Фактор Обамы: жена экс-президента возвращается в игру

Кандидат в президенты от демократов, бывший вице-президент Джо Байден заявил, что не моргнув глазом взял бы бывшую первую леди Мишель Обаму своим «вторым номером». По его словам, она знает, что к чему в Белом доме.

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«Она просто великолепна. Хорошая женщина, семья Обамы — мои друзья», — сказал Байден в интервью телеканалу KDKA.

Главная проблема заключается в том, что Мишель Обама вряд ли захочет принять это предложение, посетовал кандидат, хотя процесс выбора претендента еще не начат.

Впервые о желании взять женщину на пост вице-президента Байден сказал в январе. По его идее, Белый дом должен «выглядеть как срез общества». При этом окончательная кандидатура кандидата в вице-президенты все еще неизвестна. Но упомянув супругу экс-главы государства Барака Обама бывший вице-президент вновь запустил цепочку обсуждений о ее возможной политической карьере.

Фактор первой леди

В желании демократов привлечь Мишель Обаму к большой политике в целом нет ничего удивительного. В США бывшая первая леди обладает определенной популярностью.

Согласно рейтингу Gallup, в 2018 и 2019 году она стала самый почитаемой женщиной у американцев, а ее мемуары «Становление» были проданы тиражом более 11 млн экземпляров.

Кроме того, в 2017 году Мишель Обама покинула Белый дом с 68% рейтингом одобрения среди жителей США.

Как заявила стратег демократов Донна Бразиле, она может привнести не только свой собственный опыт активной и уважаемой первой леди, но и стать образцом для подражания.

«Она может заполнить много пробелов, когда страна находится в поиске новых лидеров. Я могу только представить, что ее одобрение будет значить для Байдена», — отмечает американский политтехнолог.

Лучшим вариантом для бывшего вице-президент Мишель Обаму называют и CNN. Аналитики телеканала отмечают, что она может в значительной степени повысить шансы Байдена на победу в выборах.

К слову, муж Мишель уже открыто поддержал кандидатуру своего бывшего вице-президента в качестве претендента на пост главы государства от демократов. Однако сама экс-первая леди пока не высказывала никакой определенной позиции.

Источники The Hill утверждают, что команда Байдена в любом случае рассчитывает активно использовать ресурс Мишель Обамы для оживления пострадавшей от пандемии коронавируса кампании по сбору средств.

Байден вместе с четой Обама пытается разработать правильный баланс для своего взаимодействия, указывает издание, но время старта совместной кампании еще не определено.

Опрошенные Politico участники команды бывшего вице-президента также не исключают, что экс-первой леди активно подыскивают место в избирательной кампании. Во многом это связано с поддержкой со стороны экс-президента.

«Мишель Обама, вероятно, самый любимый американцами член Демократической партии, и ее поддержка очень важна. Любое будущее объявление отразит невероятное влияние, которое оказывает ее голос», — подчеркивают источники издания.

Вероятно, слова бывшего вице-президента о выборе Мишель Обамы в качестве своего напарника можно расценивать как первый этап взаимодействия сторон.

При этом какого-либо ответа от экс-первой леди все еще не поступило.

Очевидный ответ?

Тем не менее, все американские СМИ сходятся в том, что ответ бывшей первой леди на предложение Байдена уже известен. Наиболее вероятно она откажется, как собственно, предположил и сам кандидат.

Обама четко об этом написала в своих мемуарах: «У меня нет намерения баллотироваться на какую-либо государственную должность». Свою позицию она не раз повторяла в интервью, в частности, в разговоре с Конаном О'Брайеном в прошлом году.

Тогда бывшая первая леди заявила, что не собирается баллотироваться в президенты США. В тот момент СМИ активно называли ее одним из претендентов на пост президента от демократов.

А опрос Hill поставил ее в один ряд с Байденом — они оба получили по 25% поддержки среди американцев.

Общественные опросы и настойчивые подозрения в СМИ пока не изменили точку зрения Обамы. По ее словам, то время, что она провела в Белом доме лишило ее нормальной жизни и возможности оставаться в тени.

«Я не знаю, хотелось бы мне занимать какую-либо руководящую должность. Потому что невозможно наслаждаться жизнью за тонированным окном автомобиля. Мы уже принесли эту жертву — и я не жалуюсь. Но, если я собираюсь быть лидером, мне придется быть там», — подчеркивала Мишель Обама.

Впрочем, ее нежелание занимать руководящие должности не исключает ее участия в кампании Байдена. Поддержка со стороны Обамы может принести бывшему вице-президенту одобрение женщин избирателей, а также дать его кампании необходимый запал для ее активного продолжения.