Парад суверенитетов: что Лондон требует от Европы

На фоне пандемии коронавируса завершающий этап выхода Великобритании из ЕС идет своим чередом. 20 апреля начался очередной раунд переговоров между делегациями от Лондона и Брюсселя об экономических и торговых условиях их дальнейшего сосуществования. Переговоры, которые откладывались с марта, проходят по видеосвязи и продлятся неделю.

Реклама

Сейчас Соединенное Королевство переживает переходный период после Brexit — на территории страны по-прежнему действуют правила и стандарты ЕС. Переходный период заканчивается в декабре этого года и до это времени стороны должны заключить торговое соглашение, которое охватило бы все сферы жизни Великобритании.

Причем этот срок был определен еще на начальных этапах переговоров об условиях Brexit, когда планировалось, что Лондон покинет содружество 29 марта 2019 года. То есть стороны тогда выделили на этот процесс 21 месяц. Но поскольку Brexit состоялся только 31 января этого года, срок переходного периода сократился в два раза.

Времени на заключение торгового соглашения остается критически мало, об этом твердил с самого начала Евросоюз, намекая Лондону на возможность продлить срок действия переходного периода.

А в марте в процесс переговоров вмешалась и пандемия коронавируса — серия консультаций команд переговорщиков состоялась по видеоконференции, что, конечно, вносит свои коррективы, в работу обеих делегаций, лишая их весомой доли интенсивности и плодотворности.

Правительство Шотландии на фоне перезапуска переговоров призвало Бориса Джонсона продлить переходный период на два года.

«Продление переходного периода позволит Великобритании быть как можно ближе к ЕС и даст возможность переосмыслить будущие отношения», — заявил шотландский министр по вопросам конституции, Европы и внешней политики Майкл Рассел.

Однако правительство Бориса Джонсона проявляет завидное упорство и не намерено продлевать переходный период.

В марте процесс застопорился из-за пандемии, было отменено сразу два раунда переговоров, что разрушило и без того напряженный график. В прошлую среду главы делегаций — Мишель Барнье со стороны ЕС и Дэвид Фрост со стороны Великобритании — обсудили по видеосвязи необходимость возобновить совместную работу.

В понедельник Барнье и Фрост обсудили главные аспекты торговой сделки, теперь работа будет передана сформированным 11 комитетам с обеих сторон, каждый из которых займется своей сферой. Великобритании и Евросоюзу предстоит провести большой объем работы и прийти к соглашениям в таких областях, как торговля товарами и услугами, рыболовство, строительство автомобильного и авиационного транспорта, сотрудничество в области энергетики и ядерной энергетики, законодательство о конкуренции, которое бы выравнивало «игровое поле» для участников рынка.

Переговоры, несомненно, пройдут не без сложностей, особенно учитывая упорство Лондона в нежелании продлевать переходный период.

«Переход заканчивается 31 декабря, мы не будем продлевать его. Если ЕС спросит, мы скажем нет», — сказал ранее Дэвид Фрост.

У Евросоюза такая принципиальность вызывает раздражение — правительства по всему миру сосредоточили усилия на борьбе с пандемией и защите экономики, а Великобритания отказывается продлить срок переходного периода, чтобы иметь возможность отложить этот вопрос.

Кроме того, еще до начала переговоров стало ясно, что стороны занимают кардинально различные позиции сразу по нескольким вопросам. Значительную часть противоречий им предстоит разрешить до июня, когда в переговоры вступит Борис Джонсон и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Следующие раунды дискуссий между делегациями назначены на 11 мая и 1 июня. За это время им необходимо преодолеть противоречия в четырех ключевых областях.

Рыболовство

Достаточно серьезные противоречия касаются сферы рыболовства. Дело в том, что Евросоюз намерен сохранить свой доступ к водам Великобритании.

Для Лондона это положение кажется неприемлемым. Великобритания рассчитывает на введение рыболовных квот, чтобы получить возможность ограничивать доступ для европейских рыбаков и порвать с ненавистной ему общей политикой рыболовства. Подобные соглашения о квотах Евросоюз заключил с Исландией и Норвегией.

Возвращение контроля над водами — принципиальный вопрос для правительства, которое возглавляют евроскептики. Для Лондона этот факт отразит, что Великобритания стала независимым прибрежным государством.

Политика в области конкуренции

Так называемое «ровное игровое поле», обеспечивающее честную конкуренцию на рынке, лежит в основе требований Евросоюза касательно будущих отношений с Великобританией.

Брюссель готов предоставить Великобритании доступ на европейский рынок емкостью в 450 млн человек. Однако Лондон должен согласиться соблюдать правила ЕС и придерживаться тех же стандартов.

Брюссель опасается, что Великобритания, которая, как бывший член ЕС, прекрасно ориентируется на европейском рынке, следуя своим торговым правилам и стандартам, сможет подорвать конкуренцию на рынке, подкупив, например, более низкими ценами.

Это условие Евросоюза требует, в свою очередь, сохранения влияния Европейского суда — еще одного серьезного противоречия между сторонами.

Европейский суд

Надзор Европейского суда означает для Брюсселя гарантию, что Великобритания не снизит стандарты окружающей среды и не ограничит права трудящихся, что, в свою очередь, не повлияет на конкуренцию на рынке.

Дэвид Фрост, однако, уже заявил членам своей делегации, что их задача заключается в том, чтобы добиться результатов референдума о выходе страны из ЕС — восстановления суверенитета Великобритании.

Он также предупредил Брюссель, что Лондон ни при каких обстоятельствах не позволит Европейскому суду влиять на законодательство Великобритании.

Однако и эта позиция приводит к еще одному противоречию.

Полицейская система и система уголовного правосудия

Евросоюз настаивает, что если Лондон намерен продолжить сотрудничество в сфере безопасности и уголовного правосудия, то это потребует сохранения надзора Европейского суда.

По мнению Брюсселя, все, что касается обмена данными, информацией о европейских гражданах, должно попадать под ведение Европейского суда.

Лондон хотел бы продолжить сотрудничество в этой сфере, но лишь частично, по примеру Исландии и Норвегии, которые не имеют полного доступа к базам данных ЕС и не проводят совместные полицейские операции. Соединенное Королевство настаивает, что это положение также касается суверенитета Великобритании.

Торговое соглашение

По всем вышеперечисленным аспектам Лондон намерен заключать отдельные сделки, что также стало предметом спора между ним и Брюсселем.

ЕС вообще рассчитывает, что итогом переговоров станет одно всеобъемлющее соглашение, которое охватило бы все аспекты дальнейшего сосуществования сторон. Однако Лондон будет настаивать на разных сделках в разных областях, в том числе и рыболовства, авиации, энергетики и, конечно, миграции. Эти отдельные договоренности должны стать лишь дополнением к основному соглашению с ЕС, уверены в Великобритании.

В целом, Борис Джонсон хочет заключить с Брюсселем сделку о свободной торговле, аналогичную той, что Евросоюз имеет с Канадой. Это позволит Лондону не следовать правилам и стандартам ЕС.

Брюссель обращает внимание на разницу в территориальном положении между Великобританией и Канадой и гораздо большем объеме торговли с ЕС.

«Великобритания говорит, что хочет Канаду. Но проблема в том, что Великобритания — это не Канада», — заявил ранее Барнье.

У Лондона, однако, свое мнение на этот счет.

«География не повод для подрыва демократии. Мы не будем согласовывать правила ЕС с условиями ЕС, регулируемыми законами ЕС и институтами ЕС», — сказал министр по Brexit Майкл Гоув, выступая перед депутатами палаты общин.

Лондон уже дал понять, что если Брюссель не пойдет на его условия, то он готов к другому формату отношений, менее выгодному. В таком случае Великобритания предлагает выстраивать дальнейшие отношения на основе правил Всемирной торговой организации. Это приведет к восстановлению границ, появлению на них многокилометровых пробок и, вероятно, установлению Евросоюзом импортных пошлин на британские товары.