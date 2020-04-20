«Паралич государства»: почему Польша не переносит выборы

Лидер оппозиционной партии «Гражданская платформа» Борис Будка призвал перенести президентские выборы в Польше на май 2021 года. По его словам, это решение позволит ввести в стране режим ЧС на фоне пандемии коронавируса.

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«Безопасные выборы являются частью плана «безопасная Польша». Если мы снизим температуру политического спора, можно будет свободно и без разногласий позаботиться о том, что является наиболее важным, то есть о здоровье и экономической безопасности поляков», — добавил Будка.

По последним данным, в Польше зарегистрировано более 9,4 тыс. случаев заражения коронавирусом, в том числе 362 летальных.

На территории страны действуют жесткие меры для борьбы с эпидемией, но власти не собираются вводить режим чрезвычайной ситуации.

Одна из причин заключается в том, что в условиях «стихийного бедствия» выборы президента придется перенести как минимум на конец лета.

План оппозиции

Заставить правительство ввести режим ЧС поможет внесение изменений в ряд нормативных актов, уверен Борис Будка, следует обязать власти автоматом утвердить необходимые меры, с условием продолжения эпидемии более 30 дней.

Говоря о способе проведения выборов через год, Будка предложил традиционные выборы вместе с заочным и онлайн-голосованием. Последний пункт лидер «Гражданской платформы» потребовал проработать отдельно, чтобы обеспечить необходимую прозрачность и безопасность.

При этом сами выборы должна организовывать Национальная избирательная комиссия (НИК), а не власти. Ей, по замыслу автора, предстоит обеспечить соблюдение всех необходимых мер безопасности на голосовании, в частности, проконтролировать печать бюллетеней.

Перенос выборов сможет гарантировать проведение полноценной избирательной кампании, добавил Будка, в таком случае она будет справедливой для всех кандидатов.

«Выборы в мае этого года и голосование по почте должно быть исключено», — подчеркнул лидер «Гражданской платформы».

План политика достаточно прост, он собирается работать в связке с бывшим вице-премьером и министром науки Ярославом Говином (лидер польской правоцентристской партии «Согласие»), который ушел в отставку в начале апреля из-за несогласия с намерением властей проводить выборы, несмотря на пандемию коронавируса.

Как пишет Rzeczpospolita, Будка рассчитывает с помощью Говина заручиться поддержкой большинства в парламенте и протолкнуть необходимые изменения. Для этого ему необходимо получить 230 голосов из 460.

При этом у правящей партии «Право и Справедливость», которая не собирается откладывать выборы, 235 мест в польском сейме, а у «Гражданской платформы» всего 134 мандата. Партия «Согласие» вовсе имеет всего 18 депутатов в сейме, и Говин может лишь помочь Будке постараться переманить на свою сторону парламентариев из партии «Право и справедливость».

Насколько этот план будет успешным, пока судить сложно.

Риск для президента

Впрочем, действующий президент Польши Анджей Дуда считает, что возможный перенос выборов несет даже большую опасность для страны. По его мнению, Польша может погрузиться в хаос без голосования в мае.

«Если мы не выберем президента, то страна погрузится в хаос. Опасно отсутствие выборов, потому что это приведет к параличу государства. Нужны будут новые нормы, необходимые для борьбы с эпидемией и спровоцированным ей экономическим кризисом, новые решения, которые не смогут вступить в силу», — сказал Дуда в интервью Gazeta Polska.

Выборы позволяют обеспечивать эффективное функционирование государства, резюмировал президент, их не стоит считать только «праздником демократии».

Действия властей Польши по отношению к выборам президента похожи на отчаянное сопротивление, так как правительство сделало все для их организации в любых условиях. В частности, в спешном порядке были приняты изменения избирательного кодекса, которые позволяют голосовать по почте.

Вероятно, это обусловлено возможным вторым туром выборов из-за прогнозируемого падения рейтинга Дуды. По апрельскому опросу IBRiS, действующий президент лидирует в гонке, набирая 52,9%, его ближайший соперник — кандидат от «Гражданской платформы» Малгожата Кидава-Блоньская получает лишь 11,4%.

При этом мартовское исследование социологов показывает, что в случае переносе выборов Дуда получает 45,1%, а Кидава-Блоньска — 17,2%. В таких условиях второго тура выборов не избежать, а на нем у президента могут возникнуть определенные трудности.

Аналитики из Rzeczpospolita уверены, что Дуде не удастся легко победить, а также нельзя исключать возможный провал президента.