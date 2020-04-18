«Главное — борьба с Трампом»: как Байден рвется в Белый дом

Бывший вице-президент Джо Байден заявил, что начал собирать команду для Белого дома, так как фактически уже стал кандидатом в президенты от Демократической партии.

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«Это уже началось. Звучит самонадеянно. Я не хочу сказать, что мы об этом думали месяц назад. Но переходная команда уже собирается», — объявил бывший вице-президент в ходе сбора пожертвований на свою кампанию.

Байден пока не будет анонсировать, кто именно войдет в команду. Но он уверяет, что это обязательно будут «первоклассные» люди. Объявлений по персоналиям стоит ждать ближе к выборам.

При этом уже известно, что на пост вице-президента кандидат рассчитывает взять женщину, но пока «напарник» еще не выбран.

Как отмечал Байден, экс-президент Барак Обама посоветовал ему взять того, кто сможет компенсировать его слабые стороны.

Возможных кандидатур достаточно много, но выделяется на общем фоне его бывшая соперница по предвыборной гонке — сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен. Она уже поддержала Байдена как представителя Демпартии на будущих президентских выборах и намекнула, что не откажется принять должность вице-президента в случае его победы.

«Байден знает, что правительство, обладающее честностью, компетентностью и добрым сердцем, спасет жизни и благосостояние людей. Мы не можем позволить, чтобы (президент США) Дональд Трамп продолжал ставить под угрозу жизнь и благосостояние всех американцев», — говорила Уоррен.

Тенденция на объединение

Поддержка Уоррен играет важную роль для Байдена как кандидата в условиях раскола внутри Демпартии. В последнее время в ней наблюдается сильный уклон в левую сторону, что создает трудности для бывшего вице-президента — представителя умеренного крыла.

«Допускаю, что Уоррен — один из вероятных вариантов. Она — умеренный социалист, и это позволит Байдену протянуть руку своим противниками, а также женщинам-избирателям.

Это достаточно сильный ход, так как в США еще никогда не было вице-президента женщины»,

— отметил в разговоре с «Газетой.Ru» профессор факультета права НИУ ВШЭ Александр Домрин.

Пока неизвестно, решит ли команда бывшего вице-президента пойти этим путем, но курс на сближение с прогрессивным крылом уже наблюдается. Так, Байден взял на вооружение некоторые политические идеи своих бывших соперников-социалистов.

Он высказался в поддержку отмены некоторых законодательных положений, усложняющих процедуру банкротства. Кроме того, согласился с необходимостью отмены студенческого долга и расширения пособия по социальному обеспечению во время пандемии коронавируса.

Немаловажным фактором является и поддержка со стороны бывшего главного оппонента Байдена — сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса. В начале апреля кандидат решил выйти из предвыборной гонки, тем самым сделав бывшего вице-президента единственным кандидатом от демократов.

При этом Сандерс открыто выступил в поддержку Байдена, пообещав помочь ему попасть в Белым дом.

«Я прошу всех американцев, всех демократов и независимых, а также многих республиканцев объединиться в этой кампании и, как и я, поддержать данную кандидатуру (Байдена)», — заявил сенатор.

Таким образом кандидатуру бывшего вице-президента поддержали все его экс-соперники, продемонстрировав тенденцию на объединение Демпартии против главной угрозы — Дональда Трампа.

Повторение кризиса

В первую очередь это необходимо демократам для того, чтобы избежать повторения итогов предыдущих выборов, когда большая часть сторонников левого крыла попросту отказалась голосовать. На это повлияли действия верхушки партии в отношении Сандерса: в 2016 году он также участвовал в предвыборной кампании, но его кандидатуру фактически срезали в пользу экс-госсекретаря Хиллари Клинтон.

Сторонники сенатора восприняли это в штыки и попросту не пошли на выборы, что по мнению ряда аналитиков, могло стоить Клинтон необходимых для победы голосов. При этом Сандерс тогда также призывал всех голосовать за экс-госсекретаря, но ситуацию это не улучшило.

Пока Байдена нельзя называть единым кандидатом от партии, да и его рейтинг хуже, чем у Клинтон в 2016 году.

Так, согласно апрельскому опросу HuffPost-YouGov, лишь 35% демократов удовлетворены выбором бывшего вице-президента в качестве кандидата. Негативно это решение восприняли 28% респондентов, а еще 13% расстроены текущей ситуацией.

Лучшим выбором Байдена считают только 40% опрошенных, а 44% уверены, что это не так. Для сравнения: у Клинтон в преддверии выборов была поддержка 56% избирателей-демократов, и только 32% называли ее плохим выбором.

«Совсем не факт, что демократы объединятся. Не исключено, что многие из тех, кто поддерживал Сандерса или Уоррен пойдут голосовать за Трампа или просто не пойдут на выборы. Ситуация очень странная, когда нет никакой причины для демократов идти голосовать, кроме как «свалить Трампа». Это отражает кризис самой партии и ее идеологии», — считает Александр Домрин.

Байдену нечего предложить избирателям, кроме борьбы с Трампом, подчеркнул эксперт, но этого недостаточно для того, чтобы заставить их голосовать за него.

Бывшего вице-президента точно поддержат умеренные демократы и партийные фундаменталисты, но вряд ли этого хватит для победы.

В нынешних условиях главная задача для Байдена — найти пути к объединению партии, что пока у него не слишком получается. К слову, поддержка со стороны левых — Уоррен и Сандерса — также не оказала должного эффекта. Однако нельзя исключать, что ситуация изменится уже ближе к выборам.