Задержанный траулер: Москва направила ноту протеста Норвегии

Москва направила ноту посольству Норвегии из-за задержания норвежской береговой охраной 2 апреля около архипелага Шпицберген российского рыболовного траулера «Борей», рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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По ее словам, Россия не признает установленную Осло рыбоохранную зону вокруг Шпицбергена, о чем Москва сообщала и ранее. В этом свете, по словам Захаровой, Москва расценивает такие инциденты как попытки Норвегии незаконно расширить свои права около Шпицбергена, вступая в противоречие с соглашением об архипелаге от 1920 года.

«В год столетнего юбилея этого документа мы призываем Осло неукоснительно следовать духу и букве договора, в основу которого положена идея международного сотрудничества и взаимного уважения прав и законных интересов государств — участников договора», — приводит ТАСС слова представителя дипведомства.

В МИД Норвегии же пояснили, что причиной задержания российского судна является нарушение установленных Норвегией условий ведения рыболовства, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

«Дело было разрешено в обычном порядке, судно было освобождено. Норвегия имеет право и обязана осуществлять юрисдикцию в этой зоне. Установление и обеспечение соблюдения правил рыболовства имеют важное значение для ответственного управления морскими ресурсами», — заверили в Осло.

В феврале нынешнего года Норвегия отказалась от предложения российского министра иностранных дел Сергея Лаврова провести консультации по Шпицбергену.

Об этом сообщил замглавы норвежского внешнеполитического ведомства Аудун Халворсен порталу High North News. Он обратил внимание, что в письме главы российского внешнеполитического ведомства «не содержалось ничего нового».

«Мы отвечаем на запросы российских лиц, имеющих интересы на Шпицбергене, будь то российские граждане или российские компании. Однако Норвегия не проводит консультации с другими странами относительно реализации ее суверенитета над какой-либо частью норвежской территории», — сказал статс-секретарь.

Он отметил, что считает отношения России и Норвегии конструктивными и прозрачными. Вместе с тем Халворсен выразил мнение, что Москве стоило бы восстановить отношения с Западом после того, как на Украине начался кризис.

В начале февраля Лавров направил письмо своей норвежской коллеге Ине Эриксен Серэйде в связи со 100-летним юбилеем договора о Шпицбергене. В послании российский министр напомнил, что этот документ дает сторонам право на одинаково свободный доступ на архипелаг для того, чтобы вести там хозяйственно-экономическую деятельность.

Вместе с тем Лавров выразил озабоченность тем, что были введены ограничения на использование российского вертолета. Кроме того, среди возникших проблем он указал и порядок депортации со Шпицбергена, который направлен против россиян.

Вместе с тем во внешнеполитическом ведомстве России считают, что так называемая рыбоохранная зона была установлена Норвегией неправомерно. В связи с этим российская сторона предложила норвежским дипломатам провести двусторонние консультации.

Чуть ранее посольство РФ в Норвегии заявило, что Осло ограничивает права российских компаний на доступ к минеральным ресурсам, а также на разработку углеводородных месторождений. Посольство также напомнило, что Шпицберген не является «исконно норвежской территорией».

Как указывалось в сообщении в Facebook посольства РФ в Норвегии, Москва лишена возможности участвовать в подаче заявок на некоторые перспективные участки по энергоносителям.

«Российская сторона расценивает вынесение на раунды по распределению лицензий на разработку нефтегазовых ресурсов континентального шельфа участков, расположенных в пределах действия Договора, как нарушающее обязательства Норвегии», — указывает диппредставительство.