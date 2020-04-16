ВОЗ прописали реформу: о чем договорились лидеры G7

16 апреля состоялась видео конференция лидеров стран G7 в связи с пандемией коронавируса. По итогам переговоров лидеры «большой семерки» пришли к необходимости скоординированного ответа на пандемию.

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«Лидеры G7 согласились по-прежнему добиваться всех необходимых мер для обеспечения сильного и скоординированного глобального реагирования на нынешний кризис в области здравоохранения и связанные с ним гуманитарные и экономические бедствия, а также для обеспечения сильного и продолжительного восстановления (экономики)», — сообщает Белый дом.

Одной из тем переговоров стала работа ВОЗ в условиях пандемии.

«Лидеры отметили, что страны-члены Группы семи на ежегодной основе вносят Всемирной организации здравоохранения более миллиарда долларов. Значительная часть беседы шла вокруг отсутствия транспарентности и хронической неверной деятельности ВОЗ в связи с пандемией. Лидеры высказались в пользу процесса тщательного изучения [работы ВОЗ] и реформы [организации]», — говорится в заявлении Белого дома.

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе саммита заявила о полной поддержке таких организаций, как ВОЗ, в условиях пандемии коронавируса. Заявление канцлера направлено на главу Белого дома, который 14 апреля объявил о приостановке финансирования организации.

По мнению Трампа, ВОЗ не справилась должным образом с пандемией коронавируса, и даже способствовала Китаю в сокрытии достоверных фактов об угрозе коронавируса. Кроме того, глава Белого дома считает, что ВОЗ сосредоточила основные усилия именно на КНР, в то время как главным финансовым донором для организации являются США.

«США, как главный спонсор организации, должны настоять на том, чтобы ВОЗ понесла всю ответственность, — заявил он. — Мы продолжим взаимодействовать с ВОЗ, чтобы понять, может ли она осуществить значительные реформы».

США действительно являются главным спонсором ВОЗ. Общий годовой бюджет ВОЗ составляет около $2,5 млрд., причем большая часть из этих денег поступает не в качестве обязательных взносов, а в виде пожертвований стран или других доноров. Однако чаще такие добровольные пожертвования выделяются на конкретные проекты, что ограничивает ВОЗ в установке своих приоритетов.

Крупнейшим донором, выделяющим средства на разработку своих проектов и стали США с началом вспышки пандемии. В 2019 году организация получила от Штатов 400 миллионов долларов — это примерно 15% от всего бюджета организации.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир заявил ранее, что страны «Большой семерки» благодаря совместной работе могут комплексно подходить к разрешению кризиса в сразу нескольких требующих этого сферах — здравоохранения, финансов, гуманитарной помощи, науки и технологий.

Из-за коронавируса был отменен ежегодный саммит в резиденции Кэмп Дэвид, вместо этого пройдет три заседания в режиме онлайн.

Прошедшее заседание стало уже вторым по счету, предыдущее состоялась 16 марта. Повестка переговоров была та же — лидеры обсудили совместные усилия по охране здоровья граждан, а также способы минимизировать влияние пандемии на мировую экономику, поддержку рабочих мест, торговли и инвестиций.

«Мы готовы сделать все необходимое для реализации решительных глобальных ответных мер на основе более тесного сотрудничества и более тесной координации наших усилий. Хотя нынешние вызовы могут потребовать принятия национальных чрезвычайных мер, мы по-прежнему привержены обеспечению стабильности мировой экономики», — говорится в заявлении пресс-службы Белого дома.

Помимо этого, в результате саммита стороны заявили о необходимости «строго скоординированного международного подхода, основанного на науке и фактических данных». Члены «Большой семерки» также договорились об обмене достоверной информацией о ходе и результатах исследований, создании вакцины против коронавируса.

И, конечно, не сходит с повестки саммита вопрос о восстановлении экономики, пострадавшей от пандемии и введения карантина в большинстве стран.

«Действуя сообща, мы будем работать над устранением медицинских и экономических рисков, вызванных пандемией COVID-19, и создадим условия для мощного восстановления мощного, устойчивого экономического роста и процветания», — сообщается в документе.

14 апреля министры финансов стран-членов «Большой семерки» приняли решение предоставить временную отсрочку на обслуживание долга бедных стран, в случае, если инициативу поддержат все члены G20.

«Эта инициатива обеспечит поддержку ликвидности, чтобы помочь этим странам справиться с последствиями кризиса для экономики и сферы здравоохранения», — говорится в заявлении.

Следующая видеоконференция лидеров стран Большой Семерки состоится в мае.