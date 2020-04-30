Один раз: россияне с двойным гражданством смогут уехать

Россиянам, у которых есть второе гражданство, вид на жительство за рубежом или иной документ, позволяющий постоянно проживать за границей, разрешат покинуть страну. Соответствующее постановление подписал глава российского правительства Михаил Мишустин. Документ размещен на сайте кабинета министров.

Как обозначено в постановлении, речь идет о возможности однократного выезда за пределы России.

Срок, в течение которого будет действовать такая мера, в документе не уточняется. До сих пор выехать из России могли только иностранцы.

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Российские авиакомпании с 27 марта прекратили международные чартерные и регулярные рейсы. Такое решение принял президиум координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса. Исключение составили маршруты, которые были организованы для возврата остающихся за границей россиян.

На следующий день после этого Мишустин распорядился полностью закрыть границы страны для профилактики распространения заболевания. Ограничения не распространялись на некоторые категории граждан, в том числе сотрудников дипломатических миссий, тех, кто выезжает из России в связи со смертью близкого родственника, а также жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) с российскими паспортами.

По словам российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, власти страны не обсуждают возможность введения виз, дающих право на выезд из страны.

«Выездных виз точно никто не планирует вводить, и я не могу себе представить ситуацию, когда такая идея будет в практическом плане обсуждаться», — сказал министр, отвечая на вопрос о возможности изменения порядка выезда россиян за границу после победы над коронавирусом.

По его словам, запретов на выезд «в принципе быть не может», поскольку право на свободу передвижения закреплено в Конституции.

В соответствии со ст. 27 Основного закона «каждый может свободно выезжать за пределы Российской Федерации».

Как отметил глава внешнеполитического ведомства, у тех, кто захочет выехать из России после возобновления прерванного из-за коронавируса пассажирского сообщения, нет оснований опасаться за свое конституционное право.

«Пока этот вопрос вообще никем не обсуждается, я не думаю, что у нас сейчас есть желающие в стране выехать за границу», — подчеркнул Лавров.

Руководитель федерального агентства по туризму Зарина Догузова в письме зампреду российского правительства Дмитрию Чернышенко дала прогнозы, когда может начаться восстановление экспортного туризма и возврата к докризисным объемам въездного турпотока.

По оценкам ключевых субъектов отрасли — отельеров, туроператоров, ресторанных и развлекательных центров, владельцев спортивной инфраструктуры — это произойдет не ранее, чем через шесть месяцев с даты снятия действующих ограничений, написала глава Ростуризма.

«Начало восстановления экспортного туризма и возврата к докризисным объемам выездного туристского потока произойдет не ранее середины 2021 года», — указано в письме, копия которого есть в распоряжении РИА «Новости».

По словам советника главы Федерального агентства по туризму Елены Лысенковой, летний туристический сезон в 2020 году пройдет с большой долей вероятности внутри России, поэтому нужно активно раскрывать большой туристический потенциал регионов страны.

Она уточнила, что Ростуризм руководствуется только действующими документами. Спикер выразила надежду, что эпидемиологическая ситуация нормализуется и Россия сможет комфортно войти в летний сезон, который очень важен для отрасли.

«При этом летний сезон экспортного рынка, скорее всего, будет зависеть не только от того, как эпидемиологическая обстановка будет складываться в России, но и как она будет развиваться в других странах», — подчеркнула Лысенкова.

Вероятность, что экспортный турист вернется в РФ в начале лета, крайне невелика. Об этом можно судить по тем ограничениям, которые действуют в ряде стран, где границы закрыты до июля-сентября. В связи с этим раскрытие потенциала поездок внутри регионов страны — это общая задача, констатировала представитель Ростуризма.