Из плена на карантин: Украина и Донбасс готовят обмен

В офисе президента Украины подтвердили подготовку обмена пленными с Донбассом.

«Очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц, действительно, готовится. Идут последние согласования по списку и по логистике. Именно освобождение будет происходить в ближайшее время», — заявили в пресс-службе офиса Владимира Зеленского 15 апреля.

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При этом там не назвали точную дату запланированного обмена, отметив, что она «постоянно уточняется». 13 апреля украинский омбудсмен Людмила Денисова рассказала, что процесс может состояться до Пасхи, то есть на этой неделе. Об этом же накануне сообщили в ОБСЕ.

Офис президента также отметил, что определенные сложности в подготовке процесса возникли из-за пандемии коронавируса, в связи с чем Киеву необходимо также организовать изоляцию граждан, которые прибудут на его территорию. Денисова ранее заявляла, что все освобожденные украинцы будут отправлены на обязательную обсервацию, поскольку часть из них имеет симптомы коронавируса.

«Эти люди, которые будут освобождены и возвращены на следующей неделе, я думаю, будут на обсервации по тому порядку, который утвержден министерством здравоохранения и главным санитарным врачом», — подчеркнула она.

Договоренность об обмене удерживаемыми лицами между Киевом и республиками Донбасса была достигнута на заседании контактной группы 8 апреля.

В ДНР готовы передать украинской стороне восемь удерживаемых и ожидают возвращения 10 человек. В ЛНР рассчитывают на обмен по формуле «11 на 8».

Запланированный обмен пленными выглядит как попытка оживить застопорившийся после саммита в «нормандском формате» процесс переговоров. Пандемия коронавируса заставила правительства по всему миру сконцентрировать внимание на борьбе с ней. Переговорный процесс между Киевом, Россией и Донбассом шел с меньшей интенсивностью. Однако и в нем наметились проблемы.

11 марта замглавы администрации президента России Дмитрий Козак и глава офиса президента Украины Андрей Ермак прибыли в Минск для участия в работе контактной группы.

Тогда же Козак заявил, что результатом переговоров стала договоренность о «новых механизмах взаимодействия для поиска политических решений по урегулированию конфликта». Речь идет создании консультативного совета по мирному урегулированию в Донбассе. Отличие совета от трехсторонней контактной группы состоит в том, что в него должны были войти представители Германии и Франции, как участников «нормандского формата».

Консультативный совет, в частности, должен был заняться вопросом выборов в республиках Донбасса — один из пунктов минских соглашений, вызывающих наиболее острые противоречия сторон. В состав совета, по задумке, входят по десять представителей от Украины и республик Донбасса, и все они наделяются правом голоса. Кроме того, в группе состоят по одному представителю от России, Франции, Германии и ОБСЕ с совещательным голосом.

Еще одно важное отличие совета от трехсторонней группы в том, что его решения носят лишь рекомендательный характер для сторон конфликта.

Однако решение о создании консультативного совета вызвало на Украине новый раунд противостояния. Против него высказались сторонники прежней власти.

Депутат от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Владимир Вятрович подал в СБУ заявление о госизмене в отношении Андрея Ермака и экс-президента Украины Леонида Кучмы, который представляет Киев в трехсторонней группе. Партия Святослава Вакарчука «Голос» призвала украинцев к протестам.

Противники создания консультативного совета недовольны тем, что в его состав должны войти представители Донбасса — это, по их мнению, признание ДНР и ЛНР.

«Новая власть решила официально признать террористов и сесть с ними за стол переговоров. Признание их субъектами на международной арене, а не марионетками Путина — это капитуляция, которой от нас хотела Россия!», — говорится на странице партии «Голос» в Facebook.

Примечательно, что ту же позицию заняли и некоторые члены правящей партии «Слуга народа». Депутат от партии Гео Лерос опубликовал в соцсетях пост, заявив, что представляет ряд членов партии, однако не стал их называть.

«Вместе с тем, по нашему убеждению, реализация на практике обнародованного украинскими СМИ положения об упомянутом консультативном совете закладывает основу для того, чтобы поставить под сомнение закрепленную в законодательстве Украины позицию нашего государства о том, что на востоке Украины происходит вооруженная агрессия со стороны Российской Федерации, которая временно оккупировала Автономную Республику Крым, город Севастополь и территории в Донецкой и Луганской областях», — сообщается в заявлении Гео Лероса.

На диалог с противниками инициативы вышел сам Ермак и предпринял попытку их успокоить.

«Этот орган может рассматривать вопросы, которые согласованы в пакете минских соглашений, и давать свои предложения, которые могут быть использованы или не использованы в работе политической подгруппы. Никаких шагов, которые бы создавали правовое поле, их признание не существует, никаких прямых переговоров не существует. Мы создаем платформу для людей, которые живут на подконтрольной и неподконтрольной территории, которые смогут общаться», — объяснил Ермак.

Создание консультативного совета планировалось на следующем заседании трехсторонней группы 25 марта. Украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источник, близкий к переговорному процессу, сообщало, что инициатива была необходимым условием со стороны России.

«Это было условием Москвы. Там говорили Киеву — сделайте хоть что-то, чтоб показать движение. Хоть какие-то маленькие шаги. Без этого никакие другие вопросы, включая обмен пленными, решаться не будут. Поэтому Ермак и пошел на подписание. А шум, который был поднят на Украине — это просто тактика «партии войны»: кошмарить украинскую власть за любые даже самые символические примирительные шаги», — цитировало издание слова источника.

Украинские СМИ опубликовали протоколы встречи, согласно которым, помимо этого, планировалось согласование пошагового порядка разведения сил и средств, нового регламента контактной группы, а также списка обмена пленными.

В тот же день директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем Telegram-канале сообщил, что подписания документов о создании совета не будет, так как коронавирус «ставит на паузу» процесс мирного урегулирования.

Позже эту информацию подтвердил и вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, сославшись на то, что заседание пройдет по видеосвязи.

В начале апреля МИД России выступил с заявлением, в котором сообщил об отходе Киева от наметившихся договоренностей.

«К сожалению, после наметившегося прорыва стали происходить странные вещи. В ходе телефонных переговоров помощники «нормандских» лидеров из Берлина и Парижа под разными предлогами уходили от поддержки договоренностей Киева и Донбасса. Вслед за этим на встрече контактной группы 26 марта от этих договоренностей отказался и Киев. Складывается впечатление, что украинские переговорщики пошли на это не без подсказки извне. Подобный откат назад от достигнутых и зафиксированных договоренностей перечеркивает наметившуюся было позитивную динамику», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Тот факт, что консультативный совет носит, по большому счету, рекомендательный характер, дает основания считать, что со стороны Киева — это, в том числе, был показательный шаг для той части электората Зеленского, которая ждет от него шагов навстречу мирному процессу.

Непонятно при этом, почему Украина сдает назад в таком незначительном и, по большому счету, демонстративном шаге. Так или иначе, противоречия по этому вопросу продемонстрировали, что стороны все еще далеки от подвижек в урегулировании конфликта, ведь Россия и Украина даже не приблизились к куда более важным пунктам минских соглашений — проведению выборов и предоставления Донбассу особого статуса.

На фоне ситуации с созданием консультативного совета договоренность об обмене пленными выглядит как попытка придать процессу более оживленный вид. В этом направлении, по крайней мере, у всех сторон конфликта уже есть успешный опыт.