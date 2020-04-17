«Готовы рассмотреть»: Россия может помочь Украине в тушении пожаров

Россия готова предоставить помощь в тушении пожара в зоне отчуждения у Чернобыльской АЭС, если Украина попросит, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Мы отслеживаем ситуацию с лесными пожарами. На данный момент просьб от украинской стороны об оказании какого-либо содействия к нам не поступало», — отметила она.

Захарова заверила, что «в случае, если украинские коллеги направят соответствующее обращение», российский МИД «готов рассмотреть его по традиционной дипломатической практике».

Накануне сообщалось, что в воздухе Киева из-за того, что вблизи АЭС тлеет древесина, зафиксирована задымленность и продукты горения, сообщила пресс-служба Киевской городской администрации.

По мнению украинских специалистов, это произошло из-за «пожаров в Чернобыльской зоне и в Житомирской области, а также северо-западного ветра». Столичные власти призвали украинцев не проветривать комнаты и стараться не выходить на улицу. При этом в мэрии Киева заверили, что радиационный фон в городе находится в пределах нормы.

Незадолго до этого сообщалось, что вблизи Чернобыльской АЭС из-за сильных порывов ветра образовались новые очаги тления сухих деревьев.

«В зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения силы и средства ГСЧС продолжают пролив отдельных участков, где наблюдается тление пней, остатков древесины, поваленных сухих деревьев, а также торфяников. Вследствие шквалистых порывов ветра во второй половине дня обстановка осложнилась и появились новые три очага тления», — говорится в заявлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Спасатели также отметили, что эти очаги «не являются масштабными и не имеют угрожающий характер». Кроме того, они не угрожают объектам на территории АЭС.

К тушению очагов тления были привлечены более 1 тыс. человек и 120 единиц техники.

За день до этого — 15 апреля — в ГСЧС сообщили, что вблизи городов Припять и Чернобыль спасатели смогли ликвидировать очаги горения, локализовав их. Подчеркивалось, что на тот момент были потушены и очаги тления.

В ведомстве также рассказали, что от пожаров не пострадали дома «самоселов», которые живут в зоне отчуждения, а также «удалось отстоять дома» в Полесском районе возле зоны отчуждения.

Однако пожар не прошел бесследно. За то время, что огонь распространялся, были уничтожены 12 бывших сел. Их жители были эвакуированы еще в 1986 году после аварии на АЭС. Также сгорел большой массив леса.

Лесной пожар внутри зоны отчуждения у Чернобыльской АЭС начался 4 апреля. После дождей, которые прошли вечером 13 апреля, возгорание пошло на спад, однако спасателям необходимо ликвидировать очаги тления, чтобы огонь не возобновился. По версии властей, возгорание возникло из-за поджога.

Как отметил 14 апреля президент Украины Владимир Зеленский, виновники происшествия были задержаны. По его словам, им грозит «строгая ответственность». Ранее сообщалось, что одного из задержанных подозревают в поджоге около семи гектаров сухостоя.

В своем обращении к украинцам Зеленский призвал не поддаваться панике и заверил, что от граждан страны «никто не скрывает правду». «Угрозы для атомной электростанции, хранилища отработанного топлива и других критических объектов нет. Открытый огонь в зоне отчуждения пока не наблюдается», — сказал он.

Вместе с тем глава государства уточнил, что за предыдущий день было ликвидировано шесть участков возгорания, а сама ситуация «контролируемая, радиационный фон в столице и Киевской области в норме».

В связи с ситуацией Зеленский также одобрил закон об ужесточении наказания за поджог травы и лесов, который был ранее принят украинскими депутатами. Глава государства отметил, что «это быстрая и правильная реакция власти на серьезные вызовы». «Предыдущие штрафы в несколько тысяч гривен были слишком мизерным наказанием за такие серьезные преступления», — подчеркнул президент страны.