Спасти и сохранить: как ограничивают верующих в пандемию

В мире, по последним данным, зафиксировано более 2,3 млн случаев заражения новым коронавирусом COVID-19, а количество погибших превысило отметку в 160 тыс. человек. Для сдерживания пандемии большинство государств прибегают к жестким ограничениям, в особенности запрету массовых мероприятий, а также пытаются закрыть все места крупного скопления людей.

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Под последний пункт попадают объекты, важные для верующих, и тут дела обстоят несколько сложнее, чем с приостановкой работы вокзалов или аэропортов. По большей части, религиозные организации существуют отдельно от государства и просто ввести запрет не представляется возможным.

Кроме того, в каждой стране стоит учитывать общее количество тех или иных верующих, и общую религиозность населения.

Это создает для властей определенные риски, так как настраивать против себя потенциальных избирателей невыгодно, а возможные протесты могут лишь усугубить эпидемиологическую ситуацию.

Главная проблема также заключается в том, что разгар пандемии выпал на важный период для представителей трех конфессий — христиан, иудеев и мусульман. В апреле празднуются православная и католическая Пасха, Песах и начинается месяц Рамадан. Все они подразумевают соблюдение определенных условий для верующих, в частности, молитв в храмах, синагогах или мечетях.

Проведение богослужений во время пандемии сулит возможным всплеском заболеваемости, что может существенно подорвать борьбу той или иной страны с коронавирусом. Однако не каждое правительство решается на полное закрытие молитвенных мест.

Христианский формат

Если говорить о странах, в которых большая часть населения исповедует христианство, то тут сложная ситуация наблюдается в Армении.

Несмотря на введение режима ЧП, власти так и не смогли добиться полного закрытия церквей. В этом правительству мешает Армянская апостольская церковь (ААЦ), которая формально поддерживает ограничения, но не спешит отменять воскресные богослужения.

Как говорил архиерей Арцахской (Карабахской) епархии ААЦ архиепископ Паргев Мартиросян, полностью заблокировать мероприятия в церквях может только католикос — высшее духовное лицо.

При этом ряд представителей Армянской апостольской церкви называют коронавирус «божьей карой», а некоторые и вовсе намекают на движение мира «к самоуничтожению» посредством пандемии. Впрочем, основные санитарные рекомендации верующих в Армении все же призывают соблюдать, да и часть проповедей были переведены в онлайн-формат по примеру других стран.

Похожая ситуация происходит в Грузии, где также действует режим ЧП и церкви частично продолжают свою работу.

Не пугает грузинских православных даже комендантский час — он действует с 21.00 до 06.00. По мнению главного инфекциониста страны Амирана Гамкрелидзе, Грузия уже находится в шаге от введения полного карантина, и празднование Пасхи может ухудшить ситуацию.

Однако полностью закрывать церкви власти не стали, столкнувшись с непониманием со стороны религиозных лидеров — грузинский патриарх открыто призвал относится к вирусу со смирением. В итоге правительство Грузии лишь пообещало обеспечить необходимые меры безопасности во время праздника и заверило в том, что находится в тесной координации с церквями.

В тоже время в США все церкви были успешно закрыты еще в конце марта, а религиозные лидеры, в целом, солидарны с жесткими мерами, считая их необходимыми. Большая часть конфессий на американской территории перешла в онлайн-формат, что неожиданно привело к появлению различных проповедников-целителей.

К примеру, ведущий религиозной передачи «Победоносный голос верующего» Кеннет Коупленд пытался вылечить своих зрителей от коронавируса не выходя из студии.

При этом болезнь он связывал с «дьяволом», тем самым опровергая слова своего коллеги Рика Уайлза — он утверждал, что вирус послан Богом для очистки планеты от грехов.

В целом, с пониманием к пандемии относятся в Европе, главные храмы того же Ватикана закрыты для посетителей, как и церкви в ведущих европейских странах. Впрочем, существуют и исключения, в частности, Швеция никак не ограничивала своих жителей на Пасху, лишь попросив их действовать ответственно.

В Польше же священники вместе с властями нашли интересное решение для освящения пиши в праздник. У церквей будут выставлены столы, на которых священники каждый час будут проводить необходимые действия. Все желающие должны будут ждать своей очереди и соблюдать меры социального дистанцирования, а также остальные меры предосторожности.

Ортодоксальные проблемы

Пожалуй, сложнее всего в данный период приходится Израилю, в котором находится часть святой земли для всех трех конфессий — Иерусалим. Если храмы и мечети удалось закрыть для прихожан, оставив священнослужителей проводить необходимые богослужения, то с иудеями в преддверии Песаха возникли проблемы.

Израильские власти последовательно усиливали ограничения перед началом паломнического праздника. Как говорил премьер Биньямин Нетаньяху, это судьбоносное время, в которое решается вопрос между жизнью и смертью.

Однако запреты решили проигнорировать ортодоксальные иудеи Иерусалима, которые организовали целую акцию протеста против действий правительства.

За попытку прекратить богослужения в соответствии с правительственными мерами они называли полицейских «нацистами» и бросали в них камни, яйца и металлические стержни. По данным The Jerusalem Post, верующих призвали выходить на улицы раввины их синагог, что в итоге привело к столкновениям с представителями правопорядка.

Властям пришлось силой закрывать «мятежные синагоги», выписывая крупные штрафы протестующим ортодоксам. К слову, разгоняли протесты водометами и шумовыми гранатами, что лишь усилило гнев ряда религиозных лидеров в отношении правительства.

Стоит отметить, что ортодоксальные иудеи с самого начала отказывались следовать рекомендациям властей по борьбе с пандемией, что создает опасность появления крупного очага заболевания. Их доля среди населения Израиля составляет около 12%, до 60% от их количества уже оказались в больницах.

Удаленный Рамадан

Пандемия создает трудности и для мусульман, которые вовсю проводят подготовку к празднованию Рамадана. К примеру, закрыты важные места для паломников — Мекка и Медина — в Саудовской Аравии. Кроме того, для граждан страны запрещены массовые собрания для молитв и посещения мечетей.

По примеру двух других конфессий мусульмане переходят на онлайн-формат богослужений и различных мероприятий. В мусульманских странах власти призывают жителей соблюдать необходимые социальные ограничения и другие меры предосторожности. В целом, религиозные лидеры поддерживают усилия правительств.

В частности, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал иранцев молиться дома во время священного для мусульман месяца Рамадан из-за эпидемии нового коронавируса.

«В отсутствие таких публичных собраний в месяц Рамадан, как молитвы, речи, которых мы лишены в этом году, мы не должны пренебрегать молитвами во время нашего одиночества», — говорил аятолла.

Впрочем, не обходится и без эксцессов, в Киргизии широкую огласку получили случаи с мусульманами, совершившими паломничество в Мекку, несмотря на запреты. Вернувшись домой, они отпраздновали успешное паломничество в соответствии с традициями. На одном из таких мероприятий вирусом заразились около 150 человек.