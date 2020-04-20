Преследования и дискриминация: коронавирус разжигает антисемитизм

Пандемия коронавируса дала почву для появления множества теорий заговора, однако некоторые из них вновь подняли на поверхность проблему антисемитизма.

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В феврале иракский политолог Мухаммад Садек аль-Хашеми, выступая на телеканале Al Ayam TV, заявил, что коронавирус был создан «американцами и евреями», чтобы сократить численность население земли. Он также считает, что евреи владеют «монополией на лаборатории, разрабатывающие биологическое и ядерное оружие».

В Иране доктор Али Карами заявил, выступая в телеэфире, что коронавирус был произведен в одной из американских лабораторий для борьбы с некоторыми странами. Он сообщил, что американцы и израильтяне создали «этническое оружие», которое вызывает более высокий уровень смертности «среди определенных рас». Именно этим, по его мнению, и обусловлена критическая ситуация с коронавирусом в Иране.

На турецком телеканале ATV один из экспертов заявил, что лекарство от коронавируса будет разработано создателями вируса, отметив, что «Израиль уже нашел вакцину». На уточняющий вопрос телеведущего о том, что израильтяне распространили коронавирус, он ответил утвердительно.

Тему антисемитизма на фоне пандемии обсудили накануне участники презентации доклада Центра Кантора при Тель-Авивском университете о состоянии антисемитизма в мире. Результаты исследования, представленные в Тель-Авиве, свидетельствуют также, что количество преступлений в мире на почве антисемитизме в последнее время растет.

Так, в 2019 году число крупных случаев насилия по отношению к евреям увеличилось на 18% по сравнению с 2018 годом (456 случаев в 2019 году по сравнению с 387 в 2018 году). По меньшей мере 53 синагоги и 28 общинных центров и школ подверглись нападению, что также свидетельствует о росте таких инцидентов на 12% и 6% соответственно. На 47% выросли случаи, несущие угрозу жизни евреям, на 24% увеличилось количество нападений на частную собственность.

Согласно отчету агентства Евросоюза по фундаментальным правам, за 2019 год 41% евреев в возрасте 16-34 лет рассматривали возможность эмиграции из Европы из-за антисемитизма.

Особая ситуация сохраняется в Германии, где 9 октября в городе Галле произошла стрельба у синагоги. Погибли два человека, еще двое пострадали. Подозреваемый 27-летний немец, как сообщили власти, планировал проникнуть в синагогу, в которой находился 51 человек, и устроить там «бойню», но ему не удалось. Власти рассматривают нападение на синагогу как правоэкстремистский террористический акт антисемитской направленности.

Всего за год немецкая полиция зарегистрировала 1839 инцидентов на почве антисемитизма, совершаемые, в основном, представителями неонацистских и крайне правых группировок.

Рост числа преступлений вызывает беспокойство в некоторых странах. В феврале в США был создан Международный альянс по защите религиозной свободы. В первом его докладе сообщалось о росте антисемитизма на почве нацистских и исламистских идеологий.

В декабре 2019 года президент США Дональд Трамп подписал указ, требующий от профильных министерств и ведомств в полугодовой срок представить Белому дому предложения по борьбе с антисемитизмом.

«К сожалению, и в наши дни еще есть среди евреев мужчины, женщины и дети, которые подвергаются преследованию и дискриминации. Чтобы бороться с ростом антисемитизма в США, я выпустил в декабре 2019 года исполнительный указ, который поможет бороться с расистской и антисемитской дискриминацией», — заявил Трамп в январе.

Европейский союз учредил рабочую группу, задача которой направлять странам-членам содружества рекомендации по осуществлению мер для борьбы с антисемитизмом.

В начале марта парламент Австрии единогласно принял резолюцию в которой осуждает кампанию «Бойкот, отчуждение и санкции» (BDS — политическое движение, призывающее к бойкоту израильских товаров) как антисемитскую.

Год назад BDS был признан антисемитским движением парламентом Германии. В январе глава МИД страны Хайко Маас в своей статье для журнала Der Spiegel призвал Евросоюз к усилению борьбы с антисемитизмом в Европе.

Он также заявил о необходимости активного обсуждения этой проблемы в Совете ЕС, Совете Европы и Международном альянсе в память о Холокосте.

Призывая усилить конкретные меры по борьбе с антисемитизмом, Маас заявил, что в 2020 году Германия намерена выделит ОБСЕ для этих целей полмиллиона евро.

23 января состоялся Всемирный форум памяти жертв Холокоста. В его работе приняли участие президент Израиля Реувен Ривлин, глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху, а также главы государств и правительств 51 стран, в том числе России. Работа форума приурочена к 75-й годовщине освобождения лагеря смерти Освенцим.

Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на форуме, также заявил о росте антисемитизма по всему миру.

«Нужно признаться, что мы, видимо, что-то упустили, раз столько наших людей, столько молодежи, готовы верить в то, во что они верят, и питать ненависть, — сказал Макрон. — Нужно учить и учить, равнодушие — это пособничество преступлению».