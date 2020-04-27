Ответ на кризис: Макрон и Трамп созывают Совбез ООН

Трамп и Макрон намерены созвать совещание пяти постоянных членов Совбеза ООН — США, Франции, России, Китая и Великобритании, — чтобы обсудить пандемию коронавируса и меры по борьбе с ней.

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«Президент Трамп и президент Макрон обсудили положительное развитие событий в борьбе с пандемией коронавируса и прогресс в «открытии» мировых экономик. Лидеры выразили надежду, что вскоре будет созвана пятерка постоянных [членов СБ ООН], чтобы обсудить ответ ООН на пандемию», — цитирует РИА «Новости» слова представителя Белого дома Джадда Дира.

После этого министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая с лекцией для студентов МГИМО в формате видеоконференции, заявил, что все постоянные члены ООН поддержали инициативу проведения саммита.

«Пятерка» размышляет сейчас над тем, чтобы внести свой вклад в формулирование путей противодействия коронавирусу. С этой целью согласовано, в принципе, проведение видеоконференции. Сейчас решается, в какой конкретный день она может состояться», — сказал он.

Глава российского МИДа также сообщил, что постоянные члены СБ ООН несут ответственность за ответ на вызовы подобного масштаба.

«Мы убеждены в востребованности вклада «пятерки» на этом переломном этапе мирового развития в формирование направлений дальнейшего развития межгосударственных отношений в посткризисную эпоху и в целом в ситуации, когда мир проходит через тектонические перемены, когда уходят в прошлое и биполярная модель, и тем более однополярные модели и когда формируется полицентричное мироустройство», — сказал Лавров.

СБ ООН впервые провел заседание, посвященное борьбе с пандемией, лишь 10 апреля. Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Совбез продемонстрировать единство перед лицом этой угрозы. Постпред России Василий Небензя в ходе заседания, прошедшего в формате видеоконференции, заявил о необходимости снятия односторонних санкций с тех стран, которые в наибольшей степени пострадали от коронавируса.

Так или иначе, пока пандемия лишь демонстрировала потерю Совбезом ООН своей актуальности как площадки для дискуссий, сотрудничества и решения проблем между странами. В целом, первая реакция международного сообщества на вспышку коронавируса была, скорее, растерянной. Страны в хаотичном порядке закрывали границы, несмотря на то что ВОЗ не рекомендовала этого делать. Новым поводом для разногласий стала как раз работа ВОЗ — некоторое время стороны занимались обсуждением эффективности деятельности организации. В результате 15 апреля США приостановили финансирование ВОЗ, так как Вашингтон недоволен тем, что организация, по его мнению, сосредоточила свои усилия на помощи Китаю. Пекин, в свою очередь, пообещал направить ВОЗ больше денег.

Еще одним вопросом, вызвавшим противоречия между странами, стал призыв России, Китая, Ирана, Сирии, Кубы, Никарагуа, КНДР и Венесуэлы снять санкции с тех стран, которые в наибольшей степени пострадали от пандемии. Однако инициатива так и осталась в рамках дискуссии.

Тем не менее, когда ведущие страны пришли к необходимости выработки скоординированного ответа на пандемию, они обратились не к ООН, а к неофициальным форумам — таким как G20 и G7.

Заседание 10 апреля состоялось лишь потому, что этого потребовали девять непостоянных членов СБ ООН.

Однако избежать политизированности в обсуждении пандемии участникам заседания не удалось. Как сообщал Politico со ссылкой на одного из высокопоставленных европейских дипломатов, Китай не хотел обсуждать коронавирус в Совете Безопасности, учитывая сложившуюся тенденцию к критике действий КНР.

Возглавляют лагерь критиков США. Глава Белого дома Дональд Трамп называет коронавирус «китайским» вирусом, а также обвиняет Пекин в несвоевременной и непрозрачной реакции. Позже риторику американского президента подхватили и другие лидеры.

В интервью для Financial Times президент Франции Эммануэль Макрон заявил о «темных пятнах» в управлении эпидемией со стороны китайских властей.

«Учитывая эти различия и то, что сегодня представляет собой Китай, я выражаю уважение, но давайте не будем наивными и не будем говорить, что они справились с эпидемией гораздо лучше. Мы не знаем. Очевидно, что там случилось то, чего мы не знаем», — заявил французский лидер.

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб говорил, что Лондон намерен пересмотреть свои отношения с Китаем. Он также подчеркнул, что в первую очередь международное сообщество должно провести расследование и выяснить, как именно началась вспышка коронавируса, почему ее не удалось остановить на ранних этапах и какова роль правительства Китая в этих событиях.

Так или иначе, в начале апреля Пекин настаивал, что пандемия не входит в мандат Совбеза ООН. На заседании 10 апреля постпред Китая в ООН Чжан Цзюн заявил, что Совбез обязан отвергать любые проявления стигматизации и политизации.

«Чтобы преодолеть этот глобальный вызов, нужны солидарность, сотрудничество, взаимная поддержка и помощь, а перекладывание вины ни к чему не приведет», — заявил он.

Однако Вашингтон требует, чтобы любые дискуссии и решения затрагивали и вопросы происхождения коронавируса, чем, конечно, вызывает раздражение КНР.

