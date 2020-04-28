«Игра на чувствах»: почему Трампа обвинили в ксенофобии

Президент США Дональд Трамп ожидает быстрого роста экономики во втором полугодии 2020 года. По его словам, американцев ждет феноменальный третий квартал.

«Думаю, что четвертый квартал будет невероятным, а следующий год великолепным», — добавил Трамп на пресс-конференции.

При этом пока цифры играют против оптимизма президента США. Так, прогноз бюджетного управления конгресса обещает сокращение американской экономики на 5,6% в 2020 году. Восстановление экономики ожидается не раньше, чем к концу 2021 года и все будет зависеть от ситуации вокруг пандемии. Однако даже в случае позитивного сценария безработица в США не опустится ниже 10% более года.

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Как пишет CNBC, эпидемия фактически погрузила американскую экономику в «медицинскую кому» и почти привела к рецессии. Возросла безработица, розничная торговля за прошлый месяц упала на 8,7%, а промышленное производство сократилось на 5,4% (крупнейшее падение с января 1946 года).

В подобных условиях слова Трампа о восстановлении экономики во второй половине 2020 года выглядят по крайней мере преувеличенно позитивно, что, скорее всего, понимает и сам американский лидер.

Экономическая тема в последнее время отошла на второй план, Трамп лишь повторяет обещания о предстоящем росте — опуская проблемы, существующие на текущий момент. В целом, президент занял выжидательную позицию, но для начала роста ему необходимо перейти к снятию жестких мер для борьбы с пандемией.

Тут Трампу мешает несколько факторов — противостояние со стороны губернаторов штатов и отсутствие стабильного тренда на снижение количества заболевших.

По последним данным, США занимают первое место в мире по числу заболевших — более 1 млн человек, а также по погибшим — свыше 56 тыс.

Возврат к истокам?

Сопротивление губернаторов напрямую связано с эпидемиологической ситуацией, которая пока оставляет желать лучшего. Не все американские штаты успели преодолеть пик заболевания, по мнению аналитиков CNN, снятие ограничений стоит отложить как минимум до середины мая.

Бедственное состояние экономики лишает Трампа одного из главных козырей, на которых он строил свою избирательную кампанию. При нем ВВП США рос примерно на 3% в год, и это хороший результат, особенно по сравнению с другими крупными экономиками — в Европе темпы вдвое меньше, в Японии — втрое.

Впрочем, пандемия лишила президента США этого достижения, поэтому ему приходится в срочном порядке корректировать свою предвыборную кампанию. Как пишет американский обозреватель The Guardian Дэвид Смит, американский лидер выстраивал свою избирательную кампанию на основе двух сюжетов — экономика и соперник-социалист (подразумевалось, что его оппонентом на выборах станет Берни Сандерс). Теперь ни того, ни другого в информационном пространстве США больше нет, и в таких условиях Трамп использует свое «основное оружие» – ксенофобию, пишет автор.

Последним шагом главы Белого дома в эту сторону эксперт называет указ о частичном запрете иммиграции, который был подписан 23 апреля.

«Для защиты [интересов] американских рабочих я только что подписал указ о временной приостановке иммиграции в США. Это гарантирует, что наши безработные граждане в первую очередь получат работу после открытия экономики», — говорил Трампа на брифинге.

Ограничения касаются лиц, которые на момент его подписания находятся за пределами США и не имеют действующей иммигрантской визы и других проездных документов. При этом указ не ограничивает право запрашивать убежище или статус беженца, а также не касается временно прибывающих в США работников фермерских хозяйств.

В целом, запрет выглядит достаточно лояльным, указывает Смит, но он привел к необходимому эффекту — для избирателей Трамп стал лидером, который запрещает иммиграцию ради американских рабочих.

Критиков у решения президента США было немало, в частности, сенатор от штата Калифорния Камала Харрис обвинила Трампа в «бесстыдной политизации пандемии» ради усиления «антииммигрантской повестки дня».

При этом Дэвид Смит напоминает, что подобное послание уже помогло Трампу выиграть выборы в 2016 году. Поэтому нет ничего удивительного, что он вновь обращается к ксенофобии.

Стоит отметить, что прошлая предвыборная кампания Трампа включала в себя ряд спорных моментов. К примеру, один из главных проектов президента — стена на американо-мексиканской границе — не раз называли расистским из-за его риторики в отношении мигрантов из Мексики, которых Трамп обвинял в распространении наркотиков и насилия в США.

Впоследствии «гнев президента» распространился на нелегалов из Гватемалы, Гондураса и Сальвадора, затем появились и спорные заявления в отношении мигрантов из ближневосточных стран.

Тем не менее, пандемия коронавируса в определенной степени вывела ксенофобскую политику Трампа на новый уровень. Фактически с первых дней эпидемии президент США называл вирус «китайским», за что сталкивался с обвинениями в расизме со стороны СМИ или своих оппонентов из Демократической партии.

Трамп всерьез рассматривает возможность привлечения Китая к ответственности за распространение пандемии, а также грозит Пекину серьезными последствиями в случае «сознательной вспышки» заболевания по его вине.

Впрочем, глава Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев уверен, что Трамп изначально обвиняли в ксенофобии и говорить о его уходе от экономической темы — явное преувеличение.

«Что касается ксенофобии, в настоящее время вопрос стоит ребром. США теряют огромное количество рабочих мест и прогнозируют до 16-20% безработицу, в этих условиях запрет иммиграции действительно играет в пользу американцев», — заявил эксперт в разговоре с «Газетой.Ru».

Политика — это искусство возможного, для любого лидера важен результат, продолжил Рогулев, как он его добивается — уже другой вопрос.

Политические манипуляции

При этом пока американские СМИ сосредоточились на привлечении внимания к проколам президента США во время пандемии, сам Трамп пытается его переключить на «виновных». Хотя он уже признавал, что преуменьшал опасность заболевания, чтобы выглядеть оптимистом в глазах народа.

Выбор Китая как «главного ответственного» также выглядит неслучайным, за четыре года своего президентства Трамп зарекомендовал себя как нетерпимый в отношении Китая лидер, развязавший масштабные торговые войны с Пекином.

Однако вместе с КНР президент США критикует и ВОЗ. По его мнению, организация действовала в интересах Пекина и плохо отреагировала на пандемию в целом. Дошло до того, что Вашингтон приостановил финансирование ВОЗ, чтобы дать оценку ее роли в «сокрытии данных о пандемии».

За счет этого Трамп пытается отвести от себя удар и подвести его под кого-то другого, уверен Юрий Рогулев, в нынешних условиях перед ним стоит действительно трудная задача.

«Можно симпатизировать Трампу или нет, но он как любой политик манипулирует общественным мнением и играет на чувствах электората», — резюмировал эксперт.

Таким образом изменение вектора предвыборной кампании США нельзя назвать очевидным:

да, пока Трамп не может апеллировать своими экономическими успехами, но и полностью об экономике он не забывает. Усиление ксенофобии частично обусловлено самой эпидемией, как и необходимость поиска виновных.

Насколько успешны шаги, предпринимаемые Трампом, неизвестно, но пока опросы играют против президента. Согласно апрельскому исследование Gallup, рейтинг одобрения Трампа упал до 43%, хотя в марте этот показатель достигал 49%. Еще более негативная динамика среди недовольных работой президента — 54% против 45% в марте.