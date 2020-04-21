Сомнения в добром здравии: США сообщили о состоянии Ким Чен Ына

В США изучают поступающие разведданные о том, что глава КНДР Ким Чен Ын пребывает в критическом состоянии после операции. Эту информацию Вашингтон получает от одного из американских представителей, у которого есть прямой доступ к информации, передает CNN.

Другой источник, близкий к данному вопросу, сказал телеканалу, что сомнения в добром здравии председателя вполне оправданы. Тем не менее, по его словам, сейчас рано говорить, насколько серьезна угроза его здоровью.

В свою очередь, агентство Рёнхап со ссылкой на источники в правительстве Южной Кореи назвало новости о том, что у председателя Госсовета КНДР серьезные проблемы со здоровьем, не соответствующими действительности. «Насколько мне известно, ничего такого, что позволило бы предполагать наличие (проблем со здоровьем у Ким Чен Ына), не наблюдалось», — подчеркнул правительственный источник, ответственный за северокорейское направление.

Реклама

Другой собеседник агентства в правительстве также отметил, что не было никаких признаков того, что лидер КНДР находится в тяжелом состоянии. По его словам, распространяемая об этом информация не правдива.

То же самое позже сказал журналистам и представитель администрации президента Республики Корея. «До сих пор внутри Северной Кореи не было заметно специфических тенденций. Нам нечем подтвердить слухи о проблемах со здоровьем у председателя Кима», — подчеркнул официальный представитель Кан Мин Сок.

Ким Чен Ын пропустил празднование дня рождения своего дедушки Ким Ир Сена, прошедшее 15 апреля. Эта новость стала причиной для подозрений по поводу состояния здоровья руководителя КНДР.

За четыре дня до этого, 11 апреля, он присутствовал на правительственном заседании, а на следующий день в Пхеньяне заметили вертолет и передвижение машин, которые обычно перевозят первое лицо.

Как сообщало базирующееся на юге онлайн-издание о Северной Корее Daily NK, с 12 апреля глава государства неоднократно проходил процедуры, связанные с лечением сердечно-сосудистой системы. В этот день в специализированную больницу для высшего руководства КНДР были вызваны лучшие хирурги из столичных клиник.

Согласно предоставленной журналистами информации, лечение понадобилось Ким Чен Ыну из-за «чрезмерного курения, проблем с лишним весом и переработок».

На данный момент, как отмечает издание, северокорейский лидер отдыхает после процедур в своей резиденции. Большая часть его команды медиков 19 апреля покинула его и вернулась в столицу.

По словам источника Daily NK, дачу, на которой находится Ким Чен Ын, охраняют более 30 членов личной гвардии и многочисленные сотрудники первого управления охраны Пхеньяна. При этом от охраны отстранили военных, которые обычно несут караульную службу на таких объектах.

В издании также обратили внимание, что лидер КНДР уже с августа 2019 года чувствовал себя плохо из-за проблем с сердечно-сосудистой системой. Журналисты отметили, что его состояние ухудшилось после ряда подъемов на гору Пэктусан.

На фоне подобных сообщений президент США Дональд Трамп 19 апреля во время брифинга в Белом доме рассказал, что получил «хорошее письмо» от Ким Чен Ына.

«Получил послание от Ким Чен Ына, хорошее письмо. Думаю, мы ладим», — сказал глава государства, говоря о недавних ракетных испытаниях КНДР.

По словам Трампа, если бы он не стал президентом США, то страна могла вести войну с Северной Кореей. Он обратил внимание, что у него сложились хорошие отношения с ее лидером.

В марте северокорейские власти сообщили, что получили письмо с предложением сотрудничества от президента Соединенных Штатов. Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) тогда писало, что Трамп выразил желание сотрудничать в борьбе с распространением коронавирусной инфекции и предлагал наладить отношения между двумя государствами. В письме говорилось, что Трамп впечатлен теми усилиями, которые предпринимает КНДР в борьбе с эпидемией COVID-19.