Госдеп США: нет доказательств рукотворности COVID-19

Доказательств искусственного происхождения коронавируса нового типа Sars-Cov-2 у Госдепартамента США нет. Об этом заявила глава Бюро разведки и исследований госдепа Эллен Маккарти на видеоконференции «Альянса разведки и национальной безопасности», передает ТАСС.

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«Мы провели много времени, изучая это. <...> Наша позиция заключается в том, что ученые со всего мира исследовали коронавирус и его генетическую последовательность. <...>

На данном этапе нет свидетельств того, что он генетически спроектирован или иным образом подвергался воздействию», — заявила Маккарти.

По ее словам, госдеп не знает, где находится «нулевой пациент», с которого началась пандемия COVID-19. «Возможно, мы никогда не узнаем этого. <...> Появился ли [коронавирус] на рынке морепродуктов или в лаборатории — таких данных у нас пока нет», — добавила сотрудница госдепа.

Госсекретарь США Майкл Помпео ранее выражал надежду на то, что власти Китая допустят иностранных специалистов в лабораторию в Ухане. Именно оттуда, по сообщениям некоторых американских СМИ, могло начаться распространение коронавируса, а нулевым пациентом мог стать сотрудник этого спецобъекта.

При этом официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь назвал версию об искусственном происхождении COVID-19 «бездоказательной».

Руководитель Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) Вероника Скворцова ранее отмечала, что версию искусственного происхождения коронавируса нельзя отметать — однако вместо «гаданий» нужно проводить «очень серьезные исследования».

Официальный представитель ВОЗ Фадела Шаиб в свою очередь заявила, что позиция всемирной организации по вопросу происхождения коронавируса базируется на научных данных, согласно которым Sars-Cov-2 «имеет животное происхождение».

Месяц назад президент США Дональд Трамп обвинил Китай в распространении ложных сведений о том, что якобы американские военные умышленно заразили китайцев COVID-19. «Китай распространял ложную информацию о том, что наши военные дали им это [заболевание]. Это ложь. И вместо того, чтобы спорить, я должен назвать, откуда он [коронавирус] пришел. Он действительно пришел из Китая» — подчеркнул американский лидер.

За несколько дней до этого замглавы информационного департамента МИД Китайской народной республики Чжао Лицзянь в своем твиттере написал, что коронавирус нового типа в китайский город Ухань могли завезти военные США.

Он также прикрепил к своему твиту видеозапись с выступлением главы Центра по предупреждению и контролю заболеваний (CDC) Роберта Редфилда в палате представителей США. Американский чиновник тогда заявил, что у нескольких жителей США коронавирус диагностировали посмертно, перед этим поставив диагноз «обычный грипп».

Дипломат из КНР поинтересовался в свою очередь, когда же в Штатах появился «нулевой пациент», сколько реально человек инфицировано COVID-19 и в какие госпитали они помещены:

«Может статься, американские военные принесли эпидемию в Ухань. Америка должна быть прозрачной! Данные должны быть общедоступными! Соединенные Штаты должны нам дать объяснение!».

Пояснений, почему именно военные США могут нести ответственность за распространение коронавируса, китайский дипломат не дал. Госдеп после этого твита вызвал к себе посла КНР Цуя Тянькая, которому были «жестко представлены факты».

Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан после этого заявил, что власти США «недостоверно и безответственно» обвиняют Пекин в распространении коронавируса. «Китайская сторона всегда считала, что это научный вопрос, требующий профессионального мнения», — подчеркнул он.

Напомним, в начале февраля сенатор США от Республиканской партии Том Коттон заявил, что в Ухане – эпицентре пандемии – находится единственная в КНР «суперлаборатория 4-го уровня биобезопасности», где проводятся работы с наиболее смертоносными патогенными микроорганизмами.