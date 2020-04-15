Не время казнить ВОЗ: генсек ООН призвал Трампа одуматься

В ООН подвергли критике решение президента США Дональда Трампа заморозить выплаты в бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Генсек ООН заявил, что сейчас не время для подобных действий, передает ТАСС.

«Не время сокращать ресурсы для работы ВОЗ или любой другой гуманитарной организации, которая сражается с вирусом», — заявил Гуттериш, добавив, что ВОЗ «абсолютно необходимо» поддерживать — чтобы мир победил в борьбе с COVID-19.

«Тысячи ее (ВОЗ. — «Газета.Ru») сотрудников сражаются на передовой, оказывая помощь государствам и их обществам, в особенности наиболее уязвимым, предоставляя им рекомендации, оборудование, обучая медработников», — подчеркнул генсек.

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Он также добавил, что из пандемии COVID-19 обязательно нужно извлечь уроки — однако время для этого еще не пришло.

Накануне вечером Трамп на пресс-конференции в Белом доме объявил о «заморозке» выплаты взносов в бюджет ВОЗ. «Организация <...> не справилась со своей основной обязанностью и должна нести ответственность [за пандемию]», — пояснил американский лидер.

По его словам, ВОЗ также способствовала действиям Китая по «дезинформации» о коронавирусе, что стало причиной «более масштабной вспышки, чем было бы в противном случае». Лидер США считает, что число жертв могло бы быть меньше в 20 раз.

Именно США — ключевой спонсор ВОЗ, добавил Трамп. Американские налогоплательщики каждый год вносили в бюджет организации «от $400 до $500 млн», а Китай — лишь $40 млн.

Он также потребовал реформировать ВОЗ и заявил, что Вашингтон будет добиваться этого. «Мы продолжим взаимодействие с ВОЗ, чтобы понять, может ли она провести серьезные реформы. <...> С другими странами и партнерами в области здравоохранения мы будем обсуждать, что делать с деньгами, которые получала ВОЗ», — подытожил Трамп.

Ранее в Twitter президент США заявил, что ВОЗ «на самом деле все провалила».

«По неясной причине организация, которую в основном содержат Соединенные Штаты, сосредоточила все внимание на Китае. Мы тщательно изучим этот вопрос», — подчеркнул Трамп, отметив, что «к счастью, пренебрег их рекомендацией оставить открытой границу с КНР в самом начале». По его словам, такие советы являются безграмотными.

Несколько дней назад издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что сотрудники Белого дома предлагают президенту США Дональду Трампу создать альтернативу ВОЗ на базе UNAIDS — объединенной программы ООН по ВИЧ и СПИД, основанной в середине 1990-х годов на волне недовольства тем, как ВОЗ решает проблему с распространением вируса иммунодефицита человека.

Такие идеи выдвигают некоторые сотрудники Белого дома, в том числе входящие в Совет национальной безопасности США. Многие из них выступают за жесткую политику в отношении Китая, отмечает издание.

12 апреля по всей территории США федеральными властями был объявлен режим крупного бедствия из-за пандемии коронавируса COVID-19.

«В целом по стране количество новых случаев заболевания в день существенно сокращается, это говорит, что мы находимся на пике и наша комплексная стратегия работает», — заявил Трамп ранее на ежедневном брифинге по коронавирусу в Белом доме. В США насчитывается 580 тыс. зараженных и почти 24 тыс. смертей.

В целом Дональд Трамп высказывается против выплаты взносов в международные организации с начала своего президентского срока. Еще в 2017 году директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев рассказал, что Трамп уже давно выступает за сокращение финансирования ООН.

«Трампа, в основном, не устраивают широкие международные объединения. США предоставляют свою территорию и львиную долю финансирования, при этом американская позиция в ООН не очень-то продвигается. И Джордж Буш, и Билл Клинтон многие вещи проводили в обход ООН (Югославия, Ирак). Трамп тоже без энтузиазма к ООН относится. Я думаю, что вся его реформа сведется к банальному изменению финансирования, как и вокруг НАТО, что ООН должна в большей мере себя финансировать, а американские взносы сократить», — заявил американист.