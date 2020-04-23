«Расписания» перестройки не было: Горбачев рассказал о развале СССР

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев заявил в интервью РИА «Новости», что в срыве перестройки и развале Советского Союза виноваты члены Государственного комитета чрезвычайного положения (ГКЧП), а также те, кто воспользовался событиями августовского путча 1991 года для развала страны.

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По словам политика, какого-то «расписания» преобразований не было, но он и его команда знали, в каком направлении необходимо двигаться. Как отметил Горбачев, перестройка позволила за несколько лет изменить состояние общества. В это время люди в стране «пришли в движение», перестали бояться и стали говорить о наболевшем, подчеркнул бывший президент Советского Союза.

Вместе с тем он признал, что реформы шли трудно и в ходе их реализации были допущены ошибки.

«Что удалось и что не удалось — это большая тема. Но, если говорить кратко: удалось то, что за несколько лет изменилось качественное состояние общества, перемены и реформы позволили выйти на тот рубеж, когда возврат в прошлое стал невозможен. Но перестройка шла трудно, были у нас ошибки, это надо признать», — заявил Горбачев.

В то же время лидер КПРФ Геннадий Зюганов выразил мнение, что политическое руководство СССР 1980-х годов не справилось с поставленными перед ним задачами и реализацией курса на перестройку и обновление.

«Что касается реформ, перестройки — они всегда проводятся каждые 20 лет в любой стране, ремонт дома вы же тоже делаете каждые 20 лет. Чего Ленин и Сталин добились: распавшуюся империю собрали в форме СССР, восстановили промышленность, построили еще 9 тыс. лучших заводов, население, большая часть которого в 1917 году была неграмотной, стала самой читающей нацией. Мы стали лучше производить станки, машины, самолеты, танки и так далее, одолели фашизм, ликвидировали последствия войны в считанные годы, стали ведущей европейской державой. Вот это результат», — отметил Зюганов в комментарии РИА «Новости».

Руководитель коммунистической партии подчеркнул, что американская сторона в 1980-е годы «нащупала» в руководстве СССР «слабые места» и использовала их для своей цели — развала Советского Союза изнутри.

Из-за неверных приоритетов политического руководства страны перестройка превратилась в трагедию, убежден Зюганов.

«Вот итог нам налицо: советская страна производила пятую часть мировой продукции, каждое третье изобретение было советским, почти 40% пассажиров мира летали на советских самолетах — «Ил» и «Ту». С советской стороной считались в мире, она производила 26% мировой электронной продукции, а сейчас меньше двух — вот последствия этой предательской политики. Кто бы как не оправдывался, мы с социализмом не справились», — заявил политик.

Он также выразил мнение, что китайская сторона следовала политике Владимира Ленина, ленинско-сталинской модернизации и впитала лучший советский опыт, используя свои уникальные возможности и специфику. По его словам, за счет этого она стала мировой державой, и, по сути, заняла место СССР.

В этом году 23 апреля исполняется 35 лет со дня апрельского пленума ЦК КПСС. Этот день принято считать датой начала перестройки. Михаила Горбачева нередко называют «отцом» перестройки: он стал генеральным секретарем ЦК незадолго до того пленума.

В ночь на 19 августа 1991 года представители высшего руководства Советского Союза, которые отказались поддерживать политику реформ Горбачева и проект нового Союзного договора, создали Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП СССР). Эта дата вошла в историю государства как начало августовского путча.

Тогда состоялась попытка свергнуть Горбачева с поста президента и поменять проводимый им курс.

В те дни несколько десятков танков вплотную приблизились к Дому Верховного совета и правительства РСФСР на Краснопресненской набережной. Сопротивление путчистам возглавили президент РСФСР Борис Ельцин и российское руководство. Ельцин подписал указы, в которых квалифицировал создание ГКЧП как попытку государственного переворота; союзные органы исполнительной власти, в том числе силовые структуры, переподчинились президенту России.