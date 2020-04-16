Передача в карантин: Украина и Донбасс завершили обмен

Украина и республики Донбасса обменялись пленными на фоне пандемии коронавируса. Киеву были переданы 20 человек, а самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР получили по 10 и 4 пленных соответственно. При этом пять человек отказались от обмена и решили остаться на подконтрольной украинским властям территории.

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Договоренности о новой передаче стороны достигли в ходе заседания контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе в начале апреля. Как заявил полпред РФ Борис Грызлов, Киев тормозил процесс организации обмена. «Договоренности удалось достичь только после подключения высшего уровня администрации», — подчеркнул представитель России.

Вместе с тем Грызлов уточнил, что Киев и Донбасс снимают снимают основания для дальнейшего юридического преследования освобожденных лиц.

Официальная причина задержки неизвестна, но, вероятно, сомнения украинской стороны частично связаны с коронавирусом.

По последним данным, на Украине зафиксировано более 4 тыс. случаев заражения, а количество умерших превысило отметку в 110 человек. Из-за опасности распространения заболевания все переданные в рамках обмена лица будут отправлены на 14-дневный карантин.

Пандемия внесла определенные коррективы в планы Киева по обмену, так как изначально президент Украины Владимир Зеленский обещал провести акцию до конца марта и организовать новую встречу «нормандской четверки» в апреле. Однако пока вероятность переговоров выглядит призрачной, несмотря на проведенный сторонами обмен.

Дело в том, что передача пленных — далеко не единственное условие для новой встречи глав России, Украины, Германии и Франции, которая могла бы пройти в онлайн-формате из-за пандемии. Москва не раз указывала, что Киеву стоит выполнить все договоренности прошлых переговоров, чтобы приступить к следующему этапу.

Так, на данный момент выполнен лишь обмен, но стороны так и не согласовали новые участки по разведению сил, а режим прекращения огня до сих пор нарушается.

Как говорил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко, также не выполнены обязательства по разминированию, открытию новых пунктов пропуска, имплементации «формулы Штайнмайера» и согласованию всех аспектов особого статуса Донбасса.

«Саммит имеет смысл проводить только тогда, когда будут выполнены эти решения. Кстати, перед саммитом в Париже решения предыдущей «нормандской» встречи реализовать удалось, в первую очередь, потому, что новые власти в Киеве проявили политическую волю. Кроме того, итоговые документы нового саммита должны быть заранее согласованы», — цитирует Руденко ТАСС.

Кроме того, Киев продолжает избегать диалога с республиками Донбасса, как того требуют минские соглашения. Де-факто стороны общаются друг с другом пять лет в рамках контактной группы, но прямого взаимодействия между сторонами нет до сих пор.

Частично решить эту проблему могла бы консультативная группы для обсуждения политико-правового урегулирования конфликта между Киевом и представителями Донбасса. Изначально украинская сторона одобрила этот проект, но в итоге полностью заморозила его.

«Тем самым не реализована возможность развития общественно-политического диалога между сторонами конфликта — Киевом, Донецком и Луганском. Вместо шага к преодолению конфликта Украина может получить новый источник напряжения, недоверия к киевской власти», — говорил Борис Грызлов.

Консультативный совет, в частности, должен был заняться вопросом выборов в республиках Донбасса — один из пунктов минских соглашений, вызывающий наиболее острые противоречия сторон. В состав совета должны войти по десять представителей от сторон конфликта, и все они наделяются правом голоса. Также в группе должны были состоять по одному представителю от России, Германии, Франции и ОБСЕ.

Как писала «Страна.ua», совет хотели создать 25 марта во время заседания трехсторонней группы. Источники издания утверждают, что сама инициативы была одним из условий российской стороны для продолжения переговоров.

«Там говорили Киеву — сделайте хоть что-то, чтоб показать движение. Хоть какие-то маленькие шаги. Без этого никакие другие вопросы, включая обмен пленными, решаться не будут», — отмечает издание.

Помимо этого, планировалось согласование пошагового порядка разведения сил и средств, нового регламента контактной группы. Тем не менее в результате процесс урегулирования частично находится в замороженном состоянии, выполняются лишь обмены пленными. Да и то на Украине изначально выступали за обмен «всех на всех», а в итоге передали лишь 14 человек.