«Не переезжаем»: как посольство России сменило адрес в Праге

Российское посольство в Чехии заявило, что смена адреса дипмиссии не носит «политического звучания», как это пытались представить местные СМИ со ссылкой на МИД республики. Объяснение смены адреса было опубликовано на странице диппредставительства в Facebook.

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«В последние дни в чешских СМИ со ссылкой на МИД Чехии появилась информация о том, что Посольство России якобы намерено использовать в качестве «нового» официального адреса адрес своего консульского отдела: улица Коруновачни, ориентационный номер 34. Эта информация не соответствует действительности», — говорится в комментарии.

Дипломаты обратили внимание, что в марте мэрия Праги предупредила посольство, что прекращается существование адреса площадь Под Каштаны, 1, который ранее был официальным адресом российской дипмиссии. «Согласно данному уведомлению за представительским зданием «сохраняется адрес: улица Коруновачни, ориентационный номер 36», — сообщили российские представители.

Они отметили, что название улицы Коруновачни является историческим. «[Оно] используется более ста лет и, как нам кажется, вероятность ее переименования значительно ниже, чем у внезапно появившегося в чешской столице топонима «площадь Бориса Немцова».

«Посольством принято решение в дальнейшем использовать адрес улица Коруновачни, ориентационный номер 36 в качестве своего официального адреса», — рассказали в дипмиссии о своем решении.

Об этом дипломаты предупредили на днях и внешнеполитическое ведомство страны. В комментарии отмечается, что российские дипломаты удивлены тем, насколько поспешно МИД Чехии «придал огласке содержание данной ноты, носившей исключительно технический характер».

«Складывается впечатление, что этому сюжету здесь намеренно пытаются придать политическое звучание», — обратили внимание в российской дипмиссии.

В то же время в посольстве России в Чехии отметили, что речь о переезде диппредставительства не идет, «как это поспешили преподнести в чешских СМИ». «В этом любой профессиональный журналист мог бы легко удостовериться, проверив информацию в кадастре недвижимости (благо, она доступна в интернете). Официальным адресом Посольства России в Чехии, как и прежде, остается адрес представительского здания дипмиссии», — заключили российские дипломаты.

В конце февраля власти Праги переименовали площадь Под Каштаны, на которой располагалось посольство, в площадь Бориса Немцова.

«Решение о переименовании площади Под каштанами в честь Бориса Немцова принято. Это акт солидарности с российской оппозицией», — отметили в пражской мэрии в комментарии ТАСС 24 февраля.

О самой инициативе переименования сообщал мэр Праги Зденек Гржиб в начале февраля. Церемония открытия площади Бориса Немцова состоялась 27 февраля, в пятую годовщину убийства российского политика.

При этом пресс-секретарь главы республики Иржи Овчачек назвал решение властей столицы Чехии «однозначно политическим шагом». Против переименования площади выступали активисты, в частности, чешские политики и журналисты.

В Кремле изменение названия площади восприняли как суверенное право городских властей Праги. Об этом в феврале сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в комментарии изданию РБК, которое принадлежит Григорию Березкину.

«Мы бы, конечно, предпочли, чтобы городские власти одновременно не забывали Красную армию и красноармейцев, которые пожертвовали жизнь ради освобождения города от нацистов», — добавил Песков.

Это не первый поступок со стороны властей иностранного государства, связанный с именем Немцова. В марте 2019 года вблизи российского посольства на Украине киевские власти открыли сквер и мемориальную доску имени Бориса Немцова. За год до этого в Вашингтоне именем политика назвали участок Висконсин-авеню перед российской дипмиссией.

Российского политика Бориса Немцова застрелили в центре Москвы в 2015 году. произошло это 27 февраля на на Большом Москворецком мосту возле Кремля. Спустя два года соучастники убийства Заур Дадаев, братья Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев были приговорены московским окружным военным судом на основании обвинительного вердикта присяжных к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима.