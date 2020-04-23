«Борьба с дезинформацией»: Киев разберется с «Википедией»

Министерство иностранных дел Украины начинает работу над проверкой информации, размещенной на сайте «Википедия». Об этом 23 апреля сообщила пресс-служба ведомства.

Реклама

«Защита правды и противодействие дезинформации является стратегическим приоритетом внешней политики Украины. Вместе с партнерами мы начинаем борьбу с дезинформацией в важном сегменте — крупнейшей в мире энциклопедии. Статьи из «Википедии» ежедневно становятся источником информации для миллионов людей по всему миру. Поэтому очень важно, чтобы информация об Украине в этой энциклопедии была максимально объективной и достоверной», — говорится в заявлении главы МИД Дмитрия Кулеба.

Ведомство намерено начать сотрудничество с общественной организацией «Викимедия Украина» по сразу нескольким проектам, направленным на предоставление «правдивой и точной» информации об отношениях Украины с другими странами, вхождении Крыма в состав РФ, войне в Донбассе, интеграции Украины с НАТО и ЕС, а также по другим актуальным вопросам.

Киевская точка зрения на все эти события будет размещаться на страницах «Википедии» на нескольких языках. На каких именно — пока не известно, но разумно предположить, что процесс начнется с англоязычной версии сайта.

Первым этапом сотрудничества станет запуск онлайн-марафона «Месяц украинской дипломатии». В течение мая авторы украиноязычной «Википедии» будут «заполнять пробелы и исправлять неточности» в информации, размещенной на сайте.

К работе присоединятся и украинские дипломаты. Посольства Украины в других странах опубликуют справки и документы о дипломатических отношениях Киева с той страной, в которой они ведут свою работу. Также сотрудники МИД Украины составят информацию о политиках, общественных деятелях, важных исторических датах, событиях и памятных местах. Эти данные, как планирует ведомство, можно будет использовать в качестве источника для статей «Википедии».

«Украинские дипломаты также присоединятся к организации наполнения «Википедии» на языках их страны пребывания, чтобы повысить узнаваемость нашего государства, его истории и современности среди мирового сообщества и наполнить статьи украинской тематики беспристрастными фактами», — говорится на сайте ведомства.

В связи со сложной внешнеполитической ситуацией тема размещения и подачи информации не раз поднималась на Украине. Особенно остро встает вопрос о принадлежности Крыма. Так, например, ранее в эстонском школьном учебнике по английскому языку для 7 класса на карте Европы Крым отметили как часть России.

Такое обозначение вызвало протест конгресса украинцев в Эстонии. Руководитель объединения Вира Конык направила главе Минобрнауки Эстонии письмо по данному вопросу. В издательстве, выпустившем учебник, заявили, что карту напечатали по ошибке. Составители книги взяли ее из интернета и не обратили внимание на ее содержание.

В марте посольство Украины в США выразило свое недовольство тем, что американский информационно-развлекательный ресурс Vox выложил карту распространения коронавируса COVID-19, на которой Крым указан российским регионом.

В этой связи украинское диппредставительство попросило администрацию портала исправить карту, указав Крым как регион Украины.

«Журналистика требует аккуратности. Карта Vox с репортажем о коронавирусе нуждается в корректировке — Крым — это Украина. Крым временно находится под российской оккупацией, но он и сейчас, и всегда будет неотъемлемой частью Украины. Пожалуйста, исправьте карту!» — сообщается в официальном аккаунте украинского посольства в Twitter.

Сейчас в Верховной раде Украины продолжается работа над законопроектом о медиа, который был зарегистрирован в парламенте в декабре. Инициатива предполагает наделение Нацсовета по теле и радиовещанию дополнительными полномочиями. В частности, под его надзор попадают не только традиционные СМИ, но также сайты и онлайн-издания. Под формулировку, указанную в законопроекте, могут попасть и блогеры, что вызывает обеспокоенность украинских журналистов. Кроме того, Нацсовет может получить право на блокировку контента в ускоренном режиме.