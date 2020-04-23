Перезагрузка экономики: Европа согласовала план выхода из кризиса

Лидеры Евросоюза утвердили экстренную программу перезапуска экономики на €540 млрд из-за пандемии коронавируса, заявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам очередного саммита ЕС. По его словам, механизм будет запущен 1 июня. Встреча глав 27 стран-членов Евросоюза стала уже четвертой за последние два месяца, а также третьими переговорами в онлайн-формате.

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Экстренная помощь

Первая экстренная программа помощи Евросоюза включает три основных пакета и рассчитана на €540 млрд. Во-первых, речь идет про программу SURE объемом €100 млрд для выплат целевых компенсаций работодателям для снижения количества увольнений. Второй пакет направлен на программу льготного кредитования для малого и среднего бизнеса — ей будет заниматься Европейский инвестиционный банк, выделено €200 млрд. И наконец третий пункт включает привлечение €240 млрд в качестве заемных средств через Европейский стабилизационный механизм (ESM).

Последний пакет предполагает выделение средств для структурной помощи наиболее пострадавшим от коронавируса государствам, к примеру Италии или Испании, для удержания их от дефолта.

Однако условия для использования ESM вызвали ряд споров среди стран ЕС. Так, Германия вместе с Нидерландами и Австрией настаивала на реализации механизма по греческому сценарию, то есть финансируемые государства будут обязаны перейти в режим жесткой экономии — как это было сделано в Греции в 2015 году.

Против этого выступила Италия, ее также поддержали Испания, Франция, Бельгия и ряд других европейских стран. Рим призывает Брюссель создать общий долговой инструмент для заимствований с финансовых рынков — так называемый «коронабонд».

Как говорил «Газете.Ru» директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев, ESM ничего Италии не дает, он только лишает ее права распоряжаться финансами.

«Механизм еще больше ставит итальянскую политику под контроль со стороны ведущих стран ЕС, в первую очередь Германии. Использование механизма на мягких условиях — это максимум, на который [итальянский премьер Джузеппе] Конте может сейчас рассчитывать, и это будет приемлемый для Италии вариант»,

— подчеркивал эксперт.

Итальянская победа

Вопрос создания данного фонда стал одним из главных на саммите лидеров ЕС, и в итоге Еврокомиссии поручили разработать его параметры. Пока информации о «коронабонде» не слишком много, СМИ оценивают его в сумму от €1,6 трлн до €2 трлн.

К примеру, по данным агентства Bloomberg, план долгосрочного восстановления экономики Евросоюза объемом в €2 трлн должен дополнить программу экстренных мер. Фонд будет включать около €300 млрд, выделенных из других программ ЕС, еще €320 млрд получены в качестве заемных средств на коммерческих рынках.

Полученные средства Еврокомиссия рассчитывает использовать в качестве гарантий для привлечения в фонд восстановления до €2 трлн, указывает агентство, но пока неизвестно как именно будут аккумулированы эти деньги.

«Мы все согласились, что вопрос создания фонда восстановления — срочный. Мы попросили Еврокомиссию проанализировать потребности [стран и секторов экономики] и выступить с соответствующими предложениями», — отметил Шарль Мишель на пресс-конференции по завершению саммита.

При этом согласие на создание фонда дали даже Нидерланды, которые до этого отказывались принимать требования Рима. По словам нидерландского премьера Марка Рютте, лидеры ЕС будут вести конструктивную работу по этому направлению.

В свою очередь, Конте назвал решение саммита ЕС «большим прогрессом». Он также отметил, что «коронабонд» должен быть достаточно большим, чтобы страны, наиболее сильно пострадавшие от эпидемии, «защитили свою социальную и экономическую структуру».

Беспрецедентные траты

К слову, разработка масштабного плана и утверждения пакета экстренной помощи не означает, что ЕС до сих пор ничего не делал для устранения последствий пандемии. Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, все 27 государств ЕС уже выделили в общей сложности свыше €1,8 млрд помощи своим предприятиям.

«Если суммировать меры, принятые странами ЕС и институтами Евросоюза, мы уже выделили €3,3 трлн на поддержку экономики», — подчеркнула фон дер Ляйен. Впрочем, этого определенно недостаточно для преодоления кризиса.

Согласно прогнозу Европейского центрального банка, пандемия может сократить от 5% до 15% экономического производства в объединении. А апрельское исследование Reuters свидетельствует, что экономический рост еврозоны за 2020 год может сократиться как минимум на 5,4%. При этом Международный валютный фонд выпустил еще более пессимистичный прогноз, оценив потери в 7,5%.

В подобных условиях пакет спасательных мер должен стоить около 5-10% ВВП ЕС, считает президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, лидеры ЕС продолжают спорить по размеру и форме помощи. Он также отметил, что Евросоюз может лишится будущего, если не сможет адекватно отреагировать на «исключительный шок», вызванный эпидемией.

По итогам саммита, лидеры ЕС договорились в ближайшие 2-3 года повысить свои взносы в бюджет объединения с 1,2% до 2% ВВП для финансирования восстановления экономики после пандемии.

Однако пока неизвестно, насколько действенными окажутся эти меры, учитывая, что лишь некоторые европейские страны начинают снимать ограничения, введенные для борьбы с распространением вируса. Новая видеоконференция уже запланирована на начало мая, где лидеры ЕС намерены продолжить обсуждения мер для преодоления кризиса.