«Сейчас за каждым из нас в Совете следят глаза всего мира, и мы должны действовать, чтобы спасти жизни, — заявила постпред США Келли Крафт. — Самый эффективный способ сдерживания пандемии — тщательный, основанный на научных принципах сбор данных и анализ происхождения, характеристик и особенностей распространения вируса».

Результатом заседания могла бы стать резолюция в поддержку призыва генсека ООН Антонио Гутерриша прекратить боевые действия по всему миру, а также расширить доступ к гуманитарной помощи и придерживаться скоординированного международного подхода в борьбе с пандемией. Но этого не произошло.

Как пишут европейские СМИ со ссылкой на источники, некоторые члены Совета Безопасности все же предприняли попытки подготовить резолюцию, однако их усилия натолкнулись на сопротивление со стороны США, поскольку Вашингтон настаивает, что в заявлении должны содержаться ссылки на тот факт, что вирус зародился в Китае.

Суверенная реакция на коронавирус

Возможно, именно по причине политизированности, которая уже давно сопровождает многие обсуждения в ООН, мировые лидеры обратились к другим международным форматам для координации усилий и выработки ответа на пандемию коронавируса.

В течение марта и апреля видеоконференцию проводили министры финансов и здравоохранения, главы МИД и сами лидеры «большой семерки» и «большой двадцатки». Китай, который председательствовал в Совете Безопасности в марте, когда ВОЗ объявила коронавирусную инфекцию пандемией, не стал созывать заседание.

Результатом саммита G20 стала договоренность о выделении более $5 трлн для преодоления финансовых последствий пандемии коронавируса.

Однако противоречия между Китаем и США рискуют повлиять и на дальнейшую работу «большой двадцатки».

Видеоконференция с участием лидеров стран G20, которая должна была пройти 24 апреля, была отложена в последнюю минуту из-за разногласий США и Китая по поводу работы ВОЗ. Об этом сообщила гонконгская The South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источник, принимавший участие в подготовке встречи.

По информации издания, Белый дом считает, что ВОЗ должна понести ответственность за борьбу с пандемией коронавируса на самой ранней стадии. КНР, однако, отказалась от обсуждения деятельности организации.

Реакция СБ ООН сейчас стала актуальна в основном из-за запроса выработки социально-экономического ответа на пандемию. В целом, ООН не принимает экономических решений, поскольку не обладает достаточным количеством инструментов, чтобы эти решения реализовать, отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Мы видим, что страны принимали суверенные решения и к ООН они не обращались. Они вообще ни к кому не обращались, даже в рамках ЕС решения были различные. А сейчас есть необходимость, чтобы кто-то принял решение о социально-экономических последствиях. Мы видим, что уже появляются цифры по безработице в США — эти цифры достаточно впечатляют, и поэтому можно предположить, что необходимы какие-то общие решения по восстановлению мировой экономики.

Но мы также видим, что США и Федеральная резервная система принимают опять суверенные решения. Суверенные решения принимает конгресс, суверенные решения принимает президент, и эти решения могут иметь разное влияние, разные последствия в различных странах, поэтому есть такое понимание, что необходимо каким-то совместным образом найти эти решения, хотя у меня по этому поводу достаточно много скепсиса», — поясняет эксперт.

Действительно, новости об уровне безработицы в США не менее тревожны, чем статистика заболеваемости в мире коронавирусом. Советник Трампа по экономике Кевин Хассет заявил накануне в интервью телеканалу АВС, что безработица в стране может достигнуть уровня Великой депрессии, после того как страна оправится от эпидемии коронавируса.

«Во время кризиса 2008 году мы потеряли 8,7 млн рабочих мест. Сейчас мы теряем столько рабочих мест примерно каждые десять дней», — сказал Хассет.

Политические разногласия между США и Китаем тоже снижают вероятность выработки скоординированного ответа мирового сообщества на пандемию. Однако главная проблема состоит все же в различных потребностях и разной ситуации в каждой стране.

«США, не дожидаясь никаких международных решений, потратили $3 трлн — это сумасшедшие цифры, которые меняют, в целом, всю мировую экономику. Это примерно совпадает с внешними американскими заимствованиями, то есть США этот долг увеличили за один момент в два раза. При этом они вынуждены будут его каким-то образом оформлять как внешний, хотя бы потому, что им нужно финансирование под эти деньги», — обращает внимание Владимир Брутер.

9 апреля Федеральная резервная система объявила о выделении пакета в $2,3 трлн на поддержку малого и среднего бизнеса, а также штатов и муниципалитетов в условиях экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Ранее конгресс США выделил на эти цели более $2 трлн.

«То есть они деньги выдали, но источник финансирования для них не определили, и поэтому им придется продавать дополнительные облигации под схожие с этим суммы либо каким-то другим образом проводить политику смягчения. А никто из других стран не может этого сделать, мы видим, как это тяжело происходит в ЕС, в России и в Китае — никто не обладает такими финансовыми возможностями, поэтому, конечно, все находятся в разной ситуации. А когда все находятся в разной ситуации, очень трудно предположить, что они будут или что они обязаны между собой каким-то образом договориться и договоренности будут взаимоприемлемыми. Поэтому американо-китайские разногласия — это не единственная проблема», — резюмирует эксперт.