в посольстве США в Тегеране. Рейтинг одобрения президента Джорджа Буша-старшего вырос с 58% до 87% после того, как международная коалиция во главе с США освободила от иракских войск Кувейт. Джордж Буш-младший имел 51% одобрения незадолго до событий 11 сентября 2001 года. К концу месяца его рейтинг достиг 90%.

Правда, не стоит надолго возносить европейских лидеров на вершину популярности. Когда пандемия закончится, правительства останутся с практически разрушенной экономикой, и в этих условиях к главам государств люди будут выдвигать совсем другие требования. В этот момент вернется в строй оппозиция. За пиком популярности вполне вероятно может последовать волна отрезвления, когда руководство стран останется фактически у разбитого корыта.