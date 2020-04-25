Претензии к ВОЗ: спор США и Китая сорвал саммит G20

Второй дистанционный саммит лидеров G20 был сорван в последнюю минуту из-за ссоры между США и Китаем по поводу отношений со Всемирной организацией здравоохранения, пишет The South China Morning Post. В беседе должны были принять участие, в числе прочих, председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп.

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США настаивают на том, чтобы ВОЗ отчиталась за свои ранние действия по борьбе со вспышкой коронавируса COVID-19, в результате которой умерли более 190 000 человек по всему миру, в том числе около 50 000 в США. Китай же категорически отказался обсуждать предложения по расследованию работы ВОЗ.

«Таким образом, конференция была прервана в последнюю минуту. Саммит все же может состояться в ближайшем будущем, если обе стороны смогут прийти к компромиссу в отношении ВОЗ или, по крайней мере, в отношении формулировки вопросов к ВОЗ в коммюнике G20», — приводит издание сообщение источника, участвовавшего в подготовке к видеоконференции.

Оргкомитет G20 не ответил на электронное письмо с просьбой прокомментировать произошедшее.

Американские власти готовы не просто приостановить взносы во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), но и сменить ее руководство, заявил два дня назад госсекретарь Майкл Помпео в эфире телеканала Fox News.

Журналисты поинтересовались, считает ли глава внешнеполитического ведомства США, что нынешнее руководство ВОЗ не способно действовать эффективно.

«Я считаю, что это верно. И даже более того. Возможно, США никогда больше не подпишутся под передачей средств американских налогоплательщиков в ВОЗ. Нам, возможно, потребуется еще более кардинальное преобразование», — сказал дипломат, подразумевая смену руководства ВОЗ.

Он также в очередной раз обвинил Китай и ВОЗ в нарушении правил. Глава Госдепа подчеркнул, что коммунистическая партия КНР своевременно не сообщила организации о вспышке нового коронавируса.

Кроме того, по его словам, китайские власти целый месяц не информировали о случаях передачи вируса от человека к человеку и по-прежнему не передали образцы вируса из Китая международному сообществу.

Помпео выразил мнение, что регуляторное подразделение ВОЗ «явно не преуспело» в контроле над вспышкой эпидемии.

Все страны-члены Генассамблеи ООН 20 апреля поддержали резолюцию, призывающую не допустить случаев спекуляции вакциной от коронавируса — ее пока не существует, но предполагается создать.

Согласно тексту, страны ГА ООН отметили ведущую роль ВОЗ в борьбе с коронавирусом. По этой причине американская сторона заявила, что не приемлет положения резолюции, сказано в комментарии на сайте постпредства США при ООН.

При этом в комментарии подчеркнули, что Соединенные Штаты по-прежнему глубоко привержены сотрудничеству с мировым сообществом в борьбе с новой пандемией коронавируса.

«Хотя США в целом поддерживают резолюцию под названием «Международное сотрудничество в целях обеспечения глобального доступа к лекарствам, вакцинам и медицинскому оборудованию для борьбы с COVID-19», Соединенные Штаты не приемлют пункта 1…, касающегося «решающей, ведущей роли» ВОЗ в контексте вспышки COVID-19», — говорится в комментарии.

Как пояснили в постпредстве США, страна признает, что ВОЗ должна играть определенную роль в усилиях по прекращению вспышки пандемии. При этом Вашингтон по-прежнему серьезно обеспокоен отсутствием независимости, что ВОЗ продемонстрировала с начала этой пандемии.

В мире по состоянию на 25 апреля насчитывается 2 750 889 заразившихся COVID-19. Умерли от болезни 195 455 человек, поправились — 781 893. По последним данным ВОЗ, за сутки в мире было зарегистрировано 81 529 новых случаев заражения и 6 260 летальных исходов.