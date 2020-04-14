«Он мой друг»: Обама выбрал соперника для Трампа

Бывший президент США Барак Обама заявил, что поддерживает кандидатуру бывшего вице-президента США Джо Байдена на пост главы государства. Видеообращение экс-главы государства было опубликовано на YouTube-канале Байдена.

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Обама назвал Байдена своим другом и сказал, что «поддерживает его с гордостью». «Выбор Джо моим вице-президентом был одним из лучших, которые я когда-либо принимал. Он стал мне близким другом. Я считаю, что у Джо есть все качества, которые нужны президенту сейчас», — сказал Обама.

Президенту США, который будет избран в 2020 году, придется столкнуться с рядом беспрецедентных проблем. Пандемия коронавируса поставила на повестку очередную реформу здравоохранения в США, а также выход из надвигающегося экономического кризиса, который грозит превзойти по масштабам Великую депрессию.

Готовя свое обращение, Обама учитывал эти факторы. Он несколько раз упомянул, что США переживают нелегкие времена, поясняя, почему именно Байден должен возглавить страну в этот момент. Так, он отметил, что будучи его вице-президентом, Байден помог разработать программу поддержки среднего класса после кризиса 2008 года. А также рассказал о его заслугах в борьбе с эпидемией эболы.

По его мнению, Байден может «излечить» страну и в нынешние тяжелые времена.

Важной частью заявления Обамы стало его обращение к сторонникам второго кандидата от Демократической партии Берни Сандерса — «американского оригинала», как назвал его Обама.

Экс-президент признал, что далеко не всегда был согласен с Сандерсом, который посвятил свою жизнь продвижению идей социализма в США. Однако по его мнению, их объединяет стремление сделать Америку более справедливой страной, в которой все будут иметь равные возможности.

Молодые сторонники Сандерса, считает Обама, сыграют решающую роль в изменении США к лучшему. Однако для того, чтобы эти изменения стали возможны, Демократическая партия должна выступить на выборах единым фронтом.

Впрочем, Сандерс уже и сам успел выступить с заявлением в поддержку своего конкурента.

«Я знаю, что мы разделяем понимание, что нужно двигаться вперед и выбраться из этого кризиса, вызванного COVID-19. И беспрецедентным образом справиться с ужасной болью, которую испытывают многие наши сограждане. Поэтому я прошу всех американцев... сплотиться на этих выборах и поддержать вашу кандидатуру, которую я одобряю, чтобы мы победили самого опасного президента в современной истории страны», — говорил он во время видео-конференции с Байденом.

Это важное заявление, поскольку хотя Сандерс и объявил о прекращении кампании на прошлой неделе, из гонки он не выходил, де-факто продолжая соперничать с Байденом за право представлять Демократическую партию на выборах. Он не убирал свою кандидатуру из бюллетеня в оставшихся штатах, продолжая набирать делегатов, чтобы потом, на съезде отстаивать свою позицию и настаивать на включении тех прогрессивных положений, в которые он верит, в общую партийную платформу.

Поддержка Берни позволит Байдену расчитывать на голоса американской молодежи, разделяющей социалистические взгляды Сандерса. А поддержка Обамы укрепит его положение в Демократической партии.

Несмотря на то, что с окончания последнего срока Барака Обамы прошло уже четыре года, экс-президент до сих пор не забыт и «не вышел в тираж». По данным исследования социологического проекта YouGov, которое вышло в начале февраля, 23% американцев назвали Обаму лучшим президентом США. В конце прошлого года издание Financial Times включило его в список 50 человек, определивших облик десятилетия.

Пока неизвестно, ограничится ли Обама одним заявлением, или примет более активное участие в кампании Байдена. Но политическая элита демократов ждет от Обамы более активной помощи, надеясь на «личную неприязнь» бывшего и нынешнего президентов США. Ее можно заметить невооруженным взглядом: нарушив все неписаные правила, Трамп стал атаковать Обаму лично, разрушая все его достижения. Среди них — обязательная медицинская страховка, «ядерная сделка» с Ираном, а также политика в отношении Кубы.

«Я думаю, Трамп полностью хочет ликвидировать наследие Обамы», — говорил ранее «Газете.Ru» аналитик Atlantic Council Мэтью Берроуз.

Национальный съезд Демократической партии США, на котором Байдена, как ожидается, официально выдвинут кандидатом в президенты, запланирован на середину августа в Милуоки, штат Висконсин. Ранее он намечался на 13-16 июля. Мероприятие отложили из-за пандемии коронавируса. Президентские выборы в США должны пройти 3 ноября.