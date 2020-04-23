Без денег и руководства: как США собираются менять ВОЗ

Помпео заявил о необходимости сменить руководство ВОЗ

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США задумываются о том, чтобы сменить руководство Всемирной организации здравоохранения, заявил американский госсекретарь Майкл Помпео. Он в очередной раз обвинил Китай в несвоевременном информировании ВОЗ о вспышке коронавируса. Ранее Вашингтон уже отказался от финансирования организации, поскольку считает, что она не справляется со своими обязанностями.

Американская администрация готова не просто приостановить взносы во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), но и сменить ее руководство, заявил госсекретарь Майкл Помпео в эфире телеканала Fox News.

Журналисты поинтересовались, считает ли глава внешнеполитического ведомства США, что нынешнее руководство ВОЗ не способно снять вопросы, которые вызывают нарекания Вашингтона. «Я считаю, что это верно. И даже более того. Возможно, США никогда больше не подпишутся под передачей средств американских налогоплательщиков в ВОЗ. Нам, возможно, потребуется еще более кардинальное преобразование», — сказал Помпео, подразумевая смену руководства ВОЗ.

Он также в очередной раз обвинил Китай и ВОЗ в нарушении правил. Глава Госдепа подчеркнул, что коммунистическая партия КНР своевременно не сообщила организации о вспышке нового коронавируса.

Кроме того, по его словам, китайские власти целый месяц не информировали о случаях передачи вируса от человека к человеку и по-прежнему не передали образцы вируса из Китая международному сообществу.

Помпео выразил мнение, что регуляторное подразделение ВОЗ «явно не преуспело» в контроле над вспышкой эпидемии.

Все страны-члены Генассамблеи ООН 20 апреля поддержали резолюцию, призывающую не допустить случаев спекуляции вакциной от коронавируса — ее пока не существует, но предполагается создать.

Согласно тексту, страны ГА ООН отметили ведущую роль ВОЗ в борьбе с коронавирусом. По этой причине американская сторона заявила, что не приемлет положения этой резолюции, сказано в комментарии на сайте постпредства США при ООН.

При этом в комментарии подчеркнули, что Соединенные Штаты по-прежнему глубоко привержены сотрудничеству с мировым сообществом в борьбе с новой пандемией коронавируса.

«Хотя США в целом поддерживают резолюцию под названием «Международное сотрудничество в целях обеспечения глобального доступа к лекарствам, вакцинам и медицинскому оборудованию для борьбы с COVID-19», Соединенные Штаты не приемлют пункта 1…, касающегося «решающей, ведущей роли» ВОЗ в контексте вспышки COVID-19», — говорится в комментарии.

Как пояснили в постпредстве США, страна признает, что ВОЗ должна играть определенную роль в усилиях по прекращению вспышки пандемии.

При этом Вашингтон по-прежнему серьезно обеспокоен отсутствием независимости, что ВОЗ продемонстрировала с начала этой пандемии.

Президент США Дональд Трамп 14 апреля заявил о приостановке взносов в ВОЗ. Он пояснил, что деньги не будут перечисляться «до проведения оценки роли организации в сокрытии данных о распространении коронавируса».

До этого глава государства неоднократно критиковал работу организации. В частности, 7 апреля он написал в Twitter, что эта структура финансируется в основном Соединенными Штатами, но концентрируется на Китае. По словам Трампа, все меры, принятые организацией в рамках борьбы с распространением нового коронавируса, были неправильными. Как считает глава государства, если бы он прислушался к рекомендациям ВОЗ не прекращать сообщение с Китаем, «случилась бы катастрофа».

В ответ на обвинения со стороны Вашингтона глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что организация ничего не скрывает от США и других стран в теме борьбы с COVID-19. По его словам, специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) работали с ВОЗ начиная с первого дня пандемии.

«Очень много экспертов поддержали нас от CDC, особенно сразу после того, как началась пандемия. Сотрудничество ВОЗ с CDC имеет долгую историю, оно не началось с этой пандемии. С одной стороны, наличие сотрудников центров помогает. А с другой, означает, что ничего не было скрыто от CDC. Начиная с первого дня. Потому что американцы работали с нами, и ВОЗ открыта, мы ничего не прячем. Мы хотим, чтобы все страны получили сообщения сразу же. Потому что это поможет странам подготовиться», — подчеркнул он.

Гендиректор ВОЗ заверил, что в организации нет секретов, поскольку все вопросы связаны с темой здравоохранения и касаются сохранения жизней.

«Когда мы получаем информацию в ВОЗ, мы получаем цифры, сколько погибло, сколько заражено. Мы не видим эти цифры, мы видим отдельную личность. И поэтому у нас нет секретов. И как только у нас появляется информация, мы ею делимся», — отметил Тедрос Адханом Гебрейесус.