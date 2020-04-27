«Паника на волне слухов»: что известно о состоянии Ким Чен Ына

Китай не подтвердил отправку группы медицинских экспертов в КНДР для «спасения» северокорейского лидера Ким Чен Ына. По словам официального представителя МИД КНР Гэн Шуэна, у него подобной информации нет.

«Что касается новостей о состоянии здоровья Ким Чен Ына, на прошлой неделе похожий вопрос уже задавали, я, как и тогда могу ответить, что не знаю, каков источник соответствующих сообщений в СМИ», — добавил дипломат на брифинге.

Первые сообщения о «серьезной болезни» главы КНДР появились 21 апреля. Издание Daily NK со ссылкой на источники заявило о развитии сердечно-сосудистого заболевания у Ким Чен Ына. При этом отправным моментом для всех слухов стало его отсутствие на праздновании дня рождения Ким Ир Сена — 15 апреля, — один из основных праздников в Северной Корее.

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Фактически Ким Чен Ын не появлялся на публике начиная с 11 апреля, а также не делал никаких официальных заявлений. Хоть северокорейские СМИ и опубликовали ряд поздравлений от его имени, но эти публикации не имеют никаких точных дат.

К примеру, «Нодон синмун» разместила благодарность строителям туристической зоны на восточном побережье Вонсан-Кальма от имени Ким Чен Ына, не уточнив время ее написания и не разместив новых фото с лидером КНДР.

Жив и здоров?

При этом международные СМИ продолжают нагнетать атмосферу, южнокорейские медиа утверждают, что глава Северной Кореи перенес операцию на сердце, а теперь проходит курс лечения на вилле вдали от столицы. Информацию предоставляют источники, но их осведомленность находится под вопросом, в частности, из-за закрытости Северной Кореи.

Впоследствии к этому также подключились CNN и Reuters, они сообщили о «тяжелом состоянии» Ким Чен Ына и отметили, что американская разведка пристально наблюдает за ситуацией вокруг лидера КНДР. Однако Белый дом эту информацию не подтвердил, да и президент США Дональд Трамп говорил, что ничего не знает о состоянии своего коллеги.

В то же время «Сюкан Гэндай» назвал причиной «исчезновения» Ким Чен Ына операцию на сердце, а сейчас северокорейский лидер якобы проходит курс реабилитации. К этой информации также добавилось то, что на помощь северокорейскому лидеру была отправлена группа медиков из КНР — как раз эту информацию не стал подтверждать официальный представитель китайского МИДа.

25 апреля слухи вокруг состояния Ким Чен Ына достигли своего апогея, американское издание New York Post со ссылкой на источник сообщило о смерти лидера КНДР. Затем гонконгские СМИ указали, что глава Северной Кореи якобы находится в вегетативном состоянии после операции на сердце, опять-таки — со ссылкой на источники.

Впрочем, советник президента Южной Кореи по объединения и нацбезопасности Мун Чжон Ин заявил, что в настоящее время Ким жив и здоров.

«Он с 13 апреля находится в районе Вонсана. Никаких подозрительных перемещений пока не было зафиксировано», — подчеркнул советник лидера Южной Кореи.

Кроме того, разведка Южной Кореи подтвердила, что в КНДР не происходит ничего необычного. По словам южнокорейского министра объединения Ким Ен Чхоля, ресурсы правительства позволяют утверждать это с полной уверенностью.

В то же время The Washington Post пишет, что в Пхеньяне началась паника на волне слухов о состоянии Ким Чен Ына. Источники издания утверждают, что жители столицы КНДР скупают продукты и электронику, в особенности импортные товары. При этом и эту информацию официально подтвердить не удается.

Полная неизвестность

Однако в отношении Северной Корее говорить с «полной уверенностью» зачастую не приходится. Общая закрытость информационного пространства КНДР приводит к появлению различных слухов и домыслов, которые далеко не всегда находят какие-либо подтверждения.

К примеру, в 2014 году Ким Чен Ын исчез из поля зрения общественности на 40 дней, что привело к появлению многочисленных «свидетельств» госпереворота в КНДР — как одной из основных теорий его отсутствия. В итоге лидер Северной Кореи вернулся, но появился на публике с тростью. С того времени считается, что Ким Чен Ын страдает подагрой, хотя официально Пхеньян эту информацию не подтверждает.

Касательно текущей ситуации главный вопрос вызывает не столько исчезновение лидера КНДР, сколько определенное бездействие со стороны официальных СМИ Северной Кореи и дипломатов страны, так как слухи о Ким Чен Ыне появляются часто — их обычно опровергают как можно быстрее, но в настоящее время какой-либо ответ отсутствует.

При этом власти Китая и Южной Кореи изначально опровергают слухи о серьезной болезни лидера КНДР, но никто не отрицает его возможных проблем с сердцем. Как писала Анна Фифелд — автор книги о Ким Чен Ыне — его рост чуть более 170 см, а вес почти 140 кг. Кроме того, глава Северной Кореи курит, что повышает риск появления сердечно-сосудистых заболеваний.

Впрочем, специфика КНДР опять-таки не дает возможности что-либо утверждать. Таким образом, реальное состояние здоровья Ким Чен Ына остается неизвестным, и вряд ли станет таковым после его возвращения.