Без денег и руководства: как США собираются менять ВОЗ

Американская администрация готова не просто приостановить взносы во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), но и сменить ее руководство, заявил госсекретарь Майкл Помпео в эфире телеканала Fox News.

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Журналисты поинтересовались, считает ли глава внешнеполитического ведомства США, что нынешнее руководство ВОЗ не способно снять вопросы, которые вызывают нарекания Вашингтона. «Я считаю, что это верно. И даже более того. Возможно, США никогда больше не подпишутся под передачей средств американских налогоплательщиков в ВОЗ. Нам, возможно, потребуется еще более кардинальное преобразование», — сказал Помпео, подразумевая смену руководства ВОЗ.

Он также в очередной раз обвинил Китай и ВОЗ в нарушении правил. Глава Госдепа подчеркнул, что коммунистическая партия КНР своевременно не сообщила организации о вспышке нового коронавируса.

Кроме того, по его словам, китайские власти целый месяц не информировали о случаях передачи вируса от человека к человеку и по-прежнему не передали образцы вируса из Китая международному сообществу.

Помпео выразил мнение, что регуляторное подразделение ВОЗ «явно не преуспело» в контроле над вспышкой эпидемии.

Все страны-члены Генассамблеи ООН 20 апреля поддержали резолюцию, призывающую не допустить случаев спекуляции вакциной от коронавируса — ее пока не существует, но предполагается создать.

Согласно тексту, страны ГА ООН отметили ведущую роль ВОЗ в борьбе с коронавирусом. По этой причине американская сторона заявила, что не приемлет положения этой резолюции, сказано в комментарии на сайте постпредства США при ООН.

При этом в комментарии подчеркнули, что Соединенные Штаты по-прежнему глубоко привержены сотрудничеству с мировым сообществом в борьбе с новой пандемией коронавируса.

«Хотя США в целом поддерживают резолюцию под названием «Международное сотрудничество в целях обеспечения глобального доступа к лекарствам, вакцинам и медицинскому оборудованию для борьбы с COVID-19», Соединенные Штаты не приемлют пункта 1…, касающегося «решающей, ведущей роли» ВОЗ в контексте вспышки COVID-19», — говорится в комментарии.

Как пояснили в постпредстве США, страна признает, что ВОЗ должна играть определенную роль в усилиях по прекращению вспышки пандемии.

При этом Вашингтон по-прежнему серьезно обеспокоен отсутствием независимости, что ВОЗ продемонстрировала с начала этой пандемии.

Президент США Дональд Трамп 14 апреля заявил о приостановке взносов в ВОЗ. Он пояснил, что деньги не будут перечисляться «до проведения оценки роли организации в сокрытии данных о распространении коронавируса».

До этого глава государства неоднократно критиковал работу организации. В частности, 7 апреля он написал в Twitter, что эта структура финансируется в основном Соединенными Штатами, но концентрируется на Китае. По словам Трампа, все меры, принятые организацией в рамках борьбы с распространением нового коронавируса, были неправильными. Как считает глава государства, если бы он прислушался к рекомендациям ВОЗ не прекращать сообщение с Китаем, «случилась бы катастрофа».

В ответ на обвинения со стороны Вашингтона глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что организация ничего не скрывает от США и других стран в теме борьбы с COVID-19. По его словам, специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) работали с ВОЗ начиная с первого дня пандемии.

«Очень много экспертов поддержали нас от CDC, особенно сразу после того, как началась пандемия. Сотрудничество ВОЗ с CDC имеет долгую историю, оно не началось с этой пандемии. С одной стороны, наличие сотрудников центров помогает. А с другой, означает, что ничего не было скрыто от CDC. Начиная с первого дня. Потому что американцы работали с нами, и ВОЗ открыта, мы ничего не прячем. Мы хотим, чтобы все страны получили сообщения сразу же. Потому что это поможет странам подготовиться», — подчеркнул он.

Гендиректор ВОЗ заверил, что в организации нет секретов, поскольку все вопросы связаны с темой здравоохранения и касаются сохранения жизней.

«Когда мы получаем информацию в ВОЗ, мы получаем цифры, сколько погибло, сколько заражено. Мы не видим эти цифры, мы видим отдельную личность. И поэтому у нас нет секретов. И как только у нас появляется информация, мы ею делимся», — отметил Тедрос Адханом Гебрейесус.