«Библейские масштабы»: в ООН предупредили о глобальном голоде

Человечество ждет масштабный голод, если не будут приняты меры по обеспечению продовольственной безопасности. Об этом заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли, передает РИА «Новости».

«Если мы не подготовимся и не начнем действовать сейчас, то мы можем столкнуться с голодом библейских масштабов через несколько месяцев», – подчеркнул он.

По словам Бизли, в первую очередь необходимо обеспечить мир. Участникам боевых действий необходимо предоставить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи нуждающимся людям. Кроме того, добавил он, нужно вложить $350 млн в создание сети логистических центров, благодаря которым поставки гуманитарной помощи будут обеспечены по всей планете. «Время не на нашей стороне, поэтому давайте действовать мудро и быстро», — добавил Бизли.

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Он также отметил, что каждый день от голода будут умирать 300 тыс. человек — если ООН не будет оказана необходимая поддержка. Голод может охватить порядка 30 стран. Ситуацию усугубляет не только коронавирус, но также обвал цен на нефть, финансовые потери в туристической сфере, сокращение рабочих мест, падение доходов трудовых мигрантов.

ООН отмечает, что число голодающих в мире к концу 2020 года может достигнуть 265 млн человек. Таким образом, голод охватит в два раза больше людей, чем это было в прошлом году.

Распространение коронавируса лишь добавляет проблем к уже существующим негативным факторам — войнам, изменению климата и экономическому кризису, говорится в докладе ВПП ООН. «Пандемия COVID-19 может привести к катастрофическим последствиям для миллионов людей, чья жизнь и так висит на волоске. Это люди, которые могут поесть только, если им удается в этот день заработать на жизнь», — считает ведущий экономист ВПП Ариф Хуссейн.

При этом речь идет не просто о нехватке продовольствия, а именно о голоде, угрожающем жизни людей. Число хронически недоедающих в мире велико. Более 100 млн голодающих живут в Африке, 43 млн — на Ближнем Востоке и в Азии, а в Латинской Америке таких людей — 18,5 млн.

13 апреля AFP со ссылкой на доклад ООН сообщило, что в Эфиопии саранча уничтожила 200 тысяч га посевов, из-за чего около миллиона человек находятся под угрозой голода. В докладе подчеркивается, что помимо финансовой помощи люди нуждаются в семенах и удобрениях. Отмечается, что насекомые уничтожили посевы сорго, пшеницы и кукурузы. Ситуация ухудшается кризисом, вызванным коронавирусом.

23 января, еще до официального признания ситуации с коронавирусом пандемией, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш перечислил основные факторы, угрожающие существованию современного мира. Он назвал их «четырьми всадниками Апокалипсиса».

Соответствующее заявление Гутерриш сделал, выступая на Генассамблее ООН с докладом об итогах работы всемирной организации в 2019 году и задачах на 2020 год.

«Наш мир приближается к точке невозврата. Я вижу четырех всадников

Первый всадник предстает в обличье высочайшей геополитической напряженности», — отметил он. Гутерриш подчеркнул, что из-за напряженности в мире все больше людей гибнет в террористических актах, ширится и растет ядерная угроза всему человечеству. Кроме того, все больше людей вынуждены бежать из родных мест, чем когда-либо со времен Второй Мировой войны.

Второй всадник Апокалипсиса — «экзистенциальный климатический кризис», отметил генсек ООН. По его словам, во всем мире средняя температура продолжает бить рекорды, и миллионы видов живых существ в самое ближайшее время могут оказаться на грани исчезновения. «Наша планета объята огнем», — подчеркнул он.

Третий всадник — рост недоверия друг к другу по всему миру. Растет неравенство, доверие к политическим институтам падает, равенства прав и свободы от насилия требуют женщины.

Наконец, четвертый всадник Апокалипсиса — неосознаваемый технологический прогресс, его «темная сторона». Гутерриш подчеркнул, что новые технологии несут «огромные блага», но ими злоупотребляют «для совершения преступлений, разжигания ненависти, распространения фальшивок, угнетения людей и нарушения частной жизни».