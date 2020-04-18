Время «сложных вопросов»: в чем Запад подозревает Китай

Президент США Дональд Трамп одним из первых мировых лидеров выступил с резкой критикой Китая в связи с распространением по миру новой коронавирусной инфекции COVID-19.

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Еще в марте он говорил, что Пекин скрывает реальную статистику случаев заражения на своей территории. Он не стеснялся называть вирус «китайским» и всячески давал понять, что по его мнению, ответственность за пандемию несет именно КНР.

Тогда подобные заявления служили лишь поводом для очередных обвинений Трампа в ксенофобии. За четыре года своего президентства глава Белого дома зарекомендовал себя как нетерпимый в отношении Китая лидер, развязавший масштабные торговые войны с Пекином.

Однако в последние дни риторику Трампа подхватили политики других государств.

Например, в недавнем интервью изданию Financial Times президент Франции Эммануэль Макрон заявил о «темных пятнах» в управлении эпидемией со стороны китайских властей.

«Учитывая эти различия и то, что сегодня представляет собой Китай, я выражаю уважение, но давайте не будем наивными и не будем говорить, что они справились с эпидемией гораздо лучше. Мы не знаем. Очевидно, что там случилось то, чего мы не знаем», — заявил французский лидер.

Временно исполняющий обязанности премьер-министра Великобритании глава МИД страны Доминик Рааб также присоединился к критике Пекина. По его словам, Лондон больше не сможет вести дела с Китаем «как обычно». Он считает, что в первую очередь международное сообщество должно провести расследование и выяснить, как началась вспышка коронавируса, почему ее не удалось остановить на ранних этапах и какова роль правительства Китая в этих событиях.

По его словам, мир должен задать Китаю «сложные вопросы», чтобы выяснить правду.

Продолжает критику Китая и Дональд Трамп. На днях он вновь заявил, что Пекин скрывает реальное положение дел с пандемией, а также намекнул на будущее разбирательство: «Произошло много странных вещей, идет много расследований, и мы намерены выяснить. Это пришло из Китая, 184 страны пострадали, это очень плохо. Необходимо выяснить, где это возникло».

Сам Пекин на днях только укрепил недоверие международного сообщества к своим заявлениям. 17 апреля власти китайского Уханя, города, с которого началось распространение коронавируса по всему миру, заявили, что от коронавируса погибло большее число людей, чем сообщалось раньше.

Власти уверяют, что намеренного сокрытия данных не было. Произошло именно уточнение данных: медики включили в отчеты информацию об умерших за пределами больниц.

В заявлении китайских властей смущает его математическая точность: число жертв увеличилось ровно в полтора раза, с точностью до человека: с 2 579 до 3 869.

Неудивительно, что американский президент тут же обратил на это внимание в своем Twitter: «Китай только что объявил об удвоении количества смертельных исходов от невидимой угрозы. Настоящая цифра наверняка гораздо выше, чем эти данные, и гораздо выше показателя США, даже нельзя сравнивать!»

Подозрения в адрес Китая разжигают и многочисленные публикации в СМИ, проливающие свет на то, что произошло в Ухане.

Например, 14 апреля в The Washington Post вышла статья, в которой сообщалось, что сотрудники американского посольства в Пекине еще два года назад выражали сомнения в безопасности лаборатории в Уханьском институте вирусологии. По данным издания, там изучали как раз группу коронавирусов.

На следующий день в Bloomberg была опубликована информация, что более половины зараженных переносят коронавирус без симптомов, что делает предотвращение и отслеживание эпидемии исключительно сложным. Эта информация идет вразрез с более ранними заявлениями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о том, что случаи бессимптомных заболеваний редки и не вносят значительного вклада в распространение инфекции.

Но в большей степени репутационный ущерб китайским властям наносят истории уханьских врачей и простых жителей, столкнувшихся с самым началом эпидемии.

Широкую известность обрела история 33-летнего врача Центральной больницы Уханя Ли Вэньляна, который еще в декабре писал своим коллегам в мессенджере WeChat о вспышке заболевания, похожего на атипичную пневмонию. Ли Вэньян был задержан, его предупредили об ответственности за распространение ложной информации и панических настроений. В феврале он умер от COVID-19.

Отдельным фронтом информационной атаки на Китай стали связи Пекина с руководством ВОЗ. Глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус является выходцем из Эфиопии — страны, основным торговым партнером и инвестором которой является Китай. Еще в момент его назначения не обладающего медицинским образованием Гебрейесуса подозревали в связях с китайским правительством.

На официальном уровне критика в адрес главы ВОЗ не звучит. Но вот саму организацию президент США осуждает при каждом удобном случае. Основное обвинение: работа в интересах Китая. В частности, Трамп возмущен призывом ВОЗ не поддаваться ксенофобии и не закрывать границы с Китаем. А также — за первоначальный отказ признать, что данный коронавирус передается человеку.

Наблюдение за хронологией событий играет не в пользу Пекина и ВОЗ.

Самый крупный в мире медицинский журнал Lancet опубликовал статью о новом заболевании в китайском Ухане еще 6 декабря. Уже тогда медики говорили о возможности передачи вируса от человека к человеку. В конце декабря эта информация была направлена в ВОЗ уже на официальном уровне — от правительства Тайваня. Однако организация на письмо из находящегося в конфликте с Пекином Тайбэя никак не отреагировала.

Впрочем, 31 декабря о болезни ВОЗ сообщил уже сам Китай. Начиная с этого момента организация наблюдала за развитием событий. Многие страны мира начали эвакуировать своих граждан из Уханя — за январь город успели покинуть пять миллионов человек.

22 января Гебрейесус похвалил правительство КНР за их действия по борьбе со вспышкой. Он настаивал, что другим странам закрывать границы не нужно. А на следующий день Ухань был полностью закрыт от мира на карантин.

Действия ВОЗ уже обернулись для организации серьезными последствиями. США — крупнейший ее донор — приостановили финансирование до окончания расследования. Как итоги этого расследования повлияют на отношения западных стран с Китаем — пока открытый вопрос.