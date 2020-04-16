«Вопрос здравого смысла»: кто решился на ослабление карантина

Великобритания продлила действие карантина еще на три недели. Об этом сообщил министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб, который временно исполняет обязанности главы правительства после заражения Бориса Джонсона коронавирусом.

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«Худшее, что мы могли сделать, — это успокоиться слишком рано. Это был бы худший результат не только для общественного здравоохранения, но и для экономики и страны в целом», — сказал Рааб.

Сейчас в Великобритании зафиксировано уже более ста тысяч случаев заражения COVID-19, из которых почти 14 тысяч — смертельные. Министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок заявил накануне, что Великобритания подошла к пику эпидемии коронавируса.

«Сейчас пока рано говорить о том, что мы должны отменить (введенные) меры. Люди могут заметить, что, несмотря на то, что мы, возможно, доходим до пика, числа не снижаются», — заявил он в эфире телеканала Sky News.

Лондон достаточно поздно присоединился к карантину, по примеру остальных европейских стран. Об ограничительных мерах было объявлено лишь 23 марта.

С тех пор людям разрешалось покидать дом только для того, чтобы заниматься спортом один раз в день, посещать работу, если удаленная деятельность невозможна, делать покупки предметов первой необходимости. Школы, университеты, общественные заведения и рестораны закрыты.

На днях и Франция продлила карантин до 11 мая. В стране зафиксировано 106 206 случаев инфицирования, из которых 17 167 — смертельные. С приходом пандемии в Европу Париж решил не идти на компромиссы и ввел довольно жесткие меры. В стране были закрыты общественные заведения, школы, рестораны, спортзалы, салоны красоты, пляжи и парки, а также запрещены любые мероприятия.

Французам разрешили выходить из дома только при наличии справки и лишь по особой нужде. Собираться больше двух человек также запрещено, а в некоторых, особо пострадавших регионах действует запрет на собрание и двух человек. Совершать прогулки и заниматься спортом разрешено один час в день в радиусе одного километра от дома.

В случае нарушения ограничительных мер граждане должны заплатить штраф, размером в 130 евро. За повторное нарушение запрета — тысяча евро.

Президент Франции Эммануэль Макрон, обращаясь 13 апреля к нации, заявил, что распространение коронавируса в стране несколько замедлилось. Однако в любой момент это может измениться, соответственно, об отмене ограничительных мер не может идти речи.

Члены Евросоюза не выработали единый подход по борьбе с пандемией. В каждой стране эпидемия протекает по-разному, соответственно, отличаются и стратегии правительств.

Постепенное снятие ограничений

Накануне постепенно снимать строгие ограничительные меры начала Германия. Канцлер Ангела Меркель заявила, что страна достигла «хрупкого, промежуточного успеха». На сегодняшний день в Германии выявлено 134 753 случаев инфицирования, при этом, данные о смертности от коронавируса гораздо ниже, чем в других европейских странах – 3804 человека. Кроме того, в Германии неплохая статистика по выздоровлениям — от вируса излечились уже 77 тыс. человек.

Теперь в стране готовятся возобновить работу небольшие магазины, автосалоны, библиотеки. С 4 мая старшеклассники смогут пойти в школы. Затем, вероятно, учебные заведения откроют двери для учеников средних и младших классов, при этом детские сады пока работать не будут.

Кроме того, с 4 мая откроются салоны красоты, однако лишь при условии соблюдения санитарных норм и отсутствия живых очередей. Как минимум до 3 мая остается в силе запрет на собрание более чем двух человек, а также запрет на нарушение дистанции в 1,5 м.

А вот проведение массовых мероприятий возобновится в Германии не скоро — до 31 августа они запрещены.

Параллельно с Берлином ограничительные меры начала снимать и Австрия. 14 апреля там возобновили работу небольшие магазины, однако они должны соблюдать те же условия, что и немецкие торговые точки. При этом до 1 мая австрийцы продолжат жить в условиях ограничения на выход из дома.

Если страна не столкнется с негативными последствиями ослабления карантина, то к тому же дню откроются все магазины, торговые центры и салоны красоты.

В середине мая может возобновиться работа гостиниц и ресторанов, а к концу июня планируется снять запрет на проведение массовых мероприятий.

В стране зарегистрировано 14 350 случаев заболевания, их которых 384 — смертельные. В начале апреля канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что

Вена одна из первых в Европе ввела ограничительные меры, в связи с чем, по мнению правительства, может одной из первых приступить к их ослаблению.

Еще одним первопроходцем в введении карантина среди членов ЕС стала Дания. Ее, в отличие от большинства европейских стран, коронавирус затронул не так сильно – 6 879 случаев инфицирования, из которых 309 смертельные. Вчера свои двери для детей младше 11 лет открыли школы, которые прекратили работу еще месяц назад. Остальные школьники смогут вернуться к учебе с 10 мая.

Впрочем, общественные заведения, салоны красоты и торговые центры пока останутся закрытыми. Также граждане страны по-прежнему не могут собираться группами более десяти человек.

В целом, постепенное снятие ограничений в Европе становится тенденцией. 20 апреля в Норвегии (6 798 случаев заболевания) откроются детские сады, а еще через неделю заработают начальные школы. Высшие учебные заведения откроют свои двери только для тех, кому в этом году нужно сдавать выпускные экзамены.

В Болгарии (783 случая) возобновляют работу продуктовые рынки, а в Чехии (6 303 случая) уже открыты веломагазины и строймаркеты, а также ослаблены ограничения на прогулки в садах и парках. Польша планирует с понедельника отменить запрет на прогулки в парках.

Примечательно, что, в первую очередь, помимо открытия небольших магазинов, власти этих стран открывают школы.

Это может быть обусловлено тем, что дети гораздо меньше подвергаются заражению коронавирусом, а также легче его переносят. Кроме того, такая мера поможет взрослым посвятить больше времени удаленной работе.

В целом же, к постепенному ограничению мер пришли страны, наименее затронутые коронавирусом. Эти члены ЕС ввели жесткий карантин самыми первыми, их экономика уже пострадала и, глядя на относительно успокаивающую статистику распространения заболевания, правительства начинают постепенно смещать приоритеты.

Снятие ограничений после пика пандемии

Карантин также ослабляют Италия и Испания, ставшие эпицентрами коронавируса в Европе. Эти страны входят в тройку мировых лидеров по количеству случаев инфицирования и смертности.

В Испании в последние дни было зафиксировано падение уровня смертности.

14 апреля министерство здравоохранения сообщило о 567 смертельных случаях, 15 апреля количество летальных исходов уменьшилось на 44. По последним же данным, за сутки скончался 551 пациент с коронавирусом.

По последним данным в Испании выявлено 180 659 случаев инфицирования, из которых 18 812 — смертельные. 9 апреля премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что пик эпидемии в стране пройден.

13 апреля правительство страны сняло часть ограничительных мер, при этом Барселона отказалась от послабления. Свою работу возобновили заводы и строительные фирмы, однако сотрудники должны соблюдать дистанцию, носить маски и дезинфицировать помещения.

Правительство Италии не объявляло о пике эпидемии, однако и там постепенно начали ослаблять ограничения.

Во вторник открылись книжные магазины, магазины детской одежды, а также канцелярских товаров. В отличие от Мадрида, Рим пока не рискует возобновлять работу заводов. Кроме того, власти сняли запрет на занятия спортом на свежем воздухе, ранее этого нельзя было делать на расстоянии более 200 метров от дома.

Режим всеобщей изоляции в Италии продлен до 3 мая.

Отказ от карантина

Единственной страной в Евросоюзе, не ставшей вводить карантин, оказалась Швеция. В стране лишь действует запрет на массовые собрания, а также закрыты университеты и школы. В остальном власти ограничились рекомендациями: соблюдать дистанцию, по возможности работать из дома, чаще мыть руки, отказаться от посещения пожилых родственников и поездок в общественном транспорте в часы пик. Однако, даже несмотря на гибкую стратегию, правительство Швеции ожидает рост безработицы на уровне 9% и падение валового национального продукта на уровне 4%.

В стране подтверждено 11 927 случаев инфицирования, из которых 1 203 смертельные. Швеция одна из немногих стран, оставивших границы открытыми.

Власти полагаются на коллективную ответственность и сознательность шведов.

«Мы не можем издавать законы и запрещать все. Это также вопрос здравого смысла», — говорил ранее премьер-министр Швеции Стефан Лёвен.

И, судя по всему, сами шведы одобряют такой подход — рейтинг доверия Лёвену вырос с 26% в феврале до 44% в марте.

Территориальное снятие ограничений

Первое место в мире по количеству выявленных случаев заболевания занимают США — там выявлено 644 188 случаев, из которых 28 579 — смертельные. Однако даже там обсуждают возможность ослабить ограничения. В ближайшее время власти могут объявить о новой стратегии по борьбе с пандемией после совещания президента США Дональда Трампа с губернаторами штатов. Накануне американский лидер заявил, что США прошли пик эпидемии.

Как и в Европе, ситуация с коронавирусом в каждом штате разная. К тому же, полномочия президента не распространяются на возможность отмены чрезвычайных мер, введенных губернаторами. 13 апреля Эндрю Куомо, губернатор Нью-Йорка — штата, наиболее пострадавшего от коронавирус — заявил, что пик эпидемии уже пройден. Впрочем, 16 апреля он продлил ограничения в Нью-Йорке и социальное дистанцирование до 15 мая.

В понедельник глава Белого дома заявил, что рассчитывает к 1 мая ослабить карантин.

До 30 апреля в стране действуют санитарные ограничения, которые рекомендуют гражданам по возможности не выходить из дома, отменить запланированные поездки, избегать походов в бары и рестораны и прочие места скопления людей.

В целом, удар по экономике, который наносит пандемия коронавируса странам по всему миру, ставит правительства перед выбором. Страны, которые начинают ослаблять ограничения, как только появляется возможность, пытаются нащупать компромисс между защитой здоровья граждан и спасением экономики.