Кощунство: Россия осуждает Киев за блокировку резолюции в ООН

Позиция Украины по предложенному РФ проекту резолюции Генеральной ассамблеи ООН по борьбе с коронавирусом является «кощунственной». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий российского постпредства при всемирной организации.

«Доблестных украинских борцов с реальностью совершенно не смущает кощунственность их позиции, подрывающей одно из возможных направлений международного сотрудничества в борьбе с COVID-19, от реализации которого <...> выиграли бы многие потенциальные жертвы пандемии, прежде всего — в развивающихся странах, находящихся в уязвимом положении», — говорится в комментарии.

Российские дипломаты также заявили, что Украине «по-видимому, нет дела» до развивающихся стран. Проект резолюции, предложенный РФ, не относится к односторонним санкциям в отношении Москвы. «Мы не обсуждаем введенные против нас незаконные рестрикции, ни с кем не торгуемся и никого не умоляем их снять», — заявили в постпредстве. Кроме того, там считают, что украинская пропаганда «настойчиво и вопреки фактам и здравому смыслу» называет Российскую Федерацию «государством-агрессором».

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Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев заблокировал в ООН российскую резолюцию, в которой речь идет об ослаблении санкционного режима в период пандемии.

«Россия не оставляет попыток принять в Генассамблее ООН манипулятивные резолюции. Под прикрытием борьбы с пандемией они имеют целью размыть санкционный режим. 22 апреля РФ вынесла на утверждение новый документ. Текст они подкорректировали, но его манипулятивная суть не изменилась. Украина не могла поддержать такую резолюцию», — заявил он в своем фейсбуке.

Вскоре после этого первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в твиттере написал, что «нельзя не отреагировать» на очередную «победу, провозглашенную коллегами с Украины».

«Жду не дождусь, когда к нашим соседям вернется рассудок и они перестанут выглядеть жалкими», — заявил дипломат.

Россия и еще 28 стран предлагали обозначить ведущую роль Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в выработке мер по борьбе с пандемией COVID-19, призывали государства сотрудничать между собой и помогать наиболее пострадавшим странам. Кроме того, предлагалось снять санкции, подрывающие усилия по борьбе с коронавирусом. «Проект основан на принципе Устава ООН о сотрудничестве государств, отраженном в Декларации ООН о принципах международного права 1970 года. Российская делегация приступила к сбору комментариев к своей инициативе», — уточняли в постпредстве.

Кроме того, Россия призывает «не допускать дискриминации государств, народов и физических лиц в связи с пандемией», а также бороться со спекуляциями с товарами первой необходимости и распространять только достоверную и научно-обоснованную информацию о вирусе.

В конце марта генсек ООН Антониу Гутерриш призвал страны «большой двадцатки» (G20) снять действующие в отношении других стран санкции для борьбы с пандемией.

«Призываю к отмене санкций, введенных в отношении стран, чтобы обеспечить им доступ к продовольствию, основным медицинским товарам и медицинской помощи в борьбе с COVID-19», — сказал Гутерриш.

Он также подчеркнул, что сейчас для стран «не время изолироваться — пора проявлять солидарность». По его словам, все страны мира должны иметь равные возможности для реагирования на глобальный кризис. «Мир с нетерпением ждет согласованных и решительных действий мировых лидеров», — подытожил он.

В то же время Россия, Китай, Иран, Сирия, Куба, Никарагуа, КНДР и Венесуэла направляли генсеку ООН совместное письмо — с призывом потребовать от ряда других государств снять односторонние санкции.

23 марта Гутерриш призвал прекратить все вооруженные конфликты из-за общемировой угрозы коронавируса. «Бушующий вирус наглядно демонстрирует безумство войны. Вот почему сегодня я призываю к немедленному глобальному прекращению огня во всех уголках мира», — подчеркнул Гутерриш и добавил, что необходимо сообща «сосредоточиться на подлинной борьбе всей нашей жизни».