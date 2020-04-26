Мир не верит: в КНДР рассказали об активности Ким Чен Ына

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын ведет «активную политическую жизнь», сообщает Государственное радио КНДР на фоне активно распространяющейся в иностранных СМИ информации о его смерти.

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Так, например, государственные СМИ Северной Кореи передают, что в воскресенье, 26 апреля, Ким выразил свою «признательность» людям, работающим над строительством объектов в северном пограничном городе Самджийон, из которого Пхеньян делает «идеальный социалистический город».

«Товарищ Ким Чен Ын выразил благодарность работникам, которые работают над созданием Самджийона. Рабочие страстно желают внести свой вклад в строительство социалистического центра», — говорится в комментарии.

При этом радио не предоставило других подробностей, которые могли бы что-то рассказать о местонахождении Кима или состоянии его здоровья.

Самджийон расположен у подножия горы Пэкду, самой высокой вершины на Корейском полуострове, известной как место рождения покойного отца Кима и бывшего лидера Ким Чен Ира. Его начали расширять в конце прошлого года.

Другие государственные СМИ, в том числе Корейское центральное информационное агентство, также сообщают о публичной деятельности Ким Чен Ына, однако не предоставляют никаких фотографий лидера.

Последний раз Ким Чен Ын появлялся на публике 11 апреля, когда участвовал в главном партийном собрании. С тех пор он пропустил важную ежегодную поездку в Дворец Солнца Кумсусана по случаю дня рождения 15 апреля покойного основателя государства и его деда, Ким Ир Сена.

Четыре дня назад президент США Дональд Трамп заявил, что попытается связаться с Ким Чен Ыном, чтобы узнать о состоянии его здоровья.

Глава Белого дома отметил, что, если информация о состоянии здоровья Кима соответствует действительности, «это очень серьезно».

«Я хочу пожелать ему здоровья, — сказал Трамп, отметив, что у него с Кимом складываются отличные отношения. — Я хотел бы, чтобы с ним все было нормально».

В то же время президент США отметил, что официального подтверждения сообщений о состоянии здоровья Ким Чен Ына до сих пор не поступало, а потому делать однозначные выводы преждевременно: «Никто этого не подтвердил… Когда CNN выступает с сообщениями, я не очень-то им верю».

CNN, в свою очередь, ссылается на источники в американской разведке, у которых есть прямой доступ к информации о положении дел в Пхеньяне. По информации телеканала, северокорейский лидер пребывает в критическом состоянии после операции. Тем не менее, по словам одного из источников, сейчас рано говорить, насколько серьезна угроза его здоровью.

По информации южнокорейского издания Daily NK, с 12 апреля глава государства неоднократно проходил процедуры, связанные с лечением сердечно-сосудистой системы. В этот день в специализированную больницу для высшего руководства КНДР были вызваны лучшие хирурги из столичных клиник.

Согласно предоставленной журналистами информации, лечение понадобилось Ким Чен Ыну из-за «чрезмерного курения, проблем с лишним весом и переработок».

В издании также обратили внимание, что лидер КНДР уже с августа 2019 года чувствовал себя плохо из-за проблем с сердечно-сосудистой системой. Журналисты отметили, что его состояние ухудшилось после ряда подъемов на гору Пэктусан.

Бывший посол КНДР в Лондоне Тхэ Ён Хо, бежавший из страны в Южную Корею в 2016 году, в разговоре с агентством Reuters отметил, что северокорейские медиа ведут себя необычно. Он добавил, что в прошлом СМИ КНДР достаточно оперативно опровергали любую негативную информацию о председателе.

Так или иначе, информация о тяжелом состоянии здоровья Ким Чен Ына провоцирует обсуждение будущего страны в случае преждевременной кончины ее лидера. 22 апреля японская газета Yomiuri сообщила, что младшая сестра Ким Чен Ына — Ким Ё Чжон может стать новым главой страны в случае чрезвычайной ситуации.

Такой план действий якобы был согласован в конце 2019 года на пленарном заседании Центрального комитета Трудовой партии. По словам источника издания, знакомого с ходом трехсторонних переговоров Пхеньяна, Сеула и Вашингтона, такой сценарий будет реализован в случае смерти Ким Чен Ына или утраты им способности управлять страной.