После Ющенко и Саакашвили: кто станет послом США в Минске

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет выдвинуть кандидатуру помощника замгоссекретаря Джули Фишер на пост посла в Белоруссии.

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Это назначение нельзя назвать неожиданным. Издание Foreign Policy писало о нем еще в начале февраля, сразу после исторического визита госсекретаря США Майка Помпео в Минск. Вполне вероятно, что кандидатура Фишер тогда была согласовано с высшим руководством Белоруссии — президентом страны Александром Лукашенко и главой МИДа Владимиром Макеем.

В лице Фишер администрация Трампа получит в Белоруссии опытного дипломата, которая успела поработать в самых важных для США странах бывшего СССР.

Будущий посол США в Белоруссии по специальности — русист и специалист по восточноевропейскому региону. Она обучалась в Школе международных отношений Вудро Вильсона при Принстонском университете. Фишер свободно владеет русским и французским языками, а также говорит на грузинском.

Фишер никогда еще не занимала публичных должностей, тем не менее, ее работа всегда была связана с политикой Вашингтона в отношении Москвы. Сейчас она занимает пост заместителя помощника госсекретаря в бюро европейских и евразийских дел. Как отмечает FT, в сферу ее ответственности входит направление «Белоруссия — Польша — Украина — Грузия».

До этого будущий посол в Белоруссии успела поработать в посольстве США в Киеве в годы президентства Виктора Ющенко. А в дальнейшем ее перевели на работу в Тбилиси, где при президенте Михаиле Саакашвили она курировала политический отдел посольства и занималась стратегическим планированием.

Фишер имеет также и опыт непосредственной работы в Москве. В 2019 году она занимала должность временного поверенного в делах США в России.

По сути, она была вторым человеком американской дипломатии в России. Наконец, в 2011–2013 годах она была заместителем директора Личного кабинета генерального секретаря НАТО, где занималась операционной политикой в сферах «обороны и сдерживания». В эти годы альянс ввел активную политику усиления в Прибалтике и сближения с Грузией.

Фишер может стать первым американским послом в Белоруссии за последние 12 лет. Белорусские власти в 2008 году приняли решение отозвать своего посла в США. Вскоре после этого республику покинул и американский посол. Тогда же дипломатический штат посольства США в Минске был сокращен с 35 до 5 человек. Представительства двух стран до сих пор возглавляют временные поверенные.

Этому предшествовало последовательное ухудшение двусторонних отношений, которое началось еще в конце девяностых.

Важной вехой в этом процессе стало принятый в 2004 году президентом США Джорджем Бушем-младшим «Акт о демократии в Белоруссии», предусматривающий введение экономических санкций против страны и ближайшего окружения белорусского президента. Годом позже госсекретарь США Кондолиза Райз назвала Лукашенко «последним диктатором Европы».

Именно фигура Лукашенко, в первые годы своего правления торпедировавшего создание союза России и Белоруссии, была токсичной для американской элиты.

До него отношения двух стран выстраивались вполне в нейтральном ключе. Более того, США даже стали второй после Украины страной, признавшей независимость Минска.

Однако в последние годы, последовательно затягивая интеграцию России и Белоруссии в рамках Союзного государства, Лукашенко активно восстанавливает ранее разрушенные отношения с США.

Отправной точкой стало принятие в январе 2019 года решение снять введенные 10 лет назад ограничения на число американских дипломатов, которые могут работать в Белоруссии. После этого контакты руководства страны с американскими чиновниками участились.

Уже в марте этого года республику посетил заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент, который поблагодарил Минск за непризнание российского суверенитета над Крымом. Позже, в августе в Минск прилетел советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. По его личной оценке, встреча с Лукашенко не принесла каких-либо результатов.

Однако тот визит был высоко оценен Владимиром Макеем. Он объяснял улучшение отношений Минска и Вашингтона тем, что в Восточной Европе появились новые геополитические конфликты, и

в США поняли, что «Белоруссия не придаток какой-то другой страны».

В ходе всех этих контактов стороны обсуждали вопрос восстановления отношений на уровне послов. Апогеем этих переговоров стал февральский визит госсекретаря Помпео в Минск, во время которого, судя по всему и была согласована фигура американского посла.