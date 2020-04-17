«Грузинская мечта» наяву: пандемия сокрушила оппозицию

Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе уверен, что страна находится в одном шаге от введения полного карантина из-за пандемии коронавируса. По его мнению, Грузия вступила в «невидимую войну» и будущее зависит от каждого гражданина.

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«У нас есть локдаун, в стране объявлено чрезвычайное положение. До полного карантина остался один шаг», — отметил Гамкрелидзе в интервью телекомпании Rustavi2.

Инфекция активно распространяется внутри страны, что повышает опасность, продолжил главный инфекционист Грузии. По его словам,

если люди расслабятся, страну ожидает вспышка заболевания, с которой система здравоохранения не сможет справиться.

По последним данным, в Грузии зафиксировано всего 342 случая заражения коронавирусом, умерли от заболевания лишь три человека. Для сравнения: в США заразились более 670 тыс. человек, а количество летальных случаев превысило отметку в 34 тыс. Однако если американские эпидемиологи считают, что страна выходит на пик эпидемии, в Грузии ситуация обратная: она лишь в начале пути.

Для борьбы с распространением вируса страна ввела жесткие ограничения, в частности режим ЧП и обязательный комендантский час. Кроме того, с 17 апреля начинает действовать полный запрет на передвижение легковых автомобилей. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации власти не исключают введения новых ограничений.

Политический кризис

Эффективность принимаемых мер — спорный вопрос для любого государства, однако в Грузии запреты в особенности повлияли на политическую ситуацию. В начале года в стране был настоящий кризис: представители оппозиции бойкотировали работу парламента, устраивали акции протеста у здания правительства и требовали отставки президента.

Виной тому стали провальное голосование парламента по переходу от смешанной системы выборов к пропорциональной, которое состоялось в ноябре прошлого года.

Оппозиция расценила неудачу как спланированную акцию правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Инициатива была отклонена из-за того, что ряд депутатов от партии отказались ее поддерживать.

Однако гнев оппозиции не заставил «Грузинскую мечту» провести новое голосование. В правящей партии лишь признали наличие определенного несогласия между депутатами, но предстоящие выборы решили провести по смешанной системе. Это выгодно власти, что еще больше беспокоит оппозицию.

На ситуацию обратили внимание международные партнеры Грузии. В январе 2020 года Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) рекомендовала «Грузинской мечте» обеспечить справедливые выборы в стране. В ответ в правящей партии заявили о готовности работать над избирательным законодательством, чтобы оно устраивало все стороны.

В итоге под давлением Запада «Грузинская мечта» приступила к переговорам с оппозицией. Последнее предложение правящей партии выглядит так: 120 из 150 мест в парламенте будут распределены между партиями, набравшими более 1% голосов избирателей, или между блоками, которые смогут получить как минимум столько процентов голосов, сколько субъектов входит в этот блок.

Остальные места будут распределены между победителями выборов в 30 одномандатных округах. Наибольшее количество округов будет в Тбилиси — восемь. Остальные 22 придутся на 10 регионов. При этом распределение мест будет ориентироваться на результаты пропорциональных выборов, а не мажоритарных.

Вирусная заморозка

Соответствующий законопроект «Грузинская мечта» уже внесла на рассмотрение парламента, в настоящее время парламентарии проводят обсуждения поправок к избирательному кодексу и конституции в режиме онлайн.

Впрочем, это нельзя назвать активным обсуждением, так как с появлением коронавируса в Грузии политическая активность сошла на нет. Как заявил в разговоре с «Газетой.Ru» старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Вадим Муханов, это связано с тем, что в стране привыкли к публичным выступлениям, а пока этого сделать невозможно.

«Никакой остроты пока нет, так как они находятся лишь в начале пути по распространению вируса. Неизвестно, в каком состоянии страна будет к осенним выборам и какие будут приняты правила игры», — добавил эксперт.

В целом эпидемия фактически исключила оппозицию из повестки, сконцентрировав все внимание избирателей на коронавирусе и действиях властей. Правящая партия получила карт-бланш, и теперь от эффективности ее стратегии зависит и итог предстоящих выборов. Оппозиция же никаких определенных решений принимать не может, а лишь критикует действия властей.

Однако тут присутствуют и риски для «Грузинской мечты»: провал борьбы с пандемией лишит ее шансов на победу. Тем самым дав дорогу оппозиции, которая была против ограничений или запретов.

«Пока все упирается в то, когда закончится эпидемия непосредственно в Грузии. После этого возможен переход к избирательной кампании, но даже в ближнесрочной перспективе прогноз давать сложно», — поясняет Муханов.

К слову, не стоит забывать и о возможности переноса выборов, о чем говорила лидер оппозиционной партии «Единая Грузия — Демократическое движение» Нино Бурджанадзе. По ее словам,

пока выборы планируются на октябрь, но пандемия может изменить расклад.

«Если ситуация с коронавирусом пойдет так, как говорят некоторые эксперты, например, до августа или сентября... Если к этому времени будет продолжаться действие особого режима, при котором просто невозможно проводить предвыборную кампанию, встречаться с людьми и так далее, то, скорее всего, придется переносить выборы», — подчеркнула политик.