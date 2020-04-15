Происхождение коронавируса: к чему пришел Пентагон

Пентагон склоняется к версии, что коронавирус, вылившийся в пандемию, появился естественным путем, хотя окончательных данных по этому поводу у американской разведки и специалистов еще нет, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.

«Вес свидетельств [в целом] указывает на естественное [происхождение]. Тем не менее, наверняка мы не знаем», — сказал Милли, отвечая на вопрос журналистов о возможном появлении вируса в биологической лаборатории.

Существует множество слухов и предположений вокруг нового вируса, в том числе о его связи с исследовательским центром в китайском Ухане, продолжил генерал, американские власти проявляют к этому большой интерес. «У нас было много разведывательной информации, на это был брошен пристальный взгляд. На данном этапе [заключение] неокончательное», — подчеркнул Милли.

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Брифинг генерала перед представителями прессы совпал с выходом материала The Washington Post, в котором авторы указали на беспокойство американских дипломатов в отношении Уханьского института вирусологии. По данным издания, представители Госдепа еще в 2018 году указывали на плохие меры безопасности в центре, где проходили исследования коронавируса у летучих мышей.

«В новой лаборатории существует серьезная нехватка надлежащим образом подготовленных технических специалистов и исследователей, необходимых для безопасного функционирования этой лаборатории с высоким уровнем защиты», — приводит WP слова одного из американских дипломатов.

Сотрудники Госдепа настойчиво призывали власти США оказать поддержку лаборатории, чтобы повысить меры предосторожности. Однако в итоге этого сделано не было, в основном из-за сокращения международной программы американского центра по контролю и профилактике заболеваний.

Подобные подозрения появились, поскольку вспышка коронавируса началась именно в Ухане, где и находится данная лаборатория. По версии КНР, вирус был передан людям от животных на рынках по продаже диких зверей. Пока это лишь предварительная теория, так как «нулевого» пациента до сих пор не удалось обнаружить.

Исследование в медицинском журнале Lancet же указывало, что среди первых 40 пациентов с коронавирусом только 27 имели доступ к уханьскому рынку диких животных. По предварительным прогнозам, изначально новый коронавирус возник у летучих мышей. Ученые сходятся во мнении, что непосредственно передача человеку произошла через промежуточное животное.

Подобная неопределенность в отношении происхождения вируса порождает массу различных версий, как и говорил Милли, и далеко не все они связаны с китайским Уханем. К примеру, подозревают в создании вируса и США, а именно Армейский научно-исследовательский институт имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.

Лаборатория института в Форт-Детрике в прошлом году проводила исследования коронавируса у летучих мышей. Их результаты свидетельствовали, что заболевание может преодолеть межвидовой барьер. Кроме того, ученые предупреждали об уязвимости систем общественного здравоохранения к высокопатогенной пандемии коронавируса.

Как говорил бывший офицер военной разведки ЦРУ Филипп Джиральди, исследователи из института Уолтера Рида в теории могли приложить руку к появлению COVID-2019 и одновременно с этим разработать лечение.

Однако против подобной версии играет количество зараженных в США, которое уже превысило отметку в 600 тыс. человек. При этом летальных случаев уже более 26 тыс., что делает США наиболее пострадавшим от вируса государством.

Впрочем, любые теории по коронавирусу пока не находят никаких доказательств, а официальные лица государств предпочитают опровергать подобные «слухи». К примеру, США обвиняют Китай в недостаточном информировании об угрозе, но никак не связывают с вирусом уханьскую лабораторию.

Этот принцип поддерживают и в КНР, настаивая, что источник вируса до сих пор не определен, и призывают к использованию проверенных данных. В целом в последнее время международное сообщество настроено на совместную борьбу с пандемией, а не поиск «виновных».

К примеру, все лидеры стран «большой двадцатки» согласились с идеей о безальтернативности международного сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса нового типа еще в конце марта.

Однако отчасти это не касается США, которые сосредоточились на критике ВОЗ за ее «неэффективность» в борьбе с эпидемией. Так, американский президент Дональд Трамп 15 апреля решил заморозить финансирование организации.

«Я поручил администрации приостановить взносы в ВОЗ до проведения оценки роли организации в плохом управлении и сокрытии [данных] о распространении коронавируса», — объявил президент США.

Свое решение Трамп объяснил тем, что ВОЗ не справилась с пандемией, а также якобы действовала в пользу Китая. Учитывая, что США — один из главных спонсоров организации, заморозка финансирование негативно скажется на ее эффективности в борьбе с вирусом. В частности, на эту зависимость указал МИД КНР.

«Решение США ослабит возможности организации и подорвет международное сотрудничество. Оно окажет эффект на все страны, в том числе и на США. Мы призываем Вашингтон серьезно отнестись к их обязательствам и поддержать лидирующую роль ВОЗ», — подчеркнули в ведомстве.