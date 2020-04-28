Миллиард зараженных: кому больше всего угрожает пандемия

Более 3 млн жителей неблагополучных стран могут стать жертвами пандемии коронавируса, уверены в международной гуманитарной организации International Rescue Committee (IRC).

Согласно прогнозу, в 34 государствах число зараженных может достичь 1 млрд человек.

Речь идет о бедных и страдающих от войн странах, в частности Афганистане, Сирии и Йемене. Как заявил президент IRC Дэвид Милибэнд, эти цифры должны стать сигналом тревоги для мирового сообщества.

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«Полный, разрушительный и непропорциональный вес этой пандемии еще не ощущается в самых хрупких и раздираемых войной странах. Мы все еще находимся в критическом временном интервале, чтобы принять решительные превентивные меры на ранних стадиях COVID-19 во многих из этих стран и предотвратить дальнейшее распространение этой эпидемии во всем мире», — отметил представитель организации.

Предпосылки кризиса

Отчет IRC основан на данных ВОЗ и лондонского Имперского колледжа, а также моделировании дальнейшего развития эпидемиологической ситуации. В настоящее время число зараженных в мире составляет более 3 млн человек, а количество погибших достигло отметки в 211 тыс.

Так, эксперты предполагают, что плачевное состояние систем здравоохранения бедных стран не даст им возможности противостоять пандемии по китайскому примеру.

В частности, в Венесуэле гуманитарный и экономический кризис привел к оттоку врачей, а 90% больниц сталкиваются с нехваткой лекарств и средств первой необходимости.

В таких странах, как Сирия, Греция и Бангладеш, опасность представляют лагеря беженцев, которые фактически являются наиболее плотно населенными территориями в мире. Аналитики IRC уверены, что в подобных условиях вирус передается в четыре раза быстрее, чем в том же китайском Ухане.

Если прибавить к этому проблемы с их обеспечением, бедственное состояния здравоохранения принимающих стран и невозможность организации социального дистанцирования — темпы роста в подобных районах будут гораздо выше текущих прогнозов, считают эксперты организации.

Введение комендантского часа и других ограничений в развивающихся странах — не имеющих стабильной системы социальной поддержки населения — может привести к голоду и дальнейшему обеднению людей.

По прогнозу, Южный Судан, где всего четыре аппарата искусственной вентиляции легких и только 24 отделения интенсивной терапии, может столкнуться с серьезными проблемами.

Оценки аналитиков указывают на то, что почти 65% жителей государства полагаются на гуманитарную помощь, а в случае появления ограничительных мер страну ждет экономическая нестабильность, вызванная сокращением сельскохозяйственных работ. При этом в Южном Судане и так зафиксирован высокий уровень недоедания среди населения из-за нехватки продовольствия.

Эксперты резюмируют, что воздействие коронавируса на бедные страны будет отличаться от ситуации в развитых государствах. Поэтому использовать единую модель для борьбы с пандемией нереально и контрпродуктивно. В подобных условиях им необходима финансовая помощь от других стран, которую следует организовать как можно быстрее дабы избежать коллапса.

«Требуется постоянный доступ к средствам индивидуальной защиты, тестированию и изоляции всех подозрительных случаев, изолирующих устройств и станций мытья рук. Государства-доноры должны работать вместе для исключения препятствий на пути гуманитарной помощи», — подчеркнул президент IRC Дэвид Мэлибэнд.

Как заявил в разговоре с «Газетой.Ru» эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, прогноз IRC выглядит совершенно нереальным.

«В большинстве стран количество новых зараженных снижается. Я думаю, что в худшем случае на данный момент уже заболела половина (3 млн человек) в рамках этой эпидемии.

Вероятность достижения миллиарда — фантасмагорический прогноз», — считает эксперт.

Вопрос поддержки

В целом, призывы к поставкам гуманитарной помощи не редкость, и зачастую подобные инициативы поступают от пострадавших государств. К примеру, Сирия не раз просила о помощи для борьбы с коронавирусом. Ситуацией в республике обеспокоены в ООН, так как в ряде сирийских районов отсутствует необходимое количество больниц, врачей и медицинского оборудования.

Как говорил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, сложности также создает тяжелое положение внутренне перемещенных лиц на территории Сирии.

«Цены выросли более чем вдвое за последний год, поднявшись на 107% по всей стране», — указывал Дюжаррик.

При этом в ООН также не исключали возможность появления голода «библейского масштаба», если не будут приняты необходимые меры для обеспечения продовольственной безопасности.

По словам исполнительного директора Всемирной продовольственной программы (ВПП) организации Дэвида Бизли, нельзя допускать перебои с финансированием и торговлей на фоне пандемии.

«COVID-19 представляет не только глобальную угрозу здоровью людей, но и глобальную гуманитарную катастрофу. Миллионы гражданских лиц, живущих в зоне конфликтов, в том числе женщины и дети, могут оказаться на грани голодания», — подчеркивал глава ВПП.

Впрочем, пока особых проблем с работой гуманитарных программ для неблагополучных стран не наблюдается и поставки продолжаются. Кооперация, налаженная между ведущими государствами и международными организациями, продолжает действовать.

Вирус частично оказывает влияние на поставки гуманитарной помощи пострадавшим странам, отмечает Владимир Брутер, это связано с блокировкой экономических отношений.

«Однако за пределами Африки напряженная ситуация есть лишь в нескольких странах, поэтому общее количество беженцев не слишком велико на Евроазиатском континенте. Могут быть какие-то проблемы в Турции или Греции, но там нет сильного распространения вируса, да и у беженцев там нет страшных социальных проблем», — резюмировал эксперт.