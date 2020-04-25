«Вопрос не снимается»: Лукашенко рассказал о новой конституции

В ближайшие пять лет в Белоруссии будет принята новая конституция страны, анонсировал главы республики Александр Лукашенко во время посещения Гомельской области.

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«Вопрос конституции… Он же не снимается. Тут однозначно можно ответить, что мы в новой пятилетке скорее всего будем иметь новую конституцию», — приводит его слова агентство БелТА.

При этом он заверил, что несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса в Белоруссии в этом году состоятся выборы президента республики. Они пройдут в соответствии с нынешним основным законом. «Тут можно однозначно сказать, что мы их будем проводить по конституции, как я и обещал», — напомнил он.

Очередные выборы президента Белоруссии должны состояться 30 августа 2020 года. Ранее Лукашенко заявил, что собирается переизбираться на пост главы республики.

О том, что страну ожидают изменения основного правового документа, Лукашенко сказал еще в прошлом году. В ноябре 2019 года он пообещал создать группу специалистов, которые будут работать над подготовкой проекта обновленного основного закона Белоруссии. Он отметил, что изменения в конституцию не должны приниматься в спешке.

В конце марта глава страны уже поднимал вопрос проведения выборов на фоне распространения коронавируса. Лукашенко тогда выразил уверенность, что у властей страны нет никаких оснований переносить это мероприятие. Об этом он сообщил на рабочей встрече с председателем Совета Республики национального собрания Натальей Кочановой.

Лукашенко отметил, что есть ряд проблем, которые следовало бы обсудить на фоне пандемии коронавируса. «Не будем скрывать, это и политические вопросы — год президентских выборов. Самая большая проблема — это экономика. Тем не менее, этот вопрос никуда не уйдет», — сказал он.

По его словам, необходимо «не только обсуждать, но и планировать президентские выборы». «У нас пока нет оснований переносить президентские выборы, как некоторые тут нам — не то враги, не то соперники — подсказывают», — добавил Лукашенко, обратив внимание, что политвопросы «никуда не уйдут», их «надо обсуждать».

Если касательно президентских выборов Лукашенко уверен в их проведении, то в случае с посланием к народу и парламенту в этом году вышла заминка. Ранее глава республики отметил, что оно до сих пор не состоялось из-за «коронапсихоза».

«В силу сложившейся ситуации, в силу этого психоза [пандемии коронавируса], который развернулся. В силу того, что разные политические силы внутри государств пытаются это использовать в каких-то политических целях, что недопустимо. И самое главное — экономическая неопределенность во всем мире», — сказал он, говоря о причинах того, почему он до сих пор не обратился к гражданам страны (в прошлом году это мероприятие состоялось 19 апреля).

При этом он обратил внимание, что обращение было запланировано на середину апреля, но без указания конкретной даты. По его словам, этой даты и не должно быть. «Как только готово было бы послание, и оно соответствовало бы духу сегодняшнего дня, оно бы прозвучало в середине апреля. Но ситуация с коронапсихозом, инфекциями, а потом объявленной пандемией разительно изменила ситуацию не только в нашей стране, но и во всем мире», — добавил глава Белоруссии.

«Вот представьте президента на трибуне сегодня — и что он может сказать: может быть, а если будет так, то будет так, а если эдак, то будет по-иному… Иначе не скажешь», — смоделировал ситуацию Лукашенко.

Что касается коронавируса, то ранее белорусский лидер выразил мнение, что он стал наказанием свыше за неправильное отношение людей к природе.

«Вы заметили, а некоторые Telegram-каналы, из-за которых мы «паримся» каждый день, а зря, этого не заметили: я когда-то сказал, что он [Господь] увидел, что мы безобразно относимся к экологии, к образу жизни, который у нас совсем не соответствует тем критериям, которые должны быть, и ударил нас по голове [имеется в виду пандемия коронавируса]», — отметил Лукашенко во время традиционного республиканского субботника.

На сегодняшний день в Белоруссии выявлено почти 9,6 тыс. инфицированных COVID-19. Только за последние сутки прибавилось 817 зараженных. Умерли 67 человек.