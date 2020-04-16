«Пустые рекомендации»: как Европу выводят из карантина

Еврокомиссия разработала три критерия для отмены жестких ограничений в Евросоюзе, которые ввели национальные правительства европейских стран для борьбы с распространением коронавируса COVID-19. Накануне их представила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен во время видеоконференции.

«Первый — эпидемиологический — критерий должен подтвердить, что распространение болезни значительно снизилось за длительный период времени. Об этом может свидетельствовать, например, устойчивое сокращение числа новых случаев инфицирования и госпитализаций», -— сказала фон дер Ляйен.

Второй критерий связан с достаточным потенциалом системы здравоохранения, согласно рекомендациям ЕК, речь идет о количестве отделений интенсивной терапии, адекватном количестве больничных коек и доступе к необходимым фармацевтическим продуктам.

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Последний критерий — достаточный потенциал системы мониторинга болезни и контактов заразившихся пациентов. В частности, масштабное тестирование в сочетании с возможностью отслеживать контактировавших с зараженными, а также выявлять тех, кто мог приобрести иммунитет от коронавируса.

Дорожная карта Еврокомиссии по снятию ограничений подразумевает тесную координацию между странами ЕС и поэтапную отмену жестких мер. В ведомстве уверены, что правильным будет выдержать определенное время в ходе снятия принятых для борьбы с инфекцией мер — как минимум месяц между каждым этапом.

Начинать стоит с локального уровня. Поэтапный подход необходим к открытию внутренних и внешних границ Евросоюза, «что в конечном итоге приведет к восстановлению нормального функционирования шенгенской зоны», подчеркивается в документе.

Для снятия контроля на внутренних границах требуется координация между странами, транспортное сообщение следует восстанавливать в зависимости от эпидемиологической ситуации. Внешние границы ЕС открывать лишь по завершении «второй стадии», но учитывая статистику распространения вируса в других странах.

Важным аспектом дорожной карты является переход от общих жестких мер к точечным для возвращения общества к нормальной жизни.

В частности, это касается сохранения ограничений для уязвимых групп населения, но с постепенным снятием запретов для других граждан.

Общие запреты стоит поменять на «безопасные альтернативы», считают в ЕК, например, вместо закрытия магазинов можно регулярно проводить их дезинфекцию. «Общие чрезвычайные положения с исключительными чрезвычайными полномочиями для правительств должны быть заменены более целенаправленными действиями правительств в соответствии с их конституционными положениями», — резюмировали в ведомстве.

Безвременные рекомендации

Впрочем, никаких конкретных сроков по реализации мер Еврокомиссия вместе с Советом ЕС, который участвовал в разработке карты, не предоставили. На совместном брифинге Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель так и не смогли ответить на вопрос, когда странам ЕС стоит переходить к отмене ограничений, но пообещали доработать свои рекомендации и добавить в них другие этапы.

Формально глава ЕК обозначила примерный срок на своей пресс-конференции в начале апреля, тогда она посоветовала туристам не торопиться строить планы на лето. По ее словам, никто пока не может делать надежных прогнозов даже на июль или август.

«Нам нужно научиться жить с этим вирусом в течение многих месяцев, возможно, до следующего года», — отметила фон дер Ляйен.

Общую неопределенность, вероятно, лучше всего проиллюстрирует то, что дорожная карта по выходу из карантина была представлена главой Еврокомиссии с задержкой в неделю. Как пишет Spigel, изначально об этом планировалось сообщить до католической Пасхи (12 апреля), но ряд стран ЕС попросили изменить срок презентации, так как не были уверены в своей готовности к послаблениям.

Однако в целом список стран, которые готовы снимать меры, можно фактические пересчитать по пальцам. Пока поэтапную программу начала выполнять Австрия, к ней желают присоединиться Чехия и Дания, также постепенно начали вводить послабления в Испании и Италии.

На решения государств повлияла эпидемиологическая ситуация, которая в значительной степени улучшилась. В частности, для Австрии главным критерием стал спад количества новых случаев и стабильное состояние больных с тяжелым течением болезни.

Тенденции на улучшение наблюдается во всех указанных странах, а также в Германии, где до последнего времени шли активные обсуждения по началу выхода из карантина. Тем не менее, по данным Bild, немецкое правительство все же собирается запретить все крупные мероприятия как минимум до 31 августа. Однако некоторые послабления начнут действовать уже с 20 апреля — тогда будет разрешена работа магазинов с небольшой площадью. 4 мая, вероятно, будут открыты парикмахерские, в которых будут использоваться средства индивидуальной защиты. Тогда же может начаться поэтапное возобновление работы школ.

Остальные страны Евросоюза также не разделяют оптимизма своих партнеров. К примеру, Франция не видит четкой тенденции к снижению заболеваемости, и по решению властей карантин был продлен до 11 мая. Кроме того, Бельгия на текущий момент сохраняет ограничения до 3 мая, а покинувшая содружество Великобритания, вероятно, примет схожее решение в ближайшее время.

Ненужная помощь

Австрия начала снимать ограничения за день до объявления дорожной карты Еврокомиссии — 14 апреля, изначально о новых мерах австрийские власти сообщили еще в начале месяца.

Таким образом, рекомендациям Еврокомиссии они следовать не могли, что происходит и в других государствах, они разрабатывают свои стратегии без оглядки на ЕК. Собственно, повторяется ситуация с непосредственным введением мер, когда страны ЕС принимали ограничения без каких-либо консультаций.

Государства Евросоюза исключили Еврокомиссию и органы ЕС из этого процесса, от нее очень мало чего зависит,

заявил в разговоре с «Газетой.Ru» директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев.

«В настоящее время им приходится действовать вдогонку ситуации и предлагать какие-то инициативы в надежде, что страны ЕС хотя бы сделают вид, что они к ним прислушиваются. На большее они рассчитывать не могут, все равно все страны Евросоюза будут выходить из этого кризиса самостоятельно», — считает эксперт.

Еврокомиссии остается только делать вид, что она что-то координирует и как-то участвует в этом процессе, подчеркнул Бордачев, ее рекомендации особо не нужны, но вряд ли страны ЕС будут еще сильнее унижать ведомство и полностью его дискредитировать.

Своей дорожной картой ЕК, вероятно, попыталось обозначить свое участие в решении проблем Евросоюза, связанных с пандемией коронавируса. Фон дер Ляйен намекала на это еще в начале апреля, когда говорила, что ЕС необходим новый «план Маршалла» — программа помощи Европе после Второй мировой войны.

На пресс-конференции с главой Совета ЕС фон дер Ляйен объявила, что Евросоюз уже мобилизовал более €3 трлн, но у объединения есть «очень длинный список экономических сложностей».

Для выхода из экономического кризиса Евросоюзу, в частности, необходимо постепенно отказываться от ограничений, поэтому дорожная карта ЕК отчасти и есть «новый план Маршалла» в редакции фон дер Ляйен. Однако у стран ЕС нет никакого стимула для его использования, поэтому эффективность «плана» под большим вопросом